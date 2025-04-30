Kuruluş Osman’ın Turgut Alp’i Cengiz Coşkun kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Cengiz Coşkun’un biyografisi

CENGİZ COŞKUN KİMDİR?

Spor Akademisi mezunu olan oyuncu, aynı zamanda profesyonel basketbolcudur. 2002'de Best Model'de üçüncü oldu. Ardından bu sayede Londra'da yapılan "Dünyanın En Yakışıklı Erkeği" yarışmasında dünya dördüncüsü, en iyi fotomodel ve en iyi fizikli mankeni seçildi.