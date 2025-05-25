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Kurtuluş Son Durak konusu ve oyuncuları: Kurtuluş Son Durak filmi ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 25.05.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025
16:37
Kurtuluş Son Durak konusu ve oyuncuları: Kurtuluş Son Durak filmi ne zaman çekildi?
Kurtuluş Son Durak konusu ile Psikolog Eylem üzerinden pek çok kadının hikayesine değiniyor. Dramatik komedi türündeki yapımın yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan oturuyor. 2012 yapımı film bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşuyor. Peki; Kurtuluş Son Durak oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, filme dair merak edilenler: