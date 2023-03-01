Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu? 1 Mart ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, bugün var mı?

Kuruluş Osman bugün var mı yok mu araştırmaları başladı. Geçtiğimiz haftalarda yeni bölümü ile ekranlara gelmeyen yapım 4. Sezonuyla başarılı ilerleyişini sürdürüyor. Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı tarihi dizi Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı sorusu yanıt arıyor. Depremde arama kurtarma çalışmalarını yayınlayan kanallar bazı dizi ve programlara bir süre ara vermişti. Peki, Kuruluş Osman bu akşam var mı, saat kaçta? İşte, 1 Mart ATV yayın akışı…