Kuruluş Osman Vezir Alemşah kimdir ve tarihte yeri var mı? Vezir Alemşah rolünü üstlenen Taner Turan kimdir, kaç yaşında?

TANER TURAN KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu.17 Aralık 1969, Erzurum doğumlu. İlkokul ve ortaokul eğitimini İzmit'te tamamladı. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu.

8 yıl Sivas Devlet Tiyatrosu'nda çalıştıktan sonra 2018 yılının ilk yarısına kadar da Bursa Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. Bağdat Hayvanat Bahçesindeki Bengal Kaplanı, Romeo ile Juliet, Hiç Kimsenin Öyküsü, Sihirli Kapı, Halktan Biri gibi önemli oyunlarda oynadı ve yönetmenlik yaptı.

2000 yılında rol aldığı Dikkat Bebek Var dizisi ile televizyon dünyasına geçiş yapan Turan, sanat yaşamına Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ölene Kadar, Paramparça, Şeref Meselesi, Muhteşem Yüzyıl, Ezel, Kurtlar Vadisi Pusu, Tatlı Hayat, Dadı gibi birbirinden değerli yapımlarda rol alarak televizyon izleyicisiyle buluştu.

Şimdiye dek birçok film ve dizide rol alan Taner Turan, yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

Taner Turan, Devlet Klasik Türk Müziği Topluluğu Sanatçısı Nebahat Nalan Höke ile evlidir.