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Kuruluş Osman'ın Turgut Alp'i Cengiz Coşkun kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Cengiz Coşkun'un biyografisi
Giriş Tarihi: 30.04.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
12:42
atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da izleyicisini şaşırtan bir gelişme yaşandı. Sevilen yapım her çarşamba ekranlara gelmeye devam ederken yeni bölümü büyük ilgi uyandırdı. Dizinin yeni bölümünde Cengiz Coşkun yeniden Turgut Alp karakteriyle ekranlara dönecek. Dizinin yakın takipçileri "Cengiz Coşkun kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Kuruluş Osman'ın Turgut Alp'i Cengiz Coşkun hakkında merak edilenler...