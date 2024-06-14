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Kurban kesmek farz mı, kimlere farz? Diyanet açıkladı! Kimler Kurban kesmekle yükümlü?
Giriş Tarihi: 14.06.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
15:08
Kurban kesmek farz mı, kimlere farz? Diyanet açıkladı! Kimler Kurban kesmekle yükümlü?
Kurban bayramına az bir süre kala kurban ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar "Kurban kesmek farz mıdır?" sorusuna yanıt arıyor. Dini bir terim olarak Allah'a yaklaşmayı ifade eden kurban kesmek Müslümanlar tarafından her yıl yerine getirilen bir ibadettir. Peki, Kurban farz mı, kimlere farz? Kimler Kurban kesmekle yükümlü? İşte, Diyanet'in açıklaması!