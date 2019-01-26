Ankara'da girdikleri kuyumcuyu soymaya kalkan saldırganlardab birisi, keşifte de taktığı beyaz kaşkol sayesinde kimliği belirlenerek yakalandı. Sonrası çorap söküğü gibi geldi. Ankara'da soygun için girdikleri kuyumcuda dükkan sahibi Nurettin Güzel'i av tüfeğiyle vurarak, öldürdükleri iddiasıyla yakalanan Seyfettin Bilir ve Cüneyt Eren, tutuklandı. Saldırganlardan Seyfettin Bilir'in olay sırasında taktığı beyaz atkıyı, kanlı soygun girişiminden 1 gün önce yaptığı keşifte de taktığı, bu sayede kimliğinin belirlendiği ortaya çıktı. 15 Ocak'ta meydana gelen olayda, Mamak Tıp Fakültesi Caddesi'ndeki kuyumcuya soygun amacıyla giren 2 kişi, kendilerine direnen iş yeri sahibi Nurettin Güzel'i, av tüfeğiyle vurarak kaçtı. Hastaneye kaldırılmak istenilen Güzel, yolda hayatını kaybetti. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcısı Alper Türközmen'in koordinesinde yürütülen soruşturmada, cinayet büro dedektifleri, faillerin kimliklerini belirleyebilmek için, işyeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yaklaşık 800 saatlik görüntü inceleyen özel ekip, olaydan 1 gün önce kuyumcunun önünden geçerken kameraya yansıyan bir otomobilden şüphelendi. Görüntüden otomobilin plakasının harf grubunu almayı başaran özel ekip, 8 bine yakın aracı sorguladı.