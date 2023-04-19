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Haberler Yaşam Kuruluş Osman 122. Bölüm izle ekranı: Osman Bey'in yeni hedefi Köprühisar! ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle
Giriş Tarihi: 19.04.2023 18:57 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 18:57

Kuruluş Osman 122. Bölüm izle ekranı: Osman Bey'in yeni hedefi Köprühisar! ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman son bölüm izle ekranı araştırmaları başladı. Başrolünde Osman Bey rolüyle Burak Özçivit'in yer aldığı dizinin 19 Nisan Çarşamba akşamı yayınlanan 122. Bölümünde, Osman Bey'i yok etmekte kararlı olan İsmihan Sultan Nayman'la işbirliği yapar. Öte yandan Bayındır Bey'e Osman Bey'in konağına suikast yapma görevi verir. Dizinin sıkı takipçileri, ATV dizi izle ekranı ile Kuruluş Osman 122. bölüm izle linki için arama motorlarına yöneldi. İşte, ATV ile Kuruluş Osman 122. bölüm izle full HD, tek parça ekranı ve son bölüm özetinden detaylar…

Kuruluş Osman 122. Bölüm izle ekranı: Osman Bey’in yeni hedefi Köprühisar! ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman 122. bölüm izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy, Deniz Barut, Berik Aitzhanov gibi isimleri buluşturan dizinin yeni bölümünde Nayman, Osman Bey'in savaş karargahını basarken öte yandan konağa baskın verilir ve ortalık yangın yerine döner. Bu yangında Osman Bey nasıl bir kayıp verecek merak konusu olur. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen izleyiciler, ATV ile Kuruluş Osman 122. bölüm izle linki araştırmalarına başladı. İşte, full HD, tek parça ve kesintisiz seçenekleriyle Kuruluş Osman son bölüm izle ekranı ve son bölüm özetinden detaylar…

Kuruluş Osman 122. Bölüm izle ekranı: Osman Bey’in yeni hedefi Köprühisar! ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE!

İşte 19 Nisan 2023 Çarşamba akşamı ekranlara gelen bölümü izlemek için:

KURULUŞ OSMAN 122. BÖLÜM İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

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Kuruluş Osman 122. Bölüm izle ekranı: Osman Bey’in yeni hedefi Köprühisar! ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle

KURULUŞ OSMAN 122. BÖLÜM ÖZETİ

Kuruluş Osman'da Osman Bey, Köprühisar'ı fethetmek için hamleler yaparken, İsmihan Sultan ise Osman Bey'i engellemek için yeni işbirlikleri yapar.

Osman Bey fütühata devam etmekte kararlıdır, hedefi bellidir. Osman Bey'in Köprühisar'ı almak için yapacağı kilit hamle nedir?

Kuruluş Osman 122. Bölüm izle ekranı: Osman Bey’in yeni hedefi Köprühisar! ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle

Osman Bey içte İsmihan Sultan, dışta Nayman'a rağmen Köprühisar Fethi için büyük hazırlıklar yapmıştır.

Fakat Osman Bey'i kötü bir sürpriz beklemektedir. Her şeye rağmen Köprühisar'ı fethedebilecek midir?

Kuruluş Osman 122. Bölüm izle ekranı: Osman Bey’in yeni hedefi Köprühisar! ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle

İsmihan Sultan, Osman Bey'i yok etmekte kararlıdır. Bunun için Nayman'la işbirliği yapar.

Aynı zamanda da Bayındır Bey'i yanında tutarak Bayındır'a Osman Bey'in konağına suikast yapma vazifesi verir.

Hayatı için pazarlığa oturan Bayındır, vazifesini yapabilecek midir?

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