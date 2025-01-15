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Haberler Yaşam KURULUŞ OSMAN 177. BÖLÜM İZLE | 15 Ocak ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman yeni bölüm HD izle
Giriş Tarihi: 15.01.2025 17:32 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 17:32

KURULUŞ OSMAN 177. BÖLÜM İZLE | 15 Ocak ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman yeni bölüm HD izle

ATV'nin reytinglerde zirveye yerleşen ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan "Kuruluş Osman" dizisinin yeni bölümü için hazırlıklar hızla devam ediyor. Ahmet Yılmaz'ın yönetmenliğini üstlendiği, Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecini anlatan bu tarihi yapım, izleyicilerine yine heyecan dolu anlar yaşatacak. "Kuruluş Osman"ın yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, ATV ekranlarında yayınlanan diziyi HD kalitesinde izlemek için araştırmalara başladı. 15 Ocak Çarşamba günü yayınlanacak yeni bölüm ile ilgili tüm detaylar ve kesintisiz izleme ekranı haberin devamında...

KURULUŞ OSMAN 177. BÖLÜM İZLE | 15 Ocak ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman yeni bölüm HD izle

Kuruluş Osman'ın 177. bölümü için heyecan giderek artıyor. Burak Özçivit, Özge Törer, Emre Bey ve Ali Sürmeli gibi ünlü isimlerin başrolünü üstlendiği bu aksiyon dolu dizi, izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Yeni bölüm için ATV ekranlarında yayınlanan bu sürükleyici bölüm, izleyiciler tarafından HD kalitesinde izlenmek için araştırılmaya başlandı. İşte, Kuruluş Osman yeni bölüm izleme linki...

KURULUŞ OSMAN 177. BÖLÜM İZLE | 15 Ocak ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman yeni bölüm HD izle

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM İZLE

Kuruluş Osman yeni bölümü ile 15 Ocak Çarşamba akşamı ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla izleyebilirsiniz;

https://www.atv.com.tr/kurulus-osman/bolumler

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KURULUŞ OSMAN 177. BÖLÜM İZLE | 15 Ocak ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman yeni bölüm HD izle

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Ulugan'ın Osman Bey'in topraklarında yaydığı zehrin etkisi büyümektedir. Bir yanda devleti diğer yanda milletinin canı olan Osman Bey ikisinden de vazgeçmemekte kararlıdır.

KURULUŞ OSMAN 177. BÖLÜM İZLE | 15 Ocak ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman yeni bölüm HD izle

Osman Bey'i zorlu karar alma sürecinde neler beklemektedir? Osman Bey kimsenin göze alamayacağı zor bir karar verir. Ahalisinin canı için kendi canından feragat edip Ulugan'a teslim olur. Osman Bey'i düştüğü bu cenderede neler beklemektedir?

KURULUŞ OSMAN 177. BÖLÜM İZLE | 15 Ocak ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman yeni bölüm HD izle

KURULUŞ OSMAN OYUNCU KADROSU
Burak Özçivit (Osman Bey), Özge Törer (Bala Hatun), Emre Bey (Orhan Bey), Ali Sürmeli (Karesi Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Ö. Faruk Aran (Alaeddin Bey), Özgür Çevik (Lucas), Leya Kırşan (Fatma Hatun), Ecem Sena Bayır (Holofira), Belgin Şimşek (Gonca Hatun), Buçe Buse Kahraman (Begüm Hatun), Feyza Işık (Hazal Hatun), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Ekin Mert Daymaz (İlbay), Ali Önsöz (Yusuf), Erdem Şanlı (Saruca), Taner Ertürkler (Bayhan Bey), Fatih Ayhan (Baysungur), Yıldırım Gücük (Gencer Bey), Turpal Tokaev (Turahan), Murat Boncuk (Aykurt), Ali Osman Arıkbaş (Gazi Alp), Ekin Pasvanoğlu (Ayşe), Sonat Dursun (Sancar Bey), İsmail Erkan Bilben (Kanyumaz), Aybike Enişte (Kısmet Hatun)

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