Kusmak orucu bozar mı Diyanet İşleri yanıtladı! İsteyerek ve istemeyerek oruçluyken kusmak orucu bozar mı, kusunca oruç bozulur mu?

KUSMAK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet tarafından yapılan resmi açıklama şu şekilde; Kendiliğinden kusmakla oruç bozulmaz. Ancak kişinin kendi isteği ve müdahalesiyle meydana gelen kusma, "ağız dolusu" olması hâlinde, orucu bozar.

Hz. Peygamber(s.a.s.), "Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin." (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25) buyurmuştur.