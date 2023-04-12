Kuruluş Osman 121. Yeni bölüm izle ekranı! Atv ile 12 Nisan 2023 tarihli Kuruluş Osman yeni ve son bölüm izle

Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 121. Yeni bölüm izle ekranı ile akşam saatleriyle beraber gündemdeki yerini aldı. 12 Nisan tarihli bölümde bu hafta; Nayman, Osman Bey'e bir teklifte bulunmuştur, teke tek dövüşeceklerdir. Eğer Osman Bey yenerse Nayman'ın nökerleri ve Moğol tehlikesi Uçlar'dan çekip gidecektir. Eğer Nayman yenerse Beyler ve Alplar Nayman'a biat edecektir. Diziyi internet üzerinden takip etmek isteyenler "Kuruluş Osman yeni ve son bölüm izle" ekranı araştırmasına çıktı. İşte Atv ile Kuruluş Osman 121. Yeni bölüm izle ekranı…