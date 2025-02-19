Haberler
Yaşam
KURULUŞ OSMAN 181. BÖLÜM bekleniyor! ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman yeni bölüm izle bilgisi
Giriş Tarihi: 19.02.2025 20:08
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
20:08
KURULUŞ OSMAN 181. BÖLÜM bekleniyor! ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman yeni bölüm izle bilgisi
ATV'nin sevilen tarihi dizisi Kuruluş Osman, 181. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. Burak Özçivit'in başrolünde olduğu dizi, her Çarşamba büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Geçtiğimiz bölümde Begüm Hatun'un kurduğu tuzağa düşen Bala Hatun'un akıbeti merak konusu oldu. Yeni bölümde heyecan yine zirveye çıkarken, izleyiciler gelişmeleri yakından takip ediyor. Kuruluş Osman yeni bölümü izle bilgisi tek parça