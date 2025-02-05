KURULUŞ OSMAN 179. BÖLÜM İZLE: ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle ekranı

Kuruluş Osman son bölüm izle ATV ekranlarında 5 Şubat Çarşamba günü izleyicisiyle buluşuyor. 6. sezonuyla hikayesine kaldığı yerden devam eden yapımın bu haftaki bölümünde Osman Bey yeniden dirilişin ateşini yakmak için harekete geçer. Kaybettikleri her şeyi geri kazanmaya ant içen Osman Bey'in bu uğurda yapacağı ilk hamle ne olacaktır? İşte, Kuruluş Osman 179. bölüm izle linki.