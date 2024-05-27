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KURBANLIK FİYATLARI 2024: Büyükbaş - Küçükbaş kurban fiyatı bu sene ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 27.05.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
14:26
KURBANLIK FİYATLARI 2024: Büyükbaş - Küçükbaş kurban fiyatı bu sene ne kadar, kaç TL?
Kurban Bayramı'na sayılı günler "kurbanlık fiyatları" araştırılmaya başlandı. Her yıl farklı fiyatlar üzerinden satışa çıkan kurbanlıklar bu senede kurban pazarlarında alıcılarını bekliyor. Vatandaşlar kurban pazarlarını ziyaret etmeden önce "kurban fiyatları belli oldu mu?" sorusu soruluyor. Küçükbaş ve büyükbaşın kilosuna, yetiştirilmesine etine göre değişen fiyatlar bu sene ne kadar oldu? İşte 2024 kurbanlık fiyatları ve vekaletle kurban kesim bedeli...