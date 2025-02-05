Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam KURULUŞ OSMAN 179. BÖLÜM İZLE: ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle ekranı
Giriş Tarihi: 05.02.2025 18:18 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 18:18

KURULUŞ OSMAN 179. BÖLÜM İZLE: ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle ekranı

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, 179. bölümüyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Bey'in hayatını ve mücadelelerini konu alan dizi, her hafta aksiyon ve drama dolu bölümleriyle büyük bir beğeni kazanıyor. 5 Şubat 2025 tarihli Kuruluş Osman 179. bölüm izle ekranı izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte, ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izleme linki.

KURULUŞ OSMAN 179. BÖLÜM İZLE: ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle ekranı

Kuruluş Osman son bölüm izle ATV ekranlarında 5 Şubat Çarşamba günü izleyicisiyle buluşuyor. 6. sezonuyla hikayesine kaldığı yerden devam eden yapımın bu haftaki bölümünde Osman Bey yeniden dirilişin ateşini yakmak için harekete geçer. Kaybettikleri her şeyi geri kazanmaya ant içen Osman Bey'in bu uğurda yapacağı ilk hamle ne olacaktır? İşte, Kuruluş Osman 179. bölüm izle linki.

KURULUŞ OSMAN 179. BÖLÜM İZLE: ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle ekranı

KURULUŞ OSMAN 179. BÖLÜM İZLE

5 Şubat 2025 tarihli bölüm saat 20.00'da ATV ekranlarında olacak. İzlemek için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

KURULUŞ OSMAN İZLE

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KURULUŞ OSMAN 179. BÖLÜM İZLE: ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle ekranı

KURULUŞ OSMAN 179. BÖLÜM KONUSU

Osman Bey yeniden dirilişin ateşini yakmak için harekete geçer. Kaybettikleri her şeyi geri kazanmaya ant içen Osman Bey'in bu uğurda yapacağı ilk hamle ne olacaktır?

KURULUŞ OSMAN 179. BÖLÜM İZLE: ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle ekranı

Osman Bey, aldığı büyük darbelere rağmen düşmanlarının üzerine yürümeye devam eder. Yusuf ve alpları da Osman Bey'den yana saf tutar. Osman Bey, Ulugan karşılaşır. Bu savaşın galibi kim olacak?

KURULUŞ OSMAN 179. BÖLÜM İZLE: ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle ekranı

Osman Bey'lerle bir hareket edecek olan Bala Hatun ve hatunlar kutlu diriliş için var güçleriyle hareket ederken öte yandan Begüm'ün düşmanlığını üzerlerine çekmişlerdir.

SON DAKİKA