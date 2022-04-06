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Haberler Yaşam Kuruluş Osman son bölüm izle: Kuruluş Osman 89.bölüm full tamamı izle ATV’de
Giriş Tarihi: 06.04.2022 19:53 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 19:53

Kuruluş Osman son bölüm izle: Kuruluş Osman 89.bölüm full tamamı izle ATV’de

ATV'nin reyting rekoru kıran yapımı Kuruluş Osman son bölüm izle ekranı diziseverlerin izlemesine sunuluyor. Bu akşam ekrana gelen 89.bölümde Osman Bey, Barkın ve İbrahim Fakih kimliğine bürünen Usta Arius'u karşısına alır. İvaz Bey ve Umur Bey'in ölümüne dair şüphelerini dile getirir. Aksiyon dolu sahneleriyle nefes kesen diziyi internet ortamından izlemek isteyenler Kuruluş Osman 89.bölüm tamamı full kesintisiz izle şeklinde araştırma yapıyor. İşte Kuruluş Osman son bölüm izle ekranı ve yeni bölüm özeti

Kuruluş Osman son bölüm izle: Kuruluş Osman 89.bölüm full tamamı izle ATV’de

Kuruluş Osman izle ekranı ile akşam saatlerinde fenomen takipçilerin gündemine yerleşti. Çarşamba akşamları ekrana gelen diziyi ATV canlı yayın üzerinden takip edemeyenler ve internet ortamından izlemek isteyenler Kuruluş Osman son bölüm tamamı izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. Yeni bölümde Selcan Ana'ya yapılan saldırı bütün Kayı Obasını galeyana getirmiştir. İşte Atv ile Kuruluş Osman 89. bölüm izle ekranı

Kuruluş Osman son bölüm izle: Kuruluş Osman 89.bölüm full tamamı izle ATV’de

KURULUŞ OSMAN 89.BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE!

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman bu akşam izleyenleri ile buluşuyor. Çarşamba akşamları yayınlanan dizi her hafta zirvedeki başarısını koruyor. Kuruluş Osman son bölüm izle linki aşağıda yer alıyor.

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Kuruluş Osman son bölüm izle: Kuruluş Osman 89.bölüm full tamamı izle ATV’de

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

"Ben Ertuğrul Gazi oğlu Osman Bey! İnegöl fethedilene dek, gayrı pusatlar kınına girmeyecek!"

Cornelia'nın maskesi düşecek mi?

Selcan Ana'ya yapılan saldırı bütün Kayı Obasını galeyana getirmiştir. Osman Bey bu işin peşini bırakmayacaktır. Osman Bey meseleyi çözmek için ne yapacaktır? Malhun Hatun ve Bala Hatun, Cornelia'nın Selcan Ana'yı koruma numarasıyla kendisini aklamaya çalıştığını fark ederler. Şimdi sıra Cornelia'nın hainliğini ispat etmektedir. Cornelia'yı açık edecek delil nedir?

Osman Bey'in Nikola'ya vuracağı büyük darbe nedir?

Osman Bey, Barkın ve İbrahim Fakih kimliğine bürünen Usta Arius'u karşısına alır. İvaz Bey ve Umur Bey'in ölümüne dair şüphelerini dile getirir. Usta ve Barkın, Osman Bey'in şüphelerini bertaraf etmeye çalışmak için ne yapacaklardır? Osman Bey bir yandan görünmez düşmanıyla uğraşırken öte yandan da İnegöl'ün fethi için hazırlıklarına devam eder. Nikola'ya göz açtırmamaya kararlıdır. Osman Bey'in Nikola'ya vuracağı büyük darbe nedir?

Kuruluş Osman son bölüm izle: Kuruluş Osman 89.bölüm full tamamı izle ATV’de

Osman Bey Usta Arius'un canını alacak mı?

Osman Bey düşmanının niyetini çözmüştür. Tüm çabalarına rağmen oyunlarını bozmakta kararlıdır. İnegöl fethedilene kadar pusatını kınına sokmayacaktır. Bu uğurda önüne çıkan en büyük engel Usta Arius'tur. Osman Bey Usta Arius'un canını alacak mıdır?

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