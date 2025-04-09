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Haberler Yaşam KURULUŞ OSMAN 187. BÖLÜM İZLE | ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm izle!
Giriş Tarihi: 09.04.2025 20:49 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 20:53

KURULUŞ OSMAN 187. BÖLÜM İZLE | ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm izle!

ATV'nin sevilen tarihi dizisi Kuruluş Osman, 187. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Nefes kesen gelişmelerin yaşandığı yeni bölümde "Osman Bey, obasını geri almış ve yeni bir düzen kurmak üzere harekete geçiyor." Osman Bey'in aldığı stratejik kararlar ve düşmanlarıyla girdiği mücadele yeni bölümde de dikkat çekecek. İşte, Kuruluş Osman son bölüm ATV dizi izle ekranında!

KURULUŞ OSMAN 187. BÖLÜM İZLE | ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm izle!

Tarihin seyrini değiştiren bir liderin hikayesini anlatan Kuruluş Osman, 187. bölümüyle ATV ekranlarında yerini alıyor. Osman Bey'in yolunda ilerlerken karşılaştığı yeni tehditler ve oba içinde yaşanan gelişmeler, izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Aksiyonun eksik olmadığı bölümde merak edilen pek çok soru yanıt bulacak. İşte, Kuruluş Osman 187. bölüm izle ekranı ve detayları...

KURULUŞ OSMAN 187. BÖLÜM İZLE | ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm izle!

KURULUŞ OSMAN 187. BÖLÜM İZLE

Osman Bey, obasını geri almış ve yeni bir düzen kurmak üzere harekete geçmiştir. Ona inananların sayısı giderek artmakta, Hasan Alp ve Koca Bey gibi önemli Türkmen beyleri saflarına katılmaktadır.

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KURULUŞ OSMAN 187. BÖLÜM İZLE | ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm izle!

Ancak bu yeni nizam kurulurken hem içten hem dıştan yeni tehditler büyümektedir. Esenbike ve Sargun'un ölümüyle uçlarda büyük bir tehlike doğar. Olcaytu Han'ın elçisi Kuçar, bu ölümler karşılığında Osman Bey'den bir kızını ve bir oğlunu istemektedir! Osman Bey bu tehdide nasıl bir cevap verecektir? Gerçek katilin kendisi olmadığını ispat edebilecek midir?

KURULUŞ OSMAN 187. BÖLÜM İZLE | ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm izle!

Osman Bey'in ezeli düşmanı Sofia'ya, Konstantinopol'den destek gelir. Geçmişte Sofia ile bağı olan Komutan Claudius, Osman Bey'i alt etmek için gelmiştir. Claudius'un hain planı nedir? Osman Bey'in karşısına nasıl çıkacaktır?

KURULUŞ OSMAN 187. BÖLÜM İZLE | ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm izle!

Osman Bey, dış tehditlerle mücadele ederken hanedanın içinde huzursuzluk baş göstermektedir. Şehzade Orhan ve Şehzade Alaeddin arasında başlayan kavga, giderek daha da büyür. İki kardeş arasındaki bu çekişme gelecekte nelere yol açacaktır?