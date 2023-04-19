Haberler Yaşam Kuruluş Osman 122. Bölüm izle ekranı: Osman Bey'in yeni hedefi Köprühisar! ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle

Giriş Tarihi: 19.04.2023 18:57 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 18:57

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman son bölüm izle ekranı araştırmaları başladı. Başrolünde Osman Bey rolüyle Burak Özçivit'in yer aldığı dizinin 19 Nisan Çarşamba akşamı yayınlanan 122. Bölümünde, Osman Bey'i yok etmekte kararlı olan İsmihan Sultan Nayman'la işbirliği yapar. Öte yandan Bayındır Bey'e Osman Bey'in konağına suikast yapma görevi verir. Dizinin sıkı takipçileri, ATV dizi izle ekranı ile Kuruluş Osman 122. bölüm izle linki için arama motorlarına yöneldi. İşte, ATV ile Kuruluş Osman 122. bölüm izle full HD, tek parça ekranı ve son bölüm özetinden detaylar…