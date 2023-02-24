Kuzey Anadolu fay hattı haritası 2023: Türkiye deprem risk haritası ile Kuzey Anadolu fay hattı üzerindeki iller hangileri?

Deprem ülkesi olan Türkiye'de 3 büyük fay hattı bulunuyor. Kuzey Anadolu fay hattı haritası da onlardan biri. Gölcük depreminin de gerçekleştiği fay zonu beklenen İstanbul depremini de kapsıyor. 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye deprem risk haritası üzerinde Batı, Doğu ve Kuzey Anadolu fay hattı üzerindeki iller ve ilçeler hangileri, nerelerden geçer, deprem riski nedir gibi sorular yanıt arıyor. MTA diri fay haritası ise bu fay zonu üzerinde 5.5 ve üzerinde deprem üretebilecek noktaları kamuoyu ile paylaşıyor. İşte, Kuzey Anadolu fay hattı depremleri…