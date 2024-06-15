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Giriş Tarihi: 15.06.2024 19:28 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 19:33

Kurban namazı nasıl kılınır, kaç rekat, nasıl niyet edilir? Diyanet ile kurban kesildikten sonra kılınan namaz var mı?

Kurban Bayramı 2024 yılında 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. Namazla bayram sabahına başlayacak İslam alemi daha sonra kurban kesme ibadetlerine yönelecek. Müslümanlar, kurban kesildikten sonra kılınan namaz var mı, ne namazı kılınır merak ediyor. Konuyla ilgili gözler Diyanet İşleri Başkanlığında. İbadetlerini tamamlamak adına kurban namazı kılınışı araştırmalarına başlayanlar sorularına yanıt arıyor. Peki; Kurban namazı nasıl kılınır, kaç rekat, nasıl niyet edilir? İşte, detaylar...

Kurban namazı nasıl kılınır, kaç rekat, nasıl niyet edilir? Diyanet ile kurban kesildikten sonra kılınan namaz var mı?

Kurban namazı kılınışı ve niyeti Müslüman aleminin araştırmalarına konu oluyor. Bayramın 1. gününden itibaren gerçekleştirilecek kurban kesim işlemleri ardından ibadeti gerçekleştiren kişinin namaz kılması gerekiyor mu merak ediliyor. Konuyla ilgili Diyanet açıklaması takip ediliyor. Peki; kurban namazı nasıl kılınır, kaç rekat, kurban kesildikten sonra kılınan namaz ne namazıdır? İşte, yanıtı!

Kurban namazı nasıl kılınır, kaç rekat, nasıl niyet edilir? Diyanet ile kurban kesildikten sonra kılınan namaz var mı?

KURBAN KESTİKTEN SONRA NAMAZ KILMAK GEREKİR Mİ, KURBAN NAMAZI VAR MI?

Kurban kestikten sonra kurban namazı kılınışı için araştırmalara başlayan İslam alemi böyle bir namazın varlığı ve kökeni hakkında Diyanet'e başvuruyor. Din İşleri Yüksek Kurulu açıklamasına göre buna özel bir namaz bulunmuyor:

Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir.

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Kurban namazı nasıl kılınır, kaç rekat, nasıl niyet edilir? Diyanet ile kurban kesildikten sonra kılınan namaz var mı?

Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah'ın verdiği nimete şükür olarak iki rekât nafile namaz kılabilir.

Kurban namazı nasıl kılınır, kaç rekat, nasıl niyet edilir? Diyanet ile kurban kesildikten sonra kılınan namaz var mı?

NAFİLE NAMAZI NASIL KILINIR?

2 REKAT NAFİLE NAMAZIN KILINIŞI

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Nafile Namaz kılmaya" diye niyet ederiz.

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.

Subhaneke'yi okuruz.

Euzü-besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rüku'ya gideriz.

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

Kurban namazı nasıl kılınır, kaç rekat, nasıl niyet edilir? Diyanet ile kurban kesildikten sonra kılınan namaz var mı?

2. Rekat

Ayağa kalkarak kıyama dururuz.

Besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rüku'ya gideriz.

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

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