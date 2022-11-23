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Haberler Yaşam Kuruluş Osman Gürbüz Alp tarihte kimdir? Kuruluş Osman’ın Gürbüz Alp’i Alpaslan Özmol kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?
Giriş Tarihi: 23.11.2022 16:21 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 16:35

Kuruluş Osman Gürbüz Alp tarihte kimdir? Kuruluş Osman’ın Gürbüz Alp’i Alpaslan Özmol kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinin kadrosu genişlemeye devam ediyor. Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Çaycı Hüseyin karakteriyle akıllara kazınan Alpaslan Özmol, Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu. Alpaslan Özmol, her Çarşamba akşamı yayınlanan dizide Gürbüz Alp karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Bu noktada dizinin sevenleri, Kuruluş Osman Gürbüz Alp karakteri hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Peki, Kuruluş Osman Gürbüz Alp tarihte kimdir? Kuruluş Osman'ın Gürbüz Alp'i Alpaslan Özmol kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte, Alpaslan Özmol hakkında ayrıntılı bilgiler…

Kuruluş Osman Gürbüz Alp tarihte kimdir? Kuruluş Osman’ın Gürbüz Alp’i Alpaslan Özmol kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

ATV'nin dördüncü sezonunda da reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman, her bölümüyle izleyiciden büyük ilgi görüyor. Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimlerin yer aldığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Ünlü oyuncu Alpaslan Özmol, aksiyon ve macera dolu dizide Gürbüz Alp karakterine hayat verecek. Dizinin sıkı takipçileri ise ''Kuruluş Osman Gürbüz Alp tarihte kimdir?'' sorusuna yanıt arıyor. Alpaslan Özmol, Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Çaycı Hüseyin rolüyle akıllarda yer edinmişti. Peki, Alpaslan Özmol kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte, Kuruluş Osman'ın Gürbüz Alp'i Alpaslan Özmol'un hayatı ve kariyeri…

Kuruluş Osman Gürbüz Alp tarihte kimdir? Kuruluş Osman’ın Gürbüz Alp’i Alpaslan Özmol kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

ALPASLAN ÖZMOL KURULUŞ OSMAN'DA!

Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i olarak akıllara kazınan Alpaslan Özmol, Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Özmol, dizinin 23 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanacak 105. bölümünden itibaren Gürbüz Alp karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

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Kuruluş Osman Gürbüz Alp tarihte kimdir? Kuruluş Osman’ın Gürbüz Alp’i Alpaslan Özmol kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

KURULUŞ OSMAN GÜRBÜZ ALP TARİHTE KİMDİR?

Osman Bey'in Alplerine "Kardeşiniz Gürbüz Alp" diye tanıştırdığı Gürbüz Alp kimdir, nereden gelmiştir? Osman Bey ile ilişkisi nedir? Osman Bey'in Gürbüz Alp'e vereceği önemli görev ne olacaktır? hepsi ve daha fazlası Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde ortaya çıkacak.

Kuruluş Osman Gürbüz Alp tarihte kimdir? Kuruluş Osman’ın Gürbüz Alp’i Alpaslan Özmol kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

ALPASLAN ÖZMOL KİMDİR?

27 Şubat 1976 tarihinde Almanya'nın Hamburg şehrinde dünyaya gelen Alpaslan Özmol, ortaokulda yaşadığı zorluklardan dolayı okulu bırakmak zorunda kalmıştır.

O dönemlerde ailesi ile Bursa'ya yerleşen Alpaslan Özmol, belirli bir süre turizm sektöründe çalıştı. Ardından Bursa Devlet Tiyatorsu'nda yeni sahnelenecek bir oyunda kralın soytarısı rolüyle oyunculuğa ilk adımını attı.

Kuruluş Osman Gürbüz Alp tarihte kimdir? Kuruluş Osman’ın Gürbüz Alp’i Alpaslan Özmol kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

Bursa Devlet Tiyatorsu'nda bir çok oyunda rol alan Alpaslan Özmol, televizyona ilk adımı Hamdi Alkan'ın başrolünü oynadığı güldürü programı olan Reyting Hamdi'de 8 bölüm oynayarak attı.

Alpaslan Özmol'un hayatındaki dönüm noktası ise Özgür Ozan aracılığı ile tanıştığı Birol Güven sayesinde oldu. O dönemde Birol Güven, "Kahkaha Show" adlı bir program hazırlıyordu. Özmol bu programda bir mafya babasını canlandırdı ve bu rolü ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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