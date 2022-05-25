Kuruluş Osman son bölüm izle! Atv canlı yayın - 25 Mayıs 2022 Kuruluş Osman 95. Yeni ve son bölüm kesintisiz izle

Çobanoğlu Ali Bey Kayı obasına geliyor

Osman Bey'in fütühat haberini alan Çobanoğlu beyi Ali Bey, oğlu Mustafa ve Atabey Ahmet'le beraber Osman'ın fethini kutlamak ve yanında olduklarını göstermek için Kayı Obasına gelmektedirler. Osman Bey'le, Ali Bey'in arasını açmak isteyen Barkın, Romanos ve Cebe nasıl bir oyun içinde olacaktır. Osman Bey, kendisine karşı kurulan ittifaka karşı nasıl bir önlem alacaktır?

Bala Hatun'un hastalığı

İnegöl'ün fethine bacıyanları talimle hazırlayan Bala Hatun, yorgun düşmüştür. Kayı Obasına dönen Osman Bey, oğlu Alâeddin'den Bala Hatun'un otağda olduğu ve pek iyi görünmediği haberini almıştır. Bala Hatun hasta mıdır? Yoksa bu hastalık büyük bir müjdenin işareti midir?