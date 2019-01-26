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cinayeti zanlısı bakın nasıl yakalandı

'da girdikleri kuyumcuyu soymaya kalkan saldırganlardab birisi, keşifte de taktığı beyaz kaşkol sayesinde kimliği belirlenerek yakalandı. Sonrası çorap söküğü gibi geldi.

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 26.01.2019 17:06 Güncelleme Tarihi: 26.01.2019 17:10
Kuyumcu cinayeti zanlısı bakın nasıl yakalandı

'da soygun için girdikleri kuyumcuda dükkan sahibi 'i av tüfeğiyle vurarak, öldürdükleri iddiasıyla yakalanan ve Cüneyt Eren, tutuklandı.

Kuyumcu cinayeti zanlısı bakın nasıl yakalandı

Saldırganlardan 'in olay sırasında taktığı beyaz atkıyı, kanlı soygun girişiminden 1 gün önce yaptığı keşifte de taktığı, bu sayede kimliğinin belirlendiği ortaya çıktı.

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Kuyumcu cinayeti zanlısı bakın nasıl yakalandı

15 Ocak'ta meydana gelen olayda, Mamak Tıp Fakültesi Caddesi'ndeki kuyumcuya soygun amacıyla giren 2 kişi, kendilerine direnen iş yeri sahibi 'i, av tüfeğiyle vurarak kaçtı. Hastaneye kaldırılmak istenilen Güzel, yolda hayatını kaybetti.

Kuyumcu cinayeti zanlısı bakın nasıl yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kuyumcu cinayeti zanlısı bakın nasıl yakalandı

Cumhuriyet Savcısı Alper Türközmen'in koordinesinde yürütülen soruşturmada, büro dedektifleri, faillerin kimliklerini belirleyebilmek için, işyeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Kuyumcu cinayeti zanlısı bakın nasıl yakalandı

Yaklaşık 800 saatlik görüntü inceleyen özel ekip, olaydan 1 gün önce kuyumcunun önünden geçerken kameraya yansıyan bir otomobilden şüphelendi.

Kuyumcu cinayeti zanlısı bakın nasıl yakalandı

Görüntüden otomobilin plakasının harf grubunu almayı başaran özel ekip, 8 bine yakın aracı sorguladı.

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