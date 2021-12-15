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Haberler Yaşam Kuruluş Osman Vezir Alemşah kimdir ve tarihte yeri var mı? Vezir Alemşah rolünü üstlenen Taner Turan kimdir, kaç yaşında?
Giriş Tarihi: 15.12.2021 16:57 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 16:58

Kuruluş Osman Vezir Alemşah kimdir ve tarihte yeri var mı? Vezir Alemşah rolünü üstlenen Taner Turan kimdir, kaç yaşında?

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelirken Vezir Alemşah karakteri dikkat çekiyor. 75'üncü bölümün bu akşam yayınlanacak olan Kuruluş Osman yeni oyuncusu Vezir Alemşah (Taner Turan) kimdir, tarihte var mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Dizide önemli bir yere sahip olan Vezir Alemşah, Selçuklu Devleti'nin veziri olarak tanıtılmaktadır. Peki Kuruluş Osman Vezir Alemşah kimdir ve tarihte yeri var mı? Taner Turan (Vezir Alemşah) kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Kuruluş Osman Vezir Alemşah kimdir ve tarihte yeri var mı? Vezir Alemşah rolünü üstlenen Taner Turan kimdir, kaç yaşında?

Kuruluş Osman Vezir Alemşah karakteri dizinin yeni bölümüyle beraber merak konusu oldu. Alemşah'a hayat veren Turan, 17 Aralık 1969 tarihinde Erzurum'da dünyaya geldi. Vezir Alemşah, Selçuklu Devleti'nin veziri olarak tanıtılmakta ancak hakkında yeterli bir tarihi bilgi bulunmamaktadır. Peki Kuruluş Osman Vezir Alemşah kimdir ve tarihte yeri var mı? Taner Turan (Vezir Alemşah) kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Kuruluş Osman Vezir Alemşah kimdir ve tarihte yeri var mı? Vezir Alemşah rolünü üstlenen Taner Turan kimdir, kaç yaşında?

VEZİR ALEMŞAH TARİHTE VAR MI?

Bu karakterle ilgili tarihi kaynaklarda bir bilgi bulunmamaktadır.

ALEMŞAH KİMDİR?

Vezir Alemşah, Selçuklu Devleti'nin veziri olarak tanıtılmakta ancak hakkında yeterli bir tarihi bilgi bulunmamaktadır. Sivrihisar'da XIV. yüzyıla ait Alemşah Kümbeti bulunuyor. Alemşah Kümbeti Anadolu Selçuklu türbe mimarisinin devamı sayılan bir yapı olmakla beraber, süslemesindeki bazı motifler Orta Asya geleneklerine işaret etmektedir.

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Kuruluş Osman Vezir Alemşah kimdir ve tarihte yeri var mı? Vezir Alemşah rolünü üstlenen Taner Turan kimdir, kaç yaşında?

TANER TURAN KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu.17 Aralık 1969, Erzurum doğumlu. İlkokul ve ortaokul eğitimini İzmit'te tamamladı. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu.

8 yıl Sivas Devlet Tiyatrosu'nda çalıştıktan sonra 2018 yılının ilk yarısına kadar da Bursa Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. Bağdat Hayvanat Bahçesindeki Bengal Kaplanı, Romeo ile Juliet, Hiç Kimsenin Öyküsü, Sihirli Kapı, Halktan Biri gibi önemli oyunlarda oynadı ve yönetmenlik yaptı.

2000 yılında rol aldığı Dikkat Bebek Var dizisi ile televizyon dünyasına geçiş yapan Turan, sanat yaşamına Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ölene Kadar, Paramparça, Şeref Meselesi, Muhteşem Yüzyıl, Ezel, Kurtlar Vadisi Pusu, Tatlı Hayat, Dadı gibi birbirinden değerli yapımlarda rol alarak televizyon izleyicisiyle buluştu.

Şimdiye dek birçok film ve dizide rol alan Taner Turan, yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

Taner Turan, Devlet Klasik Türk Müziği Topluluğu Sanatçısı Nebahat Nalan Höke ile evlidir.

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