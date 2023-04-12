Kuruluş Osman 121. Yeni bölüm izle ekranı! Atv ile 12 Nisan 2023 tarihli Kuruluş Osman yeni ve son bölüm izle

Nayman'ın planı nasıl sonuçlanacak?

Nayman, Osman Bey'i yeneceğinden çok emindir. O Uçlar'a hükmedecek fakat Osman Bey bunu göremeyecektir. Nayman'ın planı işleyecek midir? Boynu Nayman'ın kılıcıyla karşı karşıya kalan Osman Bey bu cendereden çıkabilecek midir?

Alpların hazırlığı

Alplar hummalı bir hazırlık içindedir. Her şey Nayman'la olan teke tek dövüş içindir. Her ihtimale karşı hazırlıklı olan Osman Bey'in ordusu, teke tek savaş halinde ne yapacaktır?