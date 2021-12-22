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Haberler Yaşam Kuruluş Osman son bölüm izle! ATV’de Kuruluş Osman 76.bölüm tamamı hemen izle
Giriş Tarihi: 22.12.2021 21:47 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 21:47

Kuruluş Osman son bölüm izle! ATV’de Kuruluş Osman 76.bölüm tamamı hemen izle

ATV ekranlarının en çok sevilen dizisi Kuruluş Osman izle ekranı ile gündeme geliyor. Çarşamba akşamlarının fenomen dizisinde bu hafta Osman Bey ağır yaralı vaziyette olmasına rağmen Vezir Alemşah'ın adamlarından kurtulup bir mağaraya sığınmayı başarır. Heyecanın bir an eksik olmadığı diziyi ATV canlı ekranı üzerinden takip edemeyenler Kuruluş Osman 76.bölüm izle ekranı haberimizde yer alıyor. İşte ATV Kuruluş Osman son bölüm izle ekranı ve yeni bölüm detayları…

Kuruluş Osman son bölüm izle! ATV’de Kuruluş Osman 76.bölüm tamamı hemen izle

Kuruluş Osman son bölüm izle ekranı an itibariyle binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Tarihi döneme ışık tutan yapımı internet ortamından izlemek isteyenler ATV canlı yayın ekranına ulaşmaya çalışıyor. Bu haftaki yeni bölümde Boran Alp de Gündüz Bey'e bağlılığını bildirir. Malhun Hatun, Osman Bey'e yapılan suçlamalarla ilgili Vezir Alemşah'tan hesap sorarken; Bala Hatun da Osman Bey'i bulabilmek için her yolu dener. İşte Kuruluş Osman son bölüm izle ve ATV'de Kuruluş Osman 76.bölüm tamamı full kesintisiz izle!

Kuruluş Osman son bölüm izle! ATV’de Kuruluş Osman 76.bölüm tamamı hemen izle

KURULUŞ OSMAN 76.BÖLÜM TAMAMI İZLE

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi bu akşam izleyenleri ile buluşuyor. Çarşamba akşamları yayınlanan dizi her hafta zirvedeki başarısını koruyor. Kuruluş Osman canlı izle linki aşağıda yer alırken son bölüm izle linki aşağıda yer alıyor.

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Kuruluş Osman son bölüm izle! ATV’de Kuruluş Osman 76.bölüm tamamı hemen izle

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Osman Bey ağır yaralı vaziyette olmasına rağmen Vezir Alemşah'ın adamlarından kurtulup bir mağaraya sığınmayı başarır. Osman Bey sığındığı mağarada ölüm kalım savaşı verirken, onun yokluğunda Kayı Obası'nın başsız kalmasını istemeyen Gündüz Bey posta oturur.

Boran Alp de Gündüz Bey'e bağlılığını bildirir. Malhun Hatun, Osman Bey'e yapılan suçlamalarla ilgili Vezir Alemşah'tan hesap sorarken; Bala Hatun da Osman Bey'i bulabilmek için her yolu dener.

Tekfur Nikola kendisine yaşattıklarının intikamını almaya ant içtiği Mari'yi yaralarken, Turgut Bey ise Mari'yi kurtarmak için İnegöl Kalesi'ne sızar.

Ağır yaralı haldeki Osman Bey yeniden ayağa kalkabilecek mi? Osman Bey peşindeki Konur Alp ve adamlarına yakalanmamak için ne yapacak?

Malhun Hatun ve Bala Hatun, posta oturan Gündüz Bey'e karşı nasıl bir tavır alacak? Nikola'ın yaraladığı Mari kurtulabilecek mi?

Turgut Bey, Mari'yi kurtarmak icin neler yapacak?

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