Haberler Yaşam Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL'den başlıyor? İl il 2026 büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları
Giriş Tarihi: 23.05.2026 19:01

Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL'den başlıyor? İl il 2026 büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte 2026 kurbanlık fiyatları vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları; bölge, kilo ve hayvanın özelliklerine göre farklılık gösterirken, güncel rakamlar alıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bayram öncesi kurban pazarlarındaki fiyat hareketliliği dikkat çekiyor.

Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık fiyatları yeniden gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. 2026 yılında yükselen üretim giderleriyle birlikte büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatlarında geçen yıla göre değişiklikler görülürken, özellikle büyükşehirlerdeki fiyat aralıkları dikkat çekiyor. Kilogram bazlı satışların yoğunlaştığı pazarlarda güncel fiyatlar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Şehirlere göre kurbanlık fiyatlarında farklılıklar yaşanıyor.

KURBANLIK FİYATLARI

Büyükbaş hayvanlarda fiyatlar genellikle canlı kilogram üzerinden ya da hayvanın kurbanlık vasfına göre belirleniyor. Büyükbaş fiyatı 250 bin TL'den başlarken 700 bin liraya kadar çıkıyor. Ortalama fiyat ise 300 bin TL civarında seyrediyor. Küçükbaş fiyatları ise 25-30 bin TL'den başlayıp 50 bin liraya kadar yükseliyor. Kuzu fiyatları ise 15.000 TL'den başlayıp kilosuna göre 30.000 TL'ye kadar yükseliyor.

HİSSE BEDELİ KAÇ TL?

Büyükbaşta kişi başı hisse fiyatı da hayvanın kilogram ve büyüklüğüne göre değişmekle birlikte 35 bin TL ile 50 bin TL arasında seyrediyor.

Kurbanlık Türü Fiyat Aralığı
Küçükbaş kurbanlık 18.000 TL – 45.000 TL
Büyükbaş kurbanlık 140.000 TL – 400.000 TL
Büyükbaş hisse (7/1) 25.000 TL – 55.000 TL
Büyükbaş kurban fiyatları:

Tosun

Canlı kilo fiyatı: Yaklaşık 510 TL

Fiyat aralığı:
140.000 TL – 400.000 TL

Dana

Canlı kilo fiyatı: Yaklaşık 500 TL

Fiyat aralığı:
120.000 TL – 350.000 TL

Düve / İnek

Canlı kilo fiyatı: Yaklaşık 475 TL

Fiyat aralığı:
100.000 TL – 280.000 TL

Küçükbaş kurban fiyatları:

Koç

Canlı kilo fiyatı: Yaklaşık 450 TL

Fiyat aralığı:
25.000 TL – 45.000 TL

Koyun

Canlı kilo fiyatı: Yaklaşık 350 TL

Fiyat aralığı:
18.000 TL – 35.000 TL

Keçi

Canlı kilo fiyatı: 350 – 420 TL

Fiyat aralığı:
20.000 TL – 38.000 TL

Kuzu

Canlı kilo fiyatı: Yaklaşık 380 – 450 TL

Fiyat aralığı:
15.000 TL – 30.000 TL

VEKALETLE KESİM BEDELİ NE KADAR?

Kurban ibadetini vekâlet yoluyla yerine getirmek isteyenler için kurumlar fiyatlarını belirledi. Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla kurban kesim bedeli şu şekilde:

Yurt içinde: 18.000 TL
Yurt dışında: 7.000 TL

Şehir şehir kurbanlık fiyatları:

İstanbul

Büyükbaş: 140.000 TL – 400.000 TL

Küçükbaş: 18.000 TL – 45.000 TL

7 hisseli büyükbaş hisse bedeli: 30.000 TL – 55.000 TL

Ankara

Büyükbaş: 110.000 TL – 350.000 TL

Küçükbaş: 18.000 TL – 40.000 TL

7 hisseli büyükbaş hisse bedeli: 28.000 TL – 50.000 TL

İzmir

Büyükbaş: 140.000 TL – 330.000 TL

Küçükbaş: 18.000 TL – 45.000 TL

7 hisseli büyükbaş hisse bedeli: 30.000 TL – 50.000 TL

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

