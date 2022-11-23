ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinin kadrosu genişlemeye devam ediyor. Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Çaycı Hüseyin karakteriyle akıllara kazınan Alpaslan Özmol, Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu. Alpaslan Özmol, her Çarşamba akşamı yayınlanan dizide Gürbüz Alp karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Bu noktada dizinin sevenleri, Kuruluş Osman Gürbüz Alp karakteri hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Peki, Kuruluş Osman Gürbüz Alp tarihte kimdir? Kuruluş Osman'ın Gürbüz Alp'i Alpaslan Özmol kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte, Alpaslan Özmol hakkında ayrıntılı bilgiler…