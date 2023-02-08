Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 8 Şubat 2023 ATV yayın akışı

Çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkan ATV'nin izlenme rekorları kıran tarihi dizisi Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu sorusu ile gündemdeki yerini aldı. 8 Şubat 2023 ATV yayın akışına göz atan izleyiciler, dizi saatinde farklı bir yapım ile karşılaştı. Bu noktada başrolünde Osman Bey rolüyle Burak Özçivit'in yer aldığı dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Dizinin sevenleri tarafından araştırılan ''Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu, neden yok?'' soruları 8 Şubat ATV yayın akışı ile yanıt buldu. Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte, Kuruluş Osman yeni bölüm tarihi ve saati...