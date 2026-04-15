Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman, bu akşam yok mu? ATV ile Kuruluş Orhan 22. bölüm tarihi

Giriş Tarihi: 15.04.2026 22:11

Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman ve bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. ATV yayın akışı içerisinde dizinin yer alıp almadığı yakından takip edilirken, "Kuruluş Orhan yeni bölüm bu akşam yok mu?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Bu nedenle gözler ATV'den gelen resmi açıklamalara çevrilmiş durumda.

Kuruluş Orhan yeni bölüm tarihi ve bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. ATV ekranlarında yayınlanan yapımın yeni bölümü, bazı haftalarda özel yayın akışı nedeniyle ekrana gelmeyebiliyor ve bu durum izleyicilerde "Kuruluş Orhan neden yok?" sorusunu gündeme getiriyor. Bu nedenle izleyiciler yayın akışını yakından takip ediyor.

KURULUŞ ORHAN YENİ BÖLÜM BU AKŞAM YOK MU?

Kuruluş Orhan 22. bölüm 15 Nisan 2026 Çarşamba akşamı ekrana gelmeyecek.

atv'nin yayın akışında dizinin bu akşam tekrar bölümüye ekrana geleceği bilgisi yer alıyor.

KURULUŞ ORHAN 22. BÖLÜM ÖZETİ

Sultan Orhan ve Asporça'nın nikâhı kıyılırken, sarayda dengeler değişir. Nilüfer, yaşadığı büyük acıyla yüzleşirken bu evliliğe nasıl karşılık verecektir? "Aşık değiliz" diyerek yola çıkan Orhan ve Asporça'nın kaderleri, kalplerini de birbirine bağlayacak mı? Bu evlilik onlar için yeni bir başlangıç mı olacaktır?

Orhan'ın aşkını kaybetme korkusuyla hareket eden Nilüfer, Asporça'ya karşı açık bir tavır alır. Asporça'nın çocuklara yakınlığına dahi tahammül edemeyen Nilüfer, tepkisini sert bir şekilde ortaya koyar. İki kadın arasındaki gerilim nereye varacaktır? Bu mücadelede Malhun Hatun nasıl bir rol üstlenecektir?

Nilüfer'in evlilik sonrası sergilediği tavır, Sultan Orhan tarafından sert bir şekilde karşılanır. Orhan ve Nilüfer arasındaki bu kırılma nelere yol açacaktır? Sultan Orhan, sarayında hatunları arasındaki dengeyi sağlayabilecek midir? Şahinşah ve Demirhan, Orhan'ın yollarını kesmek için harekete geçer.

Dursun'un hain olduğu iddiası ortalığı karıştırır. Kardeşi dahi olsa cezalandırılacağını söyleyen Demirhan, Dursun hakkında nasıl bir karar verecektir? Kafesli arabayla bilinmezliğe götürülen Dursun için yolun sonu mu gelmiştir? Halime, sevdiği adam için ne yapacaktır?

Ateşlerin içinden öfkesiyle doğan Yiğit, intikam için Evrenos ve Fatma'nın peşine düşer. Yiğit'in hedefi ne kadar ileri gidecektir? Gerilen yaydan çıkan ok, Evrenos ve Fatma'nın kaderini değiştirecek midir? Sultan Orhan, tüm zorluklara rağmen sınırlarını genişletmekte kararlıdır. Hedefinde Karesi sınırındaki Çınarlı köyü vardır.

Bu fetih, Osmanlı'nın yükselişinde yeni bir dönüm noktası olacak mıdır? Boran Bey ve Cerkutay Bey ile sefere çıkan Sultan Orhan, Şahinşah, Demirhan ve Mehmet Bey'in kurduğu büyük bir tuzakla karşı karşıya kalır. Canlarını ortaya koyan alpler, bu çetin savaşta nasıl bir kaderle yüzleşecektir? Boran Bey ve Cerkutay Bey şehadet şerbetini içecek midir? Sultan Orhan, bu tuzağın hesabını nasıl soracaktır?

