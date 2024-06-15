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Kurban namazı nasıl kılınır, kaç rekat, nasıl niyet edilir? Diyanet ile kurban kesildikten sonra kılınan namaz var mı?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 19:28
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
19:33
Kurban namazı nasıl kılınır, kaç rekat, nasıl niyet edilir? Diyanet ile kurban kesildikten sonra kılınan namaz var mı?
Kurban Bayramı 2024 yılında 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. Namazla bayram sabahına başlayacak İslam alemi daha sonra kurban kesme ibadetlerine yönelecek. Müslümanlar, kurban kesildikten sonra kılınan namaz var mı, ne namazı kılınır merak ediyor. Konuyla ilgili gözler Diyanet İşleri Başkanlığında. İbadetlerini tamamlamak adına kurban namazı kılınışı araştırmalarına başlayanlar sorularına yanıt arıyor. Peki; Kurban namazı nasıl kılınır, kaç rekat, nasıl niyet edilir? İşte, detaylar...