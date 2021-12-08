Kuruluş Osman 74.bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tamamı izle!

ATV ekranlarına her hafta Çarşamba akşamları gelen Kuruluş Osman 74.bölüm izlemek isteyenler, "Kuruluş Osman izle" araştırması yapıyor. Dizinin ekrana gelen son bölümünde; Osman Bey adeta dört koldan kuşatılıyor. Madendeki patlamanın ardından tekfurlara esir düşen Boran Alp, Tekfur Nikola tarafından infaz edilmek üzereyken, Selçuklu Veziri Alemşah, Osman Bey'i kontrol altına almak hedefiyle Bitinya'ya geliyor. Yakalanan Turgut Bey ve Mari ise Osman Bey'in yardımına muhtaç! İşte Kuruluş Osman son bölüm izleme linki ve özeti.