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Haberler Yaşam Kuruluş Osman 121. Yeni bölüm izle ekranı! Atv ile 12 Nisan 2023 tarihli Kuruluş Osman yeni ve son bölüm izle
Giriş Tarihi: 12.04.2023 17:48 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 17:50

Kuruluş Osman 121. Yeni bölüm izle ekranı! Atv ile 12 Nisan 2023 tarihli Kuruluş Osman yeni ve son bölüm izle

Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 121. Yeni bölüm izle ekranı ile akşam saatleriyle beraber gündemdeki yerini aldı. 12 Nisan tarihli bölümde bu hafta; Nayman, Osman Bey'e bir teklifte bulunmuştur, teke tek dövüşeceklerdir. Eğer Osman Bey yenerse Nayman'ın nökerleri ve Moğol tehlikesi Uçlar'dan çekip gidecektir. Eğer Nayman yenerse Beyler ve Alplar Nayman'a biat edecektir. Diziyi internet üzerinden takip etmek isteyenler "Kuruluş Osman yeni ve son bölüm izle" ekranı araştırmasına çıktı. İşte Atv ile Kuruluş Osman 121. Yeni bölüm izle ekranı…

Kuruluş Osman 121. Yeni bölüm izle ekranı! Atv ile 12 Nisan 2023 tarihli Kuruluş Osman yeni ve son bölüm izle

Kuruluş Osman bu akşam 121. Yeni bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıkıyor. Yapımın sıkı takipçileri bu kapsamda diziyi internet üzerinden takip etmek üzere "Kuruluş Osman yeni ve son bölüm izle" ekranı araştırmasına çıktı. Osman Bey, bu haftaki bölümde Aktemur Bey'in Kargın Obası'nın postuna oturduğunu haber alır. Osman Bey'in verdiği tepki karşısında Aktemur Bey nasıl kararlar alacaktır? İşte Kuruluş Osman son bölüm izle ekranı ve detaylar.

Kuruluş Osman 121. Yeni bölüm izle ekranı! Atv ile 12 Nisan 2023 tarihli Kuruluş Osman yeni ve son bölüm izle

KURULUŞ OSMAN 121. YENİ BÖLÜM İZLE EKRANI!

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Osman Bey ve Nayman'ın teke tek karşılaşması

Nayman, Osman Bey'e bir teklifte bulunmuştur, teke tek dövüşeceklerdir. Eğer Osman Bey yenerse Nayman'ın nökerleri ve Moğol tehlikesi Uçlar'dan çekip gidecektir. Eğer Nayman yenerse Beyler ve Alplar Nayman'a biat edecektir. Osman Bey, Nayman'la teke tek savaşmaya giderken her ihtimali gözeterek Bala Hatun'la helalleşir, büyük düşünü o'na emanet eder.

Osman Bey, Aktemur Bey'e tepkili!

Osman Bey, Aktemur Bey'in Kargın Obası'nın postuna oturduğunu haber alır. Osman Bey'in verdiği tepki karşısında Aktemur Bey nasıl kararlar alacaktır?

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Kuruluş Osman 121. Yeni bölüm izle ekranı! Atv ile 12 Nisan 2023 tarihli Kuruluş Osman yeni ve son bölüm izle

Nayman'ın planı nasıl sonuçlanacak?

Nayman, Osman Bey'i yeneceğinden çok emindir. O Uçlar'a hükmedecek fakat Osman Bey bunu göremeyecektir. Nayman'ın planı işleyecek midir? Boynu Nayman'ın kılıcıyla karşı karşıya kalan Osman Bey bu cendereden çıkabilecek midir?

Alpların hazırlığı

Alplar hummalı bir hazırlık içindedir. Her şey Nayman'la olan teke tek dövüş içindir. Her ihtimale karşı hazırlıklı olan Osman Bey'in ordusu, teke tek savaş halinde ne yapacaktır?

Kuruluş Osman 121. Yeni bölüm izle ekranı! Atv ile 12 Nisan 2023 tarihli Kuruluş Osman yeni ve son bölüm izle

İsmihan Sultan'ın oyunları

Osman Bey ve Nayman'ın teke tek dövüş için ordularıyla birlikte bir araya geldiğini öğrenen İsmihan Sultan bu çekişmeden karlı çıkmayı planlayan isimdir. Osman Bey ve Nayman savaşırken İsmihan Sultan ise kalanları paylaşmak için nasıl bir oyun kuracaktır?

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