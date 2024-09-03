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Giriş Tarihi: 03.09.2024 14:50 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 14:52

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON: ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 6. sezon ne zaman, bu hafta başlayacak mı?

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman için yeni sezon tarihi araştırılıyor. 164 bölümdür ATV ekranlarında reyting rekorları kıran dizinin yeni sezonunda yaşanacaklar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimleri buluşturan dizide 6. sezon için nefesler tutuldu. Peki, Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman, bu hafta başlayacak mı?

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON: ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 6. sezon ne zaman, bu hafta başlayacak mı?

En sevilen dönem dizisi olan Kuruluş Osman'ın yeni sezonu için bekleyiş sürüyor. Eylül ayına girilmesiyle birlikte birçok dizinin yeni sezon tarihi belli oldu. Dizinin 6. sezon tarihi araştırılıyor. İşte Kuruluş Osman 6.sezon tarihi

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON: ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 6. sezon ne zaman, bu hafta başlayacak mı?

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON NE ZAMAN?
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi için yeni sezon çalışmaları sürüyor. Kuruluş Osman yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Dizinin yayın tarihiyle ilgili bir açıklama geldiğinde yer vereceğiz.

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KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON: ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 6. sezon ne zaman, bu hafta başlayacak mı?

KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİNDE NE OLDU?
Karacelasun intikam yeminleri eder. Üstat Gera ve Karacelasun birlikte hareket edecektir. Osman Bey'in oğlu Alaeddin'i öldürme planları yaparlar. Alaeddin'i öldürebilmek için nasıl bir oyun kurarlar?
Alaeddin'in esir tutulduğunu öğrenen Bala Hatun, Uç Pazar'ı basar. Saadet Hatun'la karşı karşıya gelirler. Bu restleşmenin sonu nereye varacaktır?

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON: ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 6. sezon ne zaman, bu hafta başlayacak mı?

Karacelasun, Orhan Bey'le karşı karşıya gelir. Aralarındaki vuruşma devam ederken Osman Bey'in ortaya çıkışıyla Karacelasun iyice köşeye sıkışır. Osman Bey Karacelasun'u ele geçirebilecek midir?
Orhan Bey Holofira'yla evlenmek istediğini annesine net bir şekilde söyler. Orhan Bey Holofira'yla evlenmek için neleri göze alacaktır? Malhun Hatun Holofira'ya içini döker.

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON: ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 6. sezon ne zaman, bu hafta başlayacak mı?

Bir Bey hatunu olmanın nasıl fedakarlıklar gerektirdiğini izah eder. Holofira aynı fedakarlıkları edebilecek midir?
Vasilis'in Uç Pazar'dan kaçtığını öğrenen Yakup Bey'in tepkisi nelere sebep olacaktır? Orhan Bey ve Alaeddin Bey, Mehmet'in elinden kaçırdığı Vasilis'i nasıl yakalamışlardır? Bunun Uç Pazar'daki yankısı ne olacaktır?

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