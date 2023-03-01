Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu? 1 Mart ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, bugün var mı?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni yapımı Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu araştırılmaya başladı. Ülkemizde yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş depremi ardından dizi yayınlara ara verilmişti. Geçtiğimiz günlerde yeniden ekranlara dönen diziler olduğu gibi henüz yayınlanmayan yapımlar da bulunuyor. Dizinin takipçileri Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, bugün var mı sorularına yanıt arıyor. Cevaplar 1 Mart ATV yayın akışı ile alındı. Peki, Kuruluş Osman bu akşam var mı? İşte, merak edilenler…