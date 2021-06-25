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Haberler Yaşam Kütahya Şeker Fabrikası, VBT Yazılım ve E-Data Teknoloji ne zaman halka arz edilecek? Haziran'da halka arz olacak şirketler, hisse fiyatı ve kodu!
Giriş Tarihi: 25.06.2021 11:11 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 11:12

Kütahya Şeker Fabrikası, VBT Yazılım ve E-Data Teknoloji ne zaman halka arz edilecek? Haziran'da halka arz olacak şirketler, hisse fiyatı ve kodu!

Birçok şirket son dönemde halka arz başvurularını SPK'ya iletiyor. Kütahya Şeker Fabrikası, VBT Yazılım ve E-Data Teknoloji Pazarlama halka arz süreçleri yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da (BİST) işlem görmeye hazırlanan şirketler bilindiği üzere ilk olarak talep toplama işlemini belirledikleri tarihlerde gerçekleştiriyor. Hal böyleyken; Kütahya Şeker Fabrikası, VBT Yazılım ve E-Data Teknoloji Pazarlama ne zaman halka arz edilecek, borsada işlem görecek? soruları son günlerde yanıt aramaya başladı. İşte Kütahya Şeker Fabrikası, VBT Yazılım ve E-Data Teknoloji Pazarlama halka arz tarihleri ve tüm detaylar…

Kütahya Şeker Fabrikası, VBT Yazılım ve E-Data Teknoloji ne zaman halka arz edilecek? Haziran'da halka arz olacak şirketler, hisse fiyatı ve kodu!

Halka arz olacak şirketler, son dönemde milyonlarca yatırımcının ilgisini çekmeye devam ediyor. Şirketlerden konuyla ilgili peş peşe açıklamalar gelirken öte yandan "Kütahya Şeker Fabrikası, VBT Yazılım ve E-Data Teknoloji Pazarlama ne zaman halka arz edilecek?" soruları da yanıt aramaya başladı. SPK tarafından arzı onaylanan şirketler belirlenen tarihlerde talep toplama sürecini gerçekleştiriyor ve Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlıyor. İşte Kütahya Şeker Fabrikası, VBT Yazılım ve E-Data Teknoloji Pazarlama halka arz tarihleri, hisse kodu, fiyatı ve tüm detaylar…

Kütahya Şeker Fabrikası, VBT Yazılım ve E-Data Teknoloji ne zaman halka arz edilecek? Haziran'da halka arz olacak şirketler, hisse fiyatı ve kodu!

VBT YAZILIM'IN HİSSE FİYATI 12.48 TL

SPK'nin dün akşam yayımladığı haftalık bültene göre şirketin halka arzı sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle yapılacak. Toplam 8 milyon lira nominal değerli hisse, hisse başına 12.48 liradan satılacak.

Buna göre şirketin halka arz büyüklüğü 99.8 milyon lira olacak ve %30.8'i borsada işlem görecek.

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Kütahya Şeker Fabrikası, VBT Yazılım ve E-Data Teknoloji ne zaman halka arz edilecek? Haziran'da halka arz olacak şirketler, hisse fiyatı ve kodu!

E-DATA TEKNOLOJİ HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ 78 MİLYON LİRA

SPK'nin bültenine göre şirketin halka arzı sadece sermaye artırımı yöntemiyle yapılacak. Toplam 13 milyon lira nominal değerli hisse, hisse başına 6 liradan satılacak.

Buna göre şirketin halka arz büyüklüğü 78 milyon lira olacak ve %28.9'u borsada işlem görecek.

Kütahya Şeker Fabrikası, VBT Yazılım ve E-Data Teknoloji ne zaman halka arz edilecek? Haziran'da halka arz olacak şirketler, hisse fiyatı ve kodu!

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI'NIN HİSSE FİYATI 21 TL OLDU

SPK'nin bültenine göre şirketin halka arzı tamamen ortak satışı yöntemiyle yapılacak. Kiler Holding ve Torunlar Gıda'nın sahip olduğu toplam 11.5 milyon lira nominal değerli hisse, hisse başına 21 liradan satılacak.

Buna göre şirketin halka arz büyüklüğü 241.5 milyon lira olacak ve %25'i borsada işlem görecek.

Kütahya Şeker Fabrikası, VBT Yazılım ve E-Data Teknoloji ne zaman halka arz edilecek? Haziran'da halka arz olacak şirketler, hisse fiyatı ve kodu!

MEDİTERA HALKA ARZ NE ZAMAN?

Tıbbi malzeme kuruluşları arasında sektörün önde gelen şirketlerinden Meditera, paylarının halka arzı için yaptığı izahname başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Meditera, hisselerinin yüzde 20,59'unu halka arz ediyor. Meditera'nın halka arzında talep toplama tarihleri 23-24-25 Haziran, fiyat ise 28 TL olarak belirlendi. Meditera'nın talep toplama süreci Gedik Yatırım liderliğinde yürütülüyor. Uluslararası patentli ürün sayısını artırmayı amaçlayan Meditera, elde edeceği kaynak ile Ar-Ge'ye daha fazla yatırım yapmayı, ihracat pazarlarını artırmayı ve daha hızlı büyümeyi hedefliyor.

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