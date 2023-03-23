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Haberler Yaşam Kusmak orucu bozar mı Diyanet İşleri yanıtladı! İsteyerek ve istemeyerek oruçluyken kusmak orucu bozar mı, kusunca oruç bozulur mu?
Giriş Tarihi: 23.03.2023 09:59 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 09:59

Kusmak orucu bozar mı Diyanet İşleri yanıtladı! İsteyerek ve istemeyerek oruçluyken kusmak orucu bozar mı, kusunca oruç bozulur mu?

11 ayın sultanı Ramazan ayı geldi ve Müslümanlar bu mübarek ayda ibadetlerini yerine getirmek adına oruç tutacak. Sahurdan iftara kadar yemek yemeyip su içmeyecek olan vatandaşlar, bazı sorulara yanıt arıyor. Bunlar arasında "kusmak orucu bozar mı, kusunca oruç bozulur mu?" soruları yanıt arıyor. Diyanet ile kusmak orucu bozar mı sorusu, duruma göre değişmekte. Resmi açıklamalar ışığında biz de "istemeyerek oruçluyken kusmak orucu bozar mı, kusmak orucu bozuyor mu?" sorularına yanıt vermeye çalıştık.

Kusmak orucu bozar mı Diyanet İşleri yanıtladı! İsteyerek ve istemeyerek oruçluyken kusmak orucu bozar mı, kusunca oruç bozulur mu?

Ramazan ayı geldi birçok vatandaş, "Kusmak orucu bozar mı Diyanet" başlıklı araştırmaları yapıyor. Diyanet yaptığı resmi açıklamada hangi durumda kusmak orucu bozar, hangi noktada bozmaz sorularına yanıt verdi. Peki, isteyerek ve istemeyerek kusmak orucu bozar mı? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklama!

Kusmak orucu bozar mı Diyanet İşleri yanıtladı! İsteyerek ve istemeyerek oruçluyken kusmak orucu bozar mı, kusunca oruç bozulur mu?

KUSMAK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet tarafından yapılan resmi açıklama şu şekilde; Kendiliğinden kusmakla oruç bozulmaz. Ancak kişinin kendi isteği ve müdahalesiyle meydana gelen kusma, "ağız dolusu" olması hâlinde, orucu bozar.

Hz. Peygamber(s.a.s.), "Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin." (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25) buyurmuştur.

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Kusmak orucu bozar mı Diyanet İşleri yanıtladı! İsteyerek ve istemeyerek oruçluyken kusmak orucu bozar mı, kusunca oruç bozulur mu?

Bununla birlikte, kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye keffâret değil, gününe gün kaza gerekir.

Kusmak orucu bozar mı Diyanet İşleri yanıtladı! İsteyerek ve istemeyerek oruçluyken kusmak orucu bozar mı, kusunca oruç bozulur mu?

ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Ramazanda oruç tutmanın hükmü bulunmaktadır. Oruç tutmakla mükellef olan herkes için oruç tutmak farzdır. Yüce Allah Bakara suresinin 183. ayetinde şöyle buyuruyor; "Ey îmân edenler, sizden öncekilere yazıldığı (farz kılındığı) gibi size de oruç yazıldı. Umulur ki sakınırsınız. "

Oruç tutmak İslam'ın beş temel şartından biridir. Oruç tutan bir insan kötülüklerden korunur. Oruç tutan bir insana yüce Allah tarafından koruyucu bir kalkan oluşturulur. Her türlü bela ve müsibetlerden oruç tutarak korunabiliriz.

Kusmak orucu bozar mı Diyanet İşleri yanıtladı! İsteyerek ve istemeyerek oruçluyken kusmak orucu bozar mı, kusunca oruç bozulur mu?

Oruçlu olan bir kimseye kötülükler ile çirkinlikler ile karşılaştığı zaman üç defa "Ben oruçluyum" demesi hadis-i şeriflerde buyrulmuştur. Allah Resulu sevgili peygamberimiz Medine'de bekar gençlere evlenmesini evlenecek imkanı olmayanlara ise oruç tutması gerektiğini bildirmiştir. Oruç tutmak şehvetli duyguların bastırılması ve kişiyi çirkin işlerden uzak tutması açısından peygamberimiz tarafından tavsiye edilmiştir.

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