Kuruluş Osman Valide İsmihan Sultan tarihte kimdir? Kuruluş Osman’ın İsmihan Sultan’ı Deniz Barut kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

DENİZ BARUT KİMDİR?

29 Mart 1983 tarihinde Denizli'de dünyaya gelen Deniz Barut, ilk ve orta öğrenimini Denizli'de tamamlamıştır. İlkokulda başladığı voleybol nedeniyle lise öğrenimini İzmir'de tamamlayan Deniz Barut, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Fotoğrafçılık ve Video bölümünden mezun olmuştur.

Çektiği fotoğraflarla karma sergilerde yer alan Barut, 1997'de düzenlenen Elite Model Look yarışmasında 2. olmuştur. 2000 yılında profesyonel olarak oynadığı voleybolu bırakıp İstanbul'a gelen Deniz Barut, Can Gürzap'ın kurucusu olduğu Dialog'ta diksiyon eğitimi almıştır.

Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları'nda aldığı oyunculuk eğitiminin ardından Antony Vincent Bova, Merve Taşkan gibi isimlerle oyunculuk üzerine çalışan güzel oyuncu, bir süre Star TV'de kamera arkası ve önünde çalışmıştır.

Haber, spor, canlı yayın ve life style programları sunuculuğu yapan Deniz Barut, oyunculuk kariyeri boyunca; "Kaybolan Yıllar", "Anneler ile Kızları", "Elde Var Hayat", "Lale Devri", "Kara Para Aşk", "Son Çıkış", "Hayatımın Aşkı", "Avlu", "Sol Yanım" dizilerinde, "Sesinde Aşk Var", "Baba Parası" filmlerinde rol almıştır.

2005 yılında ilk görüşte aşık olduğunu söylediği yönetmen Şafak Bakkalbaşıoğlu ile evlenen ancak 2019 yılında boşanan Deniz Barut'un bu evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki erkek çocuğu vardır.