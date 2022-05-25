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Haberler Yaşam Kuruluş Osman son bölüm izle! Atv canlı yayın - 25 Mayıs 2022 Kuruluş Osman 95. Yeni ve son bölüm kesintisiz izle
Giriş Tarihi: 25.05.2022 18:25 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 18:26

Kuruluş Osman son bölüm izle! Atv canlı yayın - 25 Mayıs 2022 Kuruluş Osman 95. Yeni ve son bölüm kesintisiz izle

Atv ekranlarının reyting rekorlarına doymayan dizisi Kuruluş Osman 95. Yeni bölüm izle ekranıyla gündemdeki yerini aldı. Tarihi yapımda heyecan ve aksiyon hız kesmeden devam ederken öte yandan dizide bu hafta İnegöl'ün fethi Anadolu ve Kostantiniyye'de büyük ses getirmiştir. Osman Bey artık Bitinya'da iyice hakim güç olmuştur. Yapımı internet aracılığı ile takip etmek isteyenler "Kuruluş Osman 95. Yeni ve son bölüm izle" ekranı araştırmalarına başladı. İşte 25 Mayıs 2022 Atv canlı yayını ile Kuruluş Osman son bölüm izle ekranı...

Kuruluş Osman son bölüm izle! Atv canlı yayın - 25 Mayıs 2022 Kuruluş Osman 95. Yeni ve son bölüm kesintisiz izle

Kuruluş Osman son bölüm izle ekranı araştırmaları akşam saatleriyle beraber milyonlarca seveninin de gündemine taşındı. Başladığı günden bu yana Çarşamba günü reytinglerin zirvesine adını yazdıran dizide bu hafta; Osman bey artık Bitinya'da hakim olan güçtür. Şimdi sıra Bursa'ya giden yolu açmak olacaktır. Dizinin bu haftaki bölümünü izlemek isteyenler "Kuruluş Osman 95. Yeni ve son bölüm izle" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. İşte 25 Mayıs 2022 Atv canlı yayını ile Kuruluş Osman son bölüm izle ekranı ve detaylar...

Kuruluş Osman son bölüm izle! Atv canlı yayın - 25 Mayıs 2022 Kuruluş Osman 95. Yeni ve son bölüm kesintisiz izle

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Kuruluş Osman son bölüm izle! Atv canlı yayın - 25 Mayıs 2022 Kuruluş Osman 95. Yeni ve son bölüm kesintisiz izle

Osman Bey artık Bitinya'da hakim güçtür

İnegöl'ün fethi Anadolu ve Kostantiniyye'de büyük ses getirmiştir. Osman Bey artık Bitinya'da iyice hakim güç olmuştur. Şimdi sırada Bursa vardır. Osman Bey, Bursa'ya giden yolu açmak için nasıl bir yol izleyecektir?

Osman Bey'e karşı Yeni Şer cephesi

Osman Bey, topraklarını genişlettikçe düşmanlar da artmıştır. İnegöl'ün fethiyle iyice tedirgin olan Kostantiniyye kendi varlığını artık tehlikede görmektedir. Osman Bey'e karşı güçlü bir ordu kurmaya hazırlanan Bizans İmparatoru bir yandan da Osman Bey'e karşı yeni bir şer ittifakı kurmaya başlamıştır. Bu ittifakın en büyük parçası Moğol Komutanı Cebe olacaktır.

Kuruluş Osman son bölüm izle! Atv canlı yayın - 25 Mayıs 2022 Kuruluş Osman 95. Yeni ve son bölüm kesintisiz izle

Cebe, Osman Bey'e karşı olan şer ittifakını güçlendirecek bir müttefik olarak uç bölgesine gelmiştir. Moğol komutanı Cebe, Osman Bey'e nasıl bir oyun kurma hazırlığındadır.

Barkın'ın yeni hamlesi

Üstat Arius'un öğrencisi olan Barkın'ın, İnegöl'ün fethiyle Osman Bey'e olan düşmanlığı yeni bir boyut kazanacaktır. Sinsice büyüyen bu düşmanlıkta Barkın'ın yeni hamlesi ne olacaktır? Osman Bey'in, İnegöl'ün fethini sindiremeyen düşmanları İnegöl ahalisinin huzurunu kaçırmak için hamleler yapmaktadır. Osman Bey bu hamleleri nasıl bertaraf edecektir?

Kuruluş Osman son bölüm izle! Atv canlı yayın - 25 Mayıs 2022 Kuruluş Osman 95. Yeni ve son bölüm kesintisiz izle

Çobanoğlu Ali Bey Kayı obasına geliyor

Osman Bey'in fütühat haberini alan Çobanoğlu beyi Ali Bey, oğlu Mustafa ve Atabey Ahmet'le beraber Osman'ın fethini kutlamak ve yanında olduklarını göstermek için Kayı Obasına gelmektedirler. Osman Bey'le, Ali Bey'in arasını açmak isteyen Barkın, Romanos ve Cebe nasıl bir oyun içinde olacaktır. Osman Bey, kendisine karşı kurulan ittifaka karşı nasıl bir önlem alacaktır?

Bala Hatun'un hastalığı

İnegöl'ün fethine bacıyanları talimle hazırlayan Bala Hatun, yorgun düşmüştür. Kayı Obasına dönen Osman Bey, oğlu Alâeddin'den Bala Hatun'un otağda olduğu ve pek iyi görünmediği haberini almıştır. Bala Hatun hasta mıdır? Yoksa bu hastalık büyük bir müjdenin işareti midir?

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