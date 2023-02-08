Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 8 Şubat 2023 ATV yayın akışı

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI YOK MU, NEDEN YOK?

8 Şubat 2023 ATV Çarşamba tarihli ATV yayın akışına göz atan izleyiciler, dizi saatinde farklı bir yapım ile karşılaştı. Bu gelişme sonrası Kuruluş Osman dizisinin akıbeti ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

Türkiye'yi sarsan deprem felaketi nedeniyle 8 Şubat Çarşamba günü ATV yayın akışı değişti. Buna göre, Kuruluş Osman dizisi bu akşam ekranlara gelmeyecek. Dizinin yerine bu akşam atv - a Haber Deprem Özel yayınlanacak.