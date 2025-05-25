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Haberler Yaşam Kurtuluş Son Durak konusu ve oyuncuları: Kurtuluş Son Durak filmi ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 25.05.2025 16:28 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 16:37

Kurtuluş Son Durak konusu ve oyuncuları: Kurtuluş Son Durak filmi ne zaman çekildi?

Kurtuluş Son Durak konusu ile Psikolog Eylem üzerinden pek çok kadının hikayesine değiniyor. Dramatik komedi türündeki yapımın yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan oturuyor. 2012 yapımı film bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşuyor. Peki; Kurtuluş Son Durak oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, filme dair merak edilenler:

Kurtuluş Son Durak konusu ve oyuncuları: Kurtuluş Son Durak filmi ne zaman çekildi?

Belçim Bilgin, Demet Akbağ, Asuman Dabak gibi isimlerin yer aldığı Kurtuluş Son Durak konusu ve oyuncuları ile gündemde. Bu akşam yayınlanacak filmin detayları en çok takip edilenler arasında yerini alıyor. Peki; Kurtuluş Son Durak oyuncuları kimler ve konusu nedir?

Kurtuluş Son Durak konusu ve oyuncuları: Kurtuluş Son Durak filmi ne zaman çekildi?

KURTULUŞ SON DURAK KONUSU

Psikolog Eylem yakın zamanda evlilik hazırlıkları yapan, beraber olduğu sevgilisini çok seven bir kadındır. Fakat nişanlısı Okan ile beraber oturmak için Kurtuluş semtinde aldıkları eve sürpriz biçimde yalnız başına taşınır; zira Okan evlilik hazır olmadığını söyleyerek Eylem'den ayrılır. Eylem yeni taşındığı Saadet apartmanında aşk acısı ile depresyona girer. Apartmanda sıradan hayatlar yaşıyor gibi görünen 5 komşusu Eylem'e yardımcı olmaya çalışırken, kendi hayatlarını çok baştan aşağıya değiştirecek olaylar yaşayacaklardır...

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Kurtuluş Son Durak konusu ve oyuncuları: Kurtuluş Son Durak filmi ne zaman çekildi?

Ömrü boyu yatalak babasına bakmış olan Vartanuş; mafya babası sevgilisinin kendisini sürekli oyladığını fark eden Goncagül; çocukları için şiddete katlanan Gülnur ve onunla aynı acıyı çeken kızı Tülay ve bütün bunların içerisinde hayata pembe gözlüklerle bakmaya çalışan kuaför Füsun, psikolojisini toplamaya çalışan Eylem'i Kurtuluş son durakta bulacaktır.

Kurtuluş Son Durak konusu ve oyuncuları: Kurtuluş Son Durak filmi ne zaman çekildi?

KURTULUŞ SON DURAK OYUNCULARI
Belçim Bilgin - Eylem
Demet Akbağ - Vartanuş
Asuman Dabak - Füsun
Nihal Yalçın - Goncagül
Ayten Soykök - Gülnur
Damla Sönmez - Tülay
Mete Horozoğlu - Nejat
Ahmet Mümtaz Taylan - Macit
Yavuz Bingöl - Hüseyin
Hüseyin Soysalan - Recep
Tuncer Salman - Adnan
Güneş Sayın - Seher
Tolga Karaçelik - Okan
Olgun Toker - Hırsız

Kurtuluş Son Durak konusu ve oyuncuları: Kurtuluş Son Durak filmi ne zaman çekildi?