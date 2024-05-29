Kuruluş Osman Konstantin Palealagos kimdir, tarihte var mı? Kuruluş Osman’ın Konstantin’i Deniz Evin kimdir, kaç yaşında, nereli?

DENİZ EVİN KİMDİR?

Deniz Evin, 1 Eylül 1983 tarihinde Kırşehir'de dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olan Deniz Evin, ilk televizyon tecrübesi 2008 yılında rol aldığı Doludizgin Yıllar dizisi ile oldu.

Daha sonra FOX'ta yayımlanan Unutma Beni adlı günlük dizi ile oyunculuk kariyerine devam eden Evin, Beni Affet dizisinde canlandırdığı Umut karakteri ile geniş kitleler tarafından tanındı.

Aynı zamanda Fetih 1453 filminde başrol oynayan, tiyatro ve sinema oyuncusu Devrim Evin'in kardeşidir.

Genç oyuncu, 2013 yılında "Beni Affet" dizisinin setinde tanıştığı kendi gibi oyuncu olan meslektaşı Gaye Turgut ile nikah masasına oturdu.