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Haberler Yaşam Kuzey Anadolu fay hattı haritası 2023: Türkiye deprem risk haritası ile Kuzey Anadolu fay hattı üzerindeki iller hangileri?
Giriş Tarihi: 24.02.2023 08:15 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 08:21

Kuzey Anadolu fay hattı haritası 2023: Türkiye deprem risk haritası ile Kuzey Anadolu fay hattı üzerindeki iller hangileri?

Deprem ülkesi olan Türkiye'de 3 büyük fay hattı bulunuyor. Kuzey Anadolu fay hattı haritası da onlardan biri. Gölcük depreminin de gerçekleştiği fay zonu beklenen İstanbul depremini de kapsıyor. 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye deprem risk haritası üzerinde Batı, Doğu ve Kuzey Anadolu fay hattı üzerindeki iller ve ilçeler hangileri, nerelerden geçer, deprem riski nedir gibi sorular yanıt arıyor. MTA diri fay haritası ise bu fay zonu üzerinde 5.5 ve üzerinde deprem üretebilecek noktaları kamuoyu ile paylaşıyor. İşte, Kuzey Anadolu fay hattı depremleri

Kuzey Anadolu fay hattı haritası 2023: Türkiye deprem risk haritası ile Kuzey Anadolu fay hattı üzerindeki iller hangileri?

Kuzey Anadolu fay hattı haritası 2023 üzerinde araştırmalar başladı. Son yaşanan büyük Kahramanmaraş depremi acı bilançoyu gözler önüne serdi. Böylece tüm Türkiye'de deprem riski araştırmaları hız kazandı. Beklenen İstanbul depreminin de gerçekleşeceği Kuzey Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor, deprem tarihi nedir gibi sorular yanıt arıyor. Türkiye fay hattı haritası üzerinde riskli bölgeler belirleniyor. İşte, Kuzey Anadolu fay hattı depremleri ve şehirleri…

Kuzey Anadolu fay hattı haritası 2023: Türkiye deprem risk haritası ile Kuzey Anadolu fay hattı üzerindeki iller hangileri?

TÜRKİYE FAY HATTI HARİTASI İLE DEPREM RİSKİ SORGULAMA

Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı olmak üzere toplamda 3 büyük fay hattı bulunuyor.

Deprem haritasında kırmızı renkte görülen iller birinci derece deprem bölgesi, pembe renke olanlar ikinci derece riskli bölge, sarı olan iller üçüncü dereceden deprem bölgesi olarak geçiyor.

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Kuzey Anadolu fay hattı haritası 2023: Türkiye deprem risk haritası ile Kuzey Anadolu fay hattı üzerindeki iller hangileri?

KUZEY ANADOLU FAY HATTI ÜZERİNDEKİ İLLER

Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF), dünyanın en hızlı hareket eden ve en aktif sağ-yanal atımlı faylarından biridir.

KAF sistemi, Anadolu Levhası'nın, güneyde Arap Levhası (yılda 25 mm'leri bulan hızlı sıkıştırma hareketi ile) ve kuzeyde (neredeyse hiç hareket etmeyen) Avrasya Levhası'nın arasında kalması ve bu sebeple batıya doğru açılma şeklinde hızla hareket etmesi sebebiyle yüksek sismik aktivite göstermektedir.

Kuzey Anadolu fay hattı haritası 2023: Türkiye deprem risk haritası ile Kuzey Anadolu fay hattı üzerindeki iller hangileri?

AFAD tarafından edinilen bilgiye göre, Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Ege Bölgesi Graben Sistemi üzerinde 6'şar, Doğu Anadolu Fay Hattı'nda 4 ve diğer faylar üzerinde 8 olmak üzere 24 ilin doğrudan kent merkezinden aktif fay geçiyor. Ayrıca 80'den fazla ilçe de direkt aktif fay hatları üzerinde bulunuyor.

Kuzey Anadolu fay hattı haritası 2023: Türkiye deprem risk haritası ile Kuzey Anadolu fay hattı üzerindeki iller hangileri?

Türkiye'nin kuzey kesiminde doğu-batı doğrultusunda uzanan fay hattı Saros Körfezi'nden başlar, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Aras Vadisi'ne kadar uzanır. Bu kuşak Gelibolu, Marmara Denizi'nin derin kısımları, İzmit Körfezi, Adapazarı, Düzce-Bolu, Gerede, Merzifon, Suluova, Erbaa-Niksar, Kelkit vadisi ile Erzincan, Erzurum, Varto ve Van üzerinden geçen bir hat şeklinde uzanır. Ayrıca Çanakkale, Edremit, Bursa ve İznik bu kuşak içerisinde kalır.

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