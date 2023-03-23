Kusmak orucu bozar mı Diyanet İşleri yanıtladı! İsteyerek ve istemeyerek oruçluyken kusmak orucu bozar mı, kusunca oruç bozulur mu?

11 ayın sultanı Ramazan ayı geldi ve Müslümanlar bu mübarek ayda ibadetlerini yerine getirmek adına oruç tutacak. Sahurdan iftara kadar yemek yemeyip su içmeyecek olan vatandaşlar, bazı sorulara yanıt arıyor. Bunlar arasında "kusmak orucu bozar mı, kusunca oruç bozulur mu?" soruları yanıt arıyor. Diyanet ile kusmak orucu bozar mı sorusu, duruma göre değişmekte. Resmi açıklamalar ışığında biz de "istemeyerek oruçluyken kusmak orucu bozar mı, kusmak orucu bozuyor mu?" sorularına yanıt vermeye çalıştık.