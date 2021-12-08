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Haberler Yaşam Kuruluş Osman 74.bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tamamı izle!
Giriş Tarihi: 08.12.2021 23:28 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 23:28

Kuruluş Osman 74.bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tamamı izle!

ATV ekranlarına her hafta Çarşamba akşamları gelen Kuruluş Osman 74.bölüm izlemek isteyenler, "Kuruluş Osman izle" araştırması yapıyor. Dizinin ekrana gelen son bölümünde; Osman Bey adeta dört koldan kuşatılıyor. Madendeki patlamanın ardından tekfurlara esir düşen Boran Alp, Tekfur Nikola tarafından infaz edilmek üzereyken, Selçuklu Veziri Alemşah, Osman Bey'i kontrol altına almak hedefiyle Bitinya'ya geliyor. Yakalanan Turgut Bey ve Mari ise Osman Bey'in yardımına muhtaç! İşte Kuruluş Osman son bölüm izleme linki ve özeti.

Kuruluş Osman 74.bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tamamı izle!

Kuruluş Osman izle! Kuruluş Osman 74.bölüm ile ATV ekranlarında yerini aldı. Kuruluş Osman son bölümde; İnegöl'ün madenlerini ele geçiren Osman Bey'e tekfurların kurduğu tuzak sonucunda yaşanan patlama ortalığı karıştırır. Osman Bey mahsur kalan alplerine ulaşmaya çalışırken, Boran Alp esir düşer. Peşlerindeki askerlerinden daha fazla kaçamayan Turgut Bey ve Mari ise Tekfur Nikola'ya yakalanır. Bu başlık altından; Kuruluş Osman son bölüm izleyebilirsiniz.

Kuruluş Osman 74.bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tamamı izle!

KURULUŞ OSMAN 74.BÖLÜMDE NELER OLDU?

BORAN ALP İNFAZ EDİLECEK Mİ?

'Kuruluş Osman'ın 74'üncü bölümde Osman Bey adeta dört koldan kuşatılıyor. Madendeki patlamanın ardından tekfurlara esir düşen Boran Alp, Tekfur Nikola tarafından infaz edilmek üzereyken, Selçuklu Veziri Alemşah, Osman Bey'i kontrol altına almak hedefiyle Bitinya'ya geliyor. Yakalanan Turgut Bey ve Mari ise Osman Bey'in yardımına muhtaç!

TURGUT BEY ÖLÜMÜN KIYISINDA

İnegöl'ün madenlerini ele geçiren Osman Bey'e tekfurların kurduğu tuzak sonucunda yaşanan patlama ortalığı karıştırır. Osman Bey mahsur kalan alplerine ulaşmaya çalışırken, Boran Alp esir düşer. Peşlerindeki askerlerinden daha fazla kaçamayan Turgut Bey ve Mari ise Tekfur Nikola'ya yakalanır.

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Kuruluş Osman 74.bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tamamı izle!

TEKFUR KOSSES'İN KILICI ŞEYH EDEBALI'NIN BOĞAZINDA!

Kayı Obası, Boran'ın esaretiyle yıkılır ve Osman Bey esir alpini kurtarabilmek için İnegöl Kalesi'ni hedef almaya hazırlanırken, bölgeye gelen Selçuklu Veziri Alemşah'ın Kayı Obası ziyaretinde "Osman Bey başına buyruk hareket etme devrin bitti" sözleri tekfurlar için yeni bir umut haline gelir! Tekfur Kosses'in Şeyh Edebalı'nin boğazına kılıcını dayaması bayrağı taşıran son damla olur!

Kuruluş Osman 74.bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tamamı izle!
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