Kuruluş Osman Gürbüz Alp tarihte kimdir? Kuruluş Osman’ın Gürbüz Alp’i Alpaslan Özmol kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

Bursa Devlet Tiyatorsu'nda bir çok oyunda rol alan Alpaslan Özmol, televizyona ilk adımı Hamdi Alkan'ın başrolünü oynadığı güldürü programı olan Reyting Hamdi'de 8 bölüm oynayarak attı.

Alpaslan Özmol'un hayatındaki dönüm noktası ise Özgür Ozan aracılığı ile tanıştığı Birol Güven sayesinde oldu. O dönemde Birol Güven, "Kahkaha Show" adlı bir program hazırlıyordu. Özmol bu programda bir mafya babasını canlandırdı ve bu rolü ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.