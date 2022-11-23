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Haberler Yaşam Kuruluş Osman Valide İsmihan Sultan tarihte kimdir? Kuruluş Osman’ın İsmihan Sultan'ı Deniz Barut kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?
Giriş Tarihi: 23.11.2022 16:42 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 16:42

Kuruluş Osman Valide İsmihan Sultan tarihte kimdir? Kuruluş Osman’ın İsmihan Sultan'ı Deniz Barut kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinin kadrosu genişlemeye devam ediyor. Destan dizisinde hayat verdiği Ulu Ece karakteriyle akıllara kazınan Deniz Barut, Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu. Deniz Barut, her Çarşamba akşamı yayınlanan dizide Valide İsmihan Sultan karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Bu noktada dizinin sevenleri, Kuruluş Osman Valide İsmihan Sultan karakteri hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Peki, Kuruluş Osman Valide İsmihan Sultan tarihte kimdir? Kuruluş Osman'ın İsmihan Sultan'ı Deniz Barut kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte, Deniz Barut hakkında ayrıntılı bilgiler…

Kuruluş Osman Valide İsmihan Sultan tarihte kimdir? Kuruluş Osman’ın İsmihan Sultan’ı Deniz Barut kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

ATV'nin dördüncü sezonunda da reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman, her bölümüyle izleyiciden büyük ilgi görüyor. Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimlerin yer aldığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Ünlü oyuncu Deniz Barut, aksiyon ve macera dolu dizide Valide İsmihan Sultan karakterine hayat verecek. Dizinin sıkı takipçileri ise ''Kuruluş Osman Valide İsmihan Sultan tarihte kimdir?'' sorusuna yanıt arıyor. Deniz Barut, son olarak Destan dizisinde canlandırdığı Ulu Ece rolüyle adından söz ettirmişti. Peki, Deniz Barut kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte, Kuruluş Osman'ın İsmihan Sultan'ı Deniz Barut hayatı ve kariyeri…

Kuruluş Osman Valide İsmihan Sultan tarihte kimdir? Kuruluş Osman’ın İsmihan Sultan’ı Deniz Barut kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

DENİZ BARUT KURULUŞ OSMAN'DA!

Son olarak Destan dizisinde Ulu Ece rolüne hayat veren Deniz Barut, Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Barut, dizinin 23 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanacak 105. bölümünden itibaren Valide İsmihan Sultan karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

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Kuruluş Osman Valide İsmihan Sultan tarihte kimdir? Kuruluş Osman’ın İsmihan Sultan’ı Deniz Barut kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

KURULUŞ OSMAN İSMİHAN SULTAN TARİHTE KİMDİR?

Osmanlı hükümdarı Sultan IV. Murat Han'ın kızı olan Valide İsmihan Sultan, Selçuklu Sultanı'dır. Osmanlı tarihinde İsmihan Hatun, önemli bir yere sahip ancak dizinin geçtiği dönemde İsmihan Hatun'a dair bilgiye rastlanmıyor.

Kuruluş Osman dizisinin 105. bölüm fragmanında; Osman Bey'in, Selçuklu Sultanı Valide İsmihan Sultan'la karşı karşıya geldiği görüntüleri dikkat çekti.

Osman Bey'in fetihten fetihe koşması Selçuklu Sultanı Valide İsmihan Sultan'ın hiç hoşuna gitmez. Osman Bey'in önünü kesmek üzere Yenişehir'e gelir.

İsmihan Sultan, Osman Bey'in önüne nasıl engeller koyacaktır? İsmihan Sultan'a bu konuda kimler yardım edecektir?

Kuruluş Osman Valide İsmihan Sultan tarihte kimdir? Kuruluş Osman’ın İsmihan Sultan’ı Deniz Barut kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

DENİZ BARUT KİMDİR?

29 Mart 1983 tarihinde Denizli'de dünyaya gelen Deniz Barut, ilk ve orta öğrenimini Denizli'de tamamlamıştır. İlkokulda başladığı voleybol nedeniyle lise öğrenimini İzmir'de tamamlayan Deniz Barut, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Fotoğrafçılık ve Video bölümünden mezun olmuştur.

Çektiği fotoğraflarla karma sergilerde yer alan Barut, 1997'de düzenlenen Elite Model Look yarışmasında 2. olmuştur. 2000 yılında profesyonel olarak oynadığı voleybolu bırakıp İstanbul'a gelen Deniz Barut, Can Gürzap'ın kurucusu olduğu Dialog'ta diksiyon eğitimi almıştır.

Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları'nda aldığı oyunculuk eğitiminin ardından Antony Vincent Bova, Merve Taşkan gibi isimlerle oyunculuk üzerine çalışan güzel oyuncu, bir süre Star TV'de kamera arkası ve önünde çalışmıştır.

Haber, spor, canlı yayın ve life style programları sunuculuğu yapan Deniz Barut, oyunculuk kariyeri boyunca; "Kaybolan Yıllar", "Anneler ile Kızları", "Elde Var Hayat", "Lale Devri", "Kara Para Aşk", "Son Çıkış", "Hayatımın Aşkı", "Avlu", "Sol Yanım" dizilerinde, "Sesinde Aşk Var", "Baba Parası" filmlerinde rol almıştır.

2005 yılında ilk görüşte aşık olduğunu söylediği yönetmen Şafak Bakkalbaşıoğlu ile evlenen ancak 2019 yılında boşanan Deniz Barut'un bu evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki erkek çocuğu vardır.

Kuruluş Osman Valide İsmihan Sultan tarihte kimdir? Kuruluş Osman’ın İsmihan Sultan’ı Deniz Barut kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

DENİZ BARUT'UN ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER

2002 Dadı

2006-2007 Kaybolan Yıllar

2010 Elde Var Hayat

2012 Anneler ile Kızları

2012-2014 Lale Devri

2014-2015 Kara Para Aşk

2015 Son Çıkış

2016 Hayatımın Aşkı

2017 Poyraz Karayel: Küresel Sermaye

2018 Nezih Bir Film

2018-2019 Avlu

2019 Hekimoğlu

2019 Sesinde Aşk Var

2020 Baba Parası

2020-2021 Sol Yanım

2021- Destan

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