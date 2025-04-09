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KURULUŞ OSMAN 187. BÖLÜM İZLE | ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm izle!
Giriş Tarihi: 09.04.2025 20:49
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025
20:53
ATV'nin sevilen tarihi dizisi Kuruluş Osman, 187. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Nefes kesen gelişmelerin yaşandığı yeni bölümde "Osman Bey, obasını geri almış ve yeni bir düzen kurmak üzere harekete geçiyor." Osman Bey'in aldığı stratejik kararlar ve düşmanlarıyla girdiği mücadele yeni bölümde de dikkat çekecek. İşte, Kuruluş Osman son bölüm ATV dizi izle ekranında!