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Haberler Yaşam Kuruluş Osman'ın Turgut Alp'i Cengiz Coşkun kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Cengiz Coşkun'un biyografisi
Giriş Tarihi: 30.04.2025 12:42 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 12:42

Kuruluş Osman'ın Turgut Alp'i Cengiz Coşkun kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Cengiz Coşkun'un biyografisi

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da izleyicisini şaşırtan bir gelişme yaşandı. Sevilen yapım her çarşamba ekranlara gelmeye devam ederken yeni bölümü büyük ilgi uyandırdı. Dizinin yeni bölümünde Cengiz Coşkun yeniden Turgut Alp karakteriyle ekranlara dönecek. Dizinin yakın takipçileri "Cengiz Coşkun kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Kuruluş Osman'ın Turgut Alp'i Cengiz Coşkun hakkında merak edilenler...

Kuruluş Osman’ın Turgut Alp’i Cengiz Coşkun kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Cengiz Coşkun’un biyografisi

Kuruluş Osman'ın yayımlanan son fragmanında Turgut Alp karakterine hayat veren Cengiz Coşkun'un yer alması izleyenleri heyecanlandırdı. Sevilen oyuncunun diziye Turgut Alp karakteriyle geri dönmesiyle dizinin hikayesini nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. Peki, Kuruluş Osman'ın Turgut Alp'i Cengiz Coşkun kimdir? İşte, detaylar...

Kuruluş Osman’ın Turgut Alp’i Cengiz Coşkun kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Cengiz Coşkun’un biyografisi

CENGİZ COŞKUN EFSANE ROLÜYLE GERİ DÖNDÜ!

Bu güçlü geri dönüş Kuruluş Osman hayranları arasında büyük bir heyecan yarattı. Cengiz Coşkun'un yeniden Turgut Alp karakteriyle ekrana gelmesi, dizinin hikâyesine yeni bir derinlik katarken, izleyicilerin ilgisini daha da artırdı.

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Kuruluş Osman’ın Turgut Alp’i Cengiz Coşkun kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Cengiz Coşkun’un biyografisi

CENGİZ COŞKUN KİMDİR?

Spor Akademisi mezunu olan oyuncu, aynı zamanda profesyonel basketbolcudur. 2002'de Best Model'de üçüncü oldu. Ardından bu sayede Londra'da yapılan "Dünyanın En Yakışıklı Erkeği" yarışmasında dünya dördüncüsü, en iyi fotomodel ve en iyi fizikli mankeni seçildi.

Kuruluş Osman’ın Turgut Alp’i Cengiz Coşkun kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Cengiz Coşkun’un biyografisi

Cengiz Coşkun, televizyon dünyasına 2005 yılında Rüzgarlı Bahçe dizisi ile adım attı. Kariyerinde yer aldığı en büyük projelerden biri, 2012 yılında gösterime giren Fetih 1453 filmidir.

O filmde Bizans komutanı Giovanni Giustiniani'yi canlandırarak iyice dikkat çekmiştir. Ardından 2012 yapımı Dağ filminde oynayan oyuncu, 2013 yılında Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasının üçüncü sezonunda mücadele etmeye başladı, ancak yarışmanın 94. gününde elendi.

Kuruluş Osman’ın Turgut Alp’i Cengiz Coşkun kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Cengiz Coşkun’un biyografisi

Cengiz Coşkun, son olarak 2014 yılında TRT 1'de yayınlanmaya başlayan Diriliş "Ertuğrul" dizisinde Ertuğrul Gazi'nin yoldaşı Turgut Alp'i 5 sezon boyunca canlandırmış ve bu projede göstermiş olduğu başarı ile birlikte hayran kitlesini bayağı artırmıştır.

Coşkun, aynı zamanda 2022 yılında sinemada gösterime giren ve Malazgirt Meydan Muharebesi'ni konu alan Malazgirt 1071 filminde Sultan Alparslan karakterini canlandırmıştır.