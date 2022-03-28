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Giriş Tarihi: 28.03.2022 14:01 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 14:02

KÜTÜPHANE HAFTASI ŞİİRLERİ 2022: Kütühane haftası anlam ve önemi nedir, ne zaman kutlanır?

Ülkemizde 1964 yılından bu yana kutlanan Kütüphane haftası nedir, ne zaman ve şiirleri gibi birçok konuda araştırma konusu haline geldi. Bu haftanın kutlanma amacı kütüphaneleri yakından tanımak ve kitap okuma alışkanlığını gelecek nesillere aşılamaktır. Haftanın ilk günüyle başlayan etkinlikler sonrası "2022 Kütüphane haftası şiirleri ile anlam ve önemi nedir, ne zaman?" soruları yanıt aramaya başladı. Hafta süresince kütüphanenin önemi, kütüphaneciliğin sorunları kamuoyuna duyurulur. Okullarda kitap okuma etkinlikleri düzenlenir. Peki, Kütüphane haftası şiirleri ile anlam ve önemi nedir, ne zaman? İşte detaylar...

KÜTÜPHANE HAFTASI ŞİİRLERİ 2022: Kütühane haftası anlam ve önemi nedir, ne zaman kutlanır?

Kütüphane haftası şiirleri ile anlam ve önemi bugünün gündeminde yer alıyor. Türkiye'de 1964 yılından beri Mart ayının son Pazartesi günü ile başlayan bu haftada çeşitli etkinliklerle kütüphenelerin önemi ve kitap okuma alışkanlığına dikkat çekiliyor. Peki, 2022 Kütüphane haftası şiirleri ile anlam ve önemi nedir, ne zaman? İşte kütüphane haftası hakkında detaylar...

KÜTÜPHANE HAFTASI ŞİİRLERİ 2022: Kütühane haftası anlam ve önemi nedir, ne zaman kutlanır?

KÜTÜPHANELER HAFTASI ŞİİRLERİ

Kütüphane

Bize ışık yol gösteren
Mutlu günler müjdeleyen
Cehaleti itekleyen
Kütüphane, kütüphane

Kıymetini bilebilsek
Sevgisini içebilsek
Öğüdünü tutabilsek
Kütüphane, kütüphane

Bize anne kadar yakın
Ayrılmayın ondan sakın
Cimri değildir inanın
Kütüphane, kütüphane

Oturana gidin demez
Misafire küfür etmez
Kim demiş ki buyur etmez
Kütüphane, kütüphane

Veysel'in toprağı gibi
Niye deştin demez beni
Esirgemez insanlardan
Yardımını, desteğini

Evlat sana tavsiyem
Son armağanım, hediyem
En kıymetli hazinem
Kütüphane, kütüphane

Yaşar Akbaş

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KÜTÜPHANE HAFTASI ŞİİRLERİ 2022: Kütühane haftası anlam ve önemi nedir, ne zaman kutlanır?

Eski bir kütüphane

İp gibi dizilmiş sıra ile,
Renk, renk ayrılmış ama nafile,
Tozlanmış, yıllarca bakılmamış sayfalarıyla,
Eski bir kütüphane.

Kitaplar ağlar olmuş senlerce,
Tabiki içindeki hecelerde,
El sürülmemiş gündüz ve gecelerce,
Eski bir kütüphane.

Kütüphaneden aldığım bir kitap,
Tozunu sildim, elmas gibi ışıldayan sayfalar,
Bir kaç cümle okuduğum yapraklar,
Önsözünde bir cümle,
''Kitap ruhun gıdasıdır'' diye
Kitap okuyun sizlerde,
Sevdiğinize en güzel hediye.

Vedat Okkar

KÜTÜPHANE HAFTASI ŞİİRLERİ 2022: Kütühane haftası anlam ve önemi nedir, ne zaman kutlanır?

Beni çok okuyun

Çantanda dururum arkadaş gibi,
Kitap okuyana kim vermez bilgi...
Aman kapılmayın boş hayallere,
Benden başka olmaz sadık sevgili.
Yazarlar günlerce yazarlar beni,
Sayfamı açarsan tutmam dilimi.
Yeter ki sen öğren bu bana yeter,
Senden esirgemem nurlu elimi.
Bir dolapta hepten biz diziliriz.
Aman çok okuyun biz seviniriz.
Aydınlık günlerin hepsi de bizde,
Raflarda durunca çok üzülürüz.
Yaprağımız beyaz açın onları,
Okuya, okuya çöz sorunları.
Cahillik dünyada ayıp sayılır,
İyi hesap edin bu durumları...
Kitapsız kişiyi kimler neylesin,
Bizi okusun da gönül eğlesin.
Söyleyin herkese kahve ne imiş,
Kumarın yerine kitap yeğlesin.
Aylak, aylak gezme git kitaplığa,
Kitap okudukça kavuş bolluğa.
Bilgi, görgü iste hepsi var bizde,
Kitapla yürüyün kör karanlığa

İbrahim Şimşek

Güzel Kitabım

Sayfaların bir pınar,
Bilgi sunar, nur sunar.
Bütün içenler kanar,
Benim güzel kitabım.

Her sıkılan başvurur,Gerç
ekler saklı durur.
Sende kaynar ışık, nur,
Benim güzel kitabım.

Bilgi, görgü hep sende,
Medeniyet sayesinde,
İşte yetiştim ben de,
Benim güzel kitabım.

İ. Hakkı TALAS

KÜTÜPHANE HAFTASI ŞİİRLERİ 2022: Kütühane haftası anlam ve önemi nedir, ne zaman kutlanır?

KÜTÜPHANE HAFTASI NEDİR?

Kütüphane Haftası; Türkiye'de 1964 yılından beri Mart ayının son Pazartesi günü ile başlayan hafta kutlanır.

Haftanın amacı, vatandaşların kütüphaneleri yakından tanımalarını sağlayarak daha çok yararlanmalarını sağlamaktır. 11 Ocak 2012 tarihli resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği"ne göre kütüphaneler, hafta boyunca Türk Kütüphaneciler Derneği yanı sıra, diğer mesleki sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliği yaparak kutlama yapabilirler.

Hafta süresince kütüphanenin önemi, kütüphaneciliğin sorunları kamuoyuna duyurulur. Okullarda kitap okuma ve kütüphane kullanma zevki, sevgisi ve alışkanlığının kazandırma amacıyla bilgi kaynakları ve kütüphane hizmetlerine yönelik bilgiler verme, çevredeki kütüphaneler geziler düzenleme gibi etkinlikler düzenlenir.

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