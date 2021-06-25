Kütahya Şeker Fabrikası, VBT Yazılım ve E-Data Teknoloji ne zaman halka arz edilecek? Haziran'da halka arz olacak şirketler, hisse fiyatı ve kodu!

Birçok şirket son dönemde halka arz başvurularını SPK'ya iletiyor. Kütahya Şeker Fabrikası, VBT Yazılım ve E-Data Teknoloji Pazarlama halka arz süreçleri yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da (BİST) işlem görmeye hazırlanan şirketler bilindiği üzere ilk olarak talep toplama işlemini belirledikleri tarihlerde gerçekleştiriyor. Hal böyleyken; Kütahya Şeker Fabrikası, VBT Yazılım ve E-Data Teknoloji Pazarlama ne zaman halka arz edilecek, borsada işlem görecek? soruları son günlerde yanıt aramaya başladı. İşte Kütahya Şeker Fabrikası, VBT Yazılım ve E-Data Teknoloji Pazarlama halka arz tarihleri ve tüm detaylar…