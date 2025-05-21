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Kuruluş Osman 193. Bölüm fragmanı atv: Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 21.05.2025 23:58
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
23:58
Kuruluş Osman 193. Bölüm fragmanı atv: Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kuruluş Osman 193. Bölüm fragmanı gündemde. SATV ekranlarının reyting rekortmeni Kuruluş Osman, 192. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Sevilen yapım için yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı soruları yanıt aramaya başladı. Peki, Kuruluş Osman 193. Bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde izleyenleri neler bekliyor? İşte, merak edilen fragmana dair merak edilenler...