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Haberler Yaşam Kuruluş Osman Konstantin Palealagos kimdir, tarihte var mı? Kuruluş Osman’ın Konstantin'i Deniz Evin kimdir, kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 29.05.2024 20:00 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 20:04

Kuruluş Osman Konstantin Palealagos kimdir, tarihte var mı? Kuruluş Osman’ın Konstantin'i Deniz Evin kimdir, kaç yaşında, nereli?

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde Burak Özçivit ve Özge Törer'in yer aldığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Tarihi türdeki yapıma Konstantin Palealagos karakteriyle dahil olan Deniz Evin hayatı hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Yeni karakterin tarihteki yeri ve ölümü merak ediliyor. Peki, Kuruluş Osman Konstantin Palealagos kimdir, tarihte var mı, nasıl öldü? Kuruluş Osman'ın Bizans Tekfuru Deniz Evin kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Deniz Evin hakkında bilgiler…

Kuruluş Osman Konstantin Palealagos kimdir, tarihte var mı? Kuruluş Osman’ın Konstantin’i Deniz Evin kimdir, kaç yaşında, nereli?

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümleriyle her Çarşamba akşamı ekranlara gelmeye devam ediyor. Burak Özçivit ve Özge Törer'i başrolde buluşturan diziye yeni bir isim dahil oldu. Deniz Evin, Konstantin Palealagos karakterine hayat verecek. Oyuncu ve rolü hakkında bilgi edinmek isteyenler, ''Kuruluş Osman Konstantin Palealagos kimdir, tarihte nasıl öldü?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Yeni bölümden itibaren izleyici karşısına çıkacak olan karakterin tarihteki yeri araştırılıyor. Peki, Deniz Evin kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, M Kuruluş Osman'ın Bizans Tekfuru Deniz Evin hayatı hakkında merak edilenler…

Kuruluş Osman Konstantin Palealagos kimdir, tarihte var mı? Kuruluş Osman’ın Konstantin’i Deniz Evin kimdir, kaç yaşında, nereli?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM İLE EKRANLARDA!

atv ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören Kuruluş Osman dizisi, 28 Mayıs Çarşamba akşamı 162. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Bozdağ Film imzalı dizinin yeni bölümünde Osman Bey, Konstantin Palealagos ile yüzleşecek.

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Kuruluş Osman Konstantin Palealagos kimdir, tarihte var mı? Kuruluş Osman’ın Konstantin’i Deniz Evin kimdir, kaç yaşında, nereli?

KURULUŞ OSMAN KONSTANTİN PALEALAGOS KİMDİR?

Deniz Evin, Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna dahil oldu, Evin, dizide Konstantin Palealagos karakterine hayat verecek ve dizinin 162. bölümünden itibaren seyirci karşısına çıkacak.

Konstantin Paleolog hakkında tarihi kaynaklarda şu bilgiler yer almaktadır:

XI. Konstantinos Paleologos veya Kostantin Palologoz (Yunanca: Κωνσταντίνος ΙΑ' Δραγάσης Παλαιολόγος, Sırpça: Константин Палеолог Драга Konstantin Paleolog Dragaš; 8 Şubat 1405, Mistra - 29 Mayıs 1453, Konstantinopolis), 1449-1453 arasında imparatorluk yapmıştır ve son Roma (Bizans) imparatorudur. II. Manuil ile Makedonyalı Sırp Dejanović Hanedanı'nın üyelerinden Konstantin'in kızı Helene'nin sekiz çocuğundan dördüncü oğluydu. İstanbul'un Fethi sırasında ölmüştür.

Dizinin yeni bölüm özetinde ise şu cümleler yer almaktadır:

Cenk meydanında yenilmeyen Osman Bey'e büyük bir suikast girişimi yapılır!

Gündüz Bey'in ölüm emrini veren Bursa komutanı Konstantin Palealagos suikastin başıdır. Osman Bey'i alt etmek için büyük yeminler eden Konstantin suikastte başarılı olabilecek midir?

Kuruluş Osman Konstantin Palealagos kimdir, tarihte var mı? Kuruluş Osman’ın Konstantin’i Deniz Evin kimdir, kaç yaşında, nereli?

DENİZ EVİN KİMDİR?

Deniz Evin, 1 Eylül 1983 tarihinde Kırşehir'de dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olan Deniz Evin, ilk televizyon tecrübesi 2008 yılında rol aldığı Doludizgin Yıllar dizisi ile oldu.

Daha sonra FOX'ta yayımlanan Unutma Beni adlı günlük dizi ile oyunculuk kariyerine devam eden Evin, Beni Affet dizisinde canlandırdığı Umut karakteri ile geniş kitleler tarafından tanındı.

Aynı zamanda Fetih 1453 filminde başrol oynayan, tiyatro ve sinema oyuncusu Devrim Evin'in kardeşidir.

Genç oyuncu, 2013 yılında "Beni Affet" dizisinin setinde tanıştığı kendi gibi oyuncu olan meslektaşı Gaye Turgut ile nikah masasına oturdu.

Kuruluş Osman Konstantin Palealagos kimdir, tarihte var mı? Kuruluş Osman’ın Konstantin’i Deniz Evin kimdir, kaç yaşında, nereli?
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