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Haberler Yaşam Kurban kesmek farz mı, kimlere farz? Diyanet açıkladı! Kimler Kurban kesmekle yükümlü?
Giriş Tarihi: 14.06.2024 15:08 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 15:08

Kurban kesmek farz mı, kimlere farz? Diyanet açıkladı! Kimler Kurban kesmekle yükümlü?

Kurban bayramına az bir süre kala kurban ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar "Kurban kesmek farz mıdır?" sorusuna yanıt arıyor. Dini bir terim olarak Allah'a yaklaşmayı ifade eden kurban kesmek Müslümanlar tarafından her yıl yerine getirilen bir ibadettir. Peki, Kurban farz mı, kimlere farz? Kimler Kurban kesmekle yükümlü? İşte, Diyanet'in açıklaması!

Kurban kesmek farz mı, kimlere farz? Diyanet açıkladı! Kimler Kurban kesmekle yükümlü?

Kurban bayramına sayılı günler kala kurban ibadeti hakkında sorular yanıt arıyor. Müslüman Alemi her yıl Kurban Bayramı ibadetini yerine getiriyor. Farz olan ibadetler Allah'ın kesin emirleridir, bu nedenle Kurban Kemsek farz mıdır, kimlere farz? sorusu yanıt arıyor. Peki, Kimler Kurban kesmekle yükümlü?

Kurban kesmek farz mı, kimlere farz? Diyanet açıkladı! Kimler Kurban kesmekle yükümlü?

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş, temel ihtiyaçları ve borçlarından başka nisap miktarı mala sahip olup seferi olmayan her Müslümanın yerine getirmekle yükümlü olduğu malî bir ibadettir. Bu malın artıcı (nâmî) olup olmadığına ve üzerinden bir yıl geçip geçmediğine bakılmaz. Buna göre yukarıda zikredilen şartları taşıyıp, temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80,18 gr. altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir.

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Kurban kesmek farz mı, kimlere farz? Diyanet açıkladı! Kimler Kurban kesmekle yükümlü?

KURBAN KESMEK FARZ MIDIR?

Farz değildir; çünkü maddi yeterlilik gerektiren bir ibadettir. Gücü yeten ve dinen gerekli şartları karşılayabilen Müslümanlar kurban kesmekle yükümlüdür. Vacip, güçlü bir sünnet şeklinde adlandırılabilir; yerine getirilmesi gereken yükümlülükler olarak da tanımlanabilir. Kurban kesmek farz değil; ancak vaciptir.

Hanefi mezhebine göre kurban kesmek vaciptir; Hanefi dışındaki diğer mezheplerde (Şafii, Maliki) ise sünnet kabul edilir.

Kurban kesmek ile ilgili Din İşleri Yüksek Kurulu açıklaması aynen şu şekildedir:

Kurban kesmek farz mı, kimlere farz? Diyanet açıkladı! Kimler Kurban kesmekle yükümlü?

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a (c.c.) yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban Bayramı'nda kesilen kurbana "udhiyye", hacda kesilen kurbana ise "hedy" denir.
Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, İlâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenâb-ı Hakka yaklaşmakta, hem de maddî durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır. Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir Müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Kurban kesmek farz mı, kimlere farz? Diyanet açıkladı! Kimler Kurban kesmekle yükümlü?

Mezheplerin çoğuna göre, udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 1/429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğinânî, el-Hidâye, 8/146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- Müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

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