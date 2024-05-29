Kuruluş Osman Konstantin Palealagos kimdir, tarihte var mı? Kuruluş Osman’ın Konstantin’i Deniz Evin kimdir, kaç yaşında, nereli?

KURULUŞ OSMAN KONSTANTİN PALEALAGOS KİMDİR?
Deniz Evin, Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna dahil oldu, Evin, dizide Konstantin Palealagos karakterine hayat verecek ve dizinin 162. bölümünden itibaren seyirci karşısına çıkacak.
Konstantin Paleolog hakkında tarihi kaynaklarda şu bilgiler yer almaktadır:
XI. Konstantinos Paleologos veya Kostantin Palologoz (Yunanca: Κωνσταντίνος ΙΑ' Δραγάσης Παλαιολόγος, Sırpça: Константин Палеолог Драга Konstantin Paleolog Dragaš; 8 Şubat 1405, Mistra - 29 Mayıs 1453, Konstantinopolis), 1449-1453 arasında imparatorluk yapmıştır ve son Roma (Bizans) imparatorudur. II. Manuil ile Makedonyalı Sırp Dejanović Hanedanı'nın üyelerinden Konstantin'in kızı Helene'nin sekiz çocuğundan dördüncü oğluydu. İstanbul'un Fethi sırasında ölmüştür.
Dizinin yeni bölüm özetinde ise şu cümleler yer almaktadır:
Cenk meydanında yenilmeyen Osman Bey'e büyük bir suikast girişimi yapılır!
Gündüz Bey'in ölüm emrini veren Bursa komutanı Konstantin Palealagos suikastin başıdır. Osman Bey'i alt etmek için büyük yeminler eden Konstantin suikastte başarılı olabilecek midir?