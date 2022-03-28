KÜTÜPHANE HAFTASI ŞİİRLERİ 2022: Kütühane haftası anlam ve önemi nedir, ne zaman kutlanır?

Ülkemizde 1964 yılından bu yana kutlanan Kütüphane haftası nedir, ne zaman ve şiirleri gibi birçok konuda araştırma konusu haline geldi. Bu haftanın kutlanma amacı kütüphaneleri yakından tanımak ve kitap okuma alışkanlığını gelecek nesillere aşılamaktır. Haftanın ilk günüyle başlayan etkinlikler sonrası "2022 Kütüphane haftası şiirleri ile anlam ve önemi nedir, ne zaman?" soruları yanıt aramaya başladı. Hafta süresince kütüphanenin önemi, kütüphaneciliğin sorunları kamuoyuna duyurulur. Okullarda kitap okuma etkinlikleri düzenlenir. Peki, Kütüphane haftası şiirleri ile anlam ve önemi nedir, ne zaman? İşte detaylar...