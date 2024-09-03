KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON: ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 6. sezon ne zaman, bu hafta başlayacak mı?

KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİNDE NE OLDU?

Karacelasun intikam yeminleri eder. Üstat Gera ve Karacelasun birlikte hareket edecektir. Osman Bey'in oğlu Alaeddin'i öldürme planları yaparlar. Alaeddin'i öldürebilmek için nasıl bir oyun kurarlar?

Alaeddin'in esir tutulduğunu öğrenen Bala Hatun, Uç Pazar'ı basar. Saadet Hatun'la karşı karşıya gelirler. Bu restleşmenin sonu nereye varacaktır?