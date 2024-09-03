Giriş Tarihi: 03.09.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
14:52
KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON: ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 6. sezon ne zaman, bu hafta başlayacak mı?
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman için yeni sezon tarihi araştırılıyor. 164 bölümdür ATV ekranlarında reyting rekorları kıran dizinin yeni sezonunda yaşanacaklar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimleri buluşturan dizide 6. sezon için nefesler tutuldu. Peki, Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman, bu hafta başlayacak mı?