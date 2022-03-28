KÜTÜPHANE HAFTASI ŞİİRLERİ 2022: Kütühane haftası anlam ve önemi nedir, ne zaman kutlanır?

Beni çok okuyun

Çantanda dururum arkadaş gibi,

Kitap okuyana kim vermez bilgi...

Aman kapılmayın boş hayallere,

Benden başka olmaz sadık sevgili.

Yazarlar günlerce yazarlar beni,

Sayfamı açarsan tutmam dilimi.

Yeter ki sen öğren bu bana yeter,

Senden esirgemem nurlu elimi.

Bir dolapta hepten biz diziliriz.

Aman çok okuyun biz seviniriz.

Aydınlık günlerin hepsi de bizde,

Raflarda durunca çok üzülürüz.

Yaprağımız beyaz açın onları,

Okuya, okuya çöz sorunları.

Cahillik dünyada ayıp sayılır,

İyi hesap edin bu durumları...

Kitapsız kişiyi kimler neylesin,

Bizi okusun da gönül eğlesin.

Söyleyin herkese kahve ne imiş,

Kumarın yerine kitap yeğlesin.

Aylak, aylak gezme git kitaplığa,

Kitap okudukça kavuş bolluğa.

Bilgi, görgü iste hepsi var bizde,

Kitapla yürüyün kör karanlığa

İbrahim Şimşek

Güzel Kitabım

Sayfaların bir pınar,

Bilgi sunar, nur sunar.

Bütün içenler kanar,

Benim güzel kitabım.

Her sıkılan başvurur,Gerç

ekler saklı durur.

Sende kaynar ışık, nur,

Benim güzel kitabım.

Bilgi, görgü hep sende,

Medeniyet sayesinde,

İşte yetiştim ben de,

Benim güzel kitabım.

İ. Hakkı TALAS