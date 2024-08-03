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Giriş Tarihi: 03.08.2024 15:42 Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 15:42

Kuzey Tunçelli kimdir, nereli, kaç yaşında? Milli yüzücü Kuzey Tunçelli spor geçmişi ve kariyeri ile gündemde!

Paris'te düzenlenen Olimpiyat Oyunjları'nda milli yüzücümüz Kuzey Tunçelli, erkekler 1500 metre elemelerinde finale yükselerek tarihte bir ilki gerçekleştirdi. Erkekler 1500 metre serbest stil elemelerinde serisini ilk sırada tamamlayan milli yüzücü, olimpiyatlarda yüzme kategorisinde tarihimizin ilk olimpiyat finali elde eden sporcusu oldu. Peki, Kuzey Tunçelli kimdir, nereli, kaç yaşında? Milli yüzücü Kuzey Tunçelli'nin kariyeri ve spor geçmişi...

Kuzey Tunçelli kimdir, nereli, kaç yaşında? Milli yüzücü Kuzey Tunçelli spor geçmişi ve kariyeri ile gündemde!

Milli yüzücümüz Kuzey Tunçelli, finalde. 1500 m serbest stil seçmelerinde serisinde 14:45.27 ile birinci, genel klasmanda ise 5. olarak ilk 8 içerisinde yer alarak adını tarihe yazdırdı ve Olimpiyat tarihimizde finale yükselen ilk yüzücümüz oldu. Peki, Kuzey Tuncelli kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte milli yüzücü Kuzey Tunçelli hakkında tüm merak edilenler...

Kuzey Tunçelli kimdir, nereli, kaç yaşında? Milli yüzücü Kuzey Tunçelli spor geçmişi ve kariyeri ile gündemde!

TARİH YAZDI!

Paris'te düzenlenen Olimpiyat Oyunjları'nda milli yüzücümüz Kuzey Tunçelli, erkekler 1500 metre elemelerinde finale yükselerek tarihte bir ilki gerçekleştirdi.

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Kuzey Tunçelli kimdir, nereli, kaç yaşında? Milli yüzücü Kuzey Tunçelli spor geçmişi ve kariyeri ile gündemde!

KUZEY TUNÇELLİ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

30 Ağustos 2007 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Kariyerinde iki kez dünya geçerler şampiyonu ve Türkiye rekortmeni olan başarılı yüzücü, 023 yazında, İsrail'in Netanya kentindeki Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda iki altın madalya ile öne çıkarken, 1500 metre tarihinde 15 dakika barajının altına inebilen tarihteki ilk 16 yaş altı yüzücü unvanını aldı. Tunçelli, bu şampiyonada hem 800 hem de 1500 metrede Olimpiyat vizesi aldı.

Doha 2024 Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası'nda da yarışan Kuzey, büyüklerde 1500 metre dünya sekizinciliği elde ederek önemli bir başarı daha yakaladı.

2024 Avrupa Su Sporları Şampiyonası'nda 1500 metre serbest stilde kazandığı şampiyonlukla büyükler kategorisinde ilk madalyasını elde etti. Kısa süre sonra, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbest stil finalini ilk sırada tamamlayarak üst üste ikinci kez Avrupa Gençler Şampiyonu oldu. Kaydettiği 14:41.89'luk derecesiyle dünya gençler rekorunun yanı sıra; Avrupa gençler, şampiyona ve 17-18-19+ yaş Türkiye rekorlarına imza attı.

Fenerbahçe'de spor yaşantısını sürdürüyor.

Kuzey Tunçelli kimdir, nereli, kaç yaşında? Milli yüzücü Kuzey Tunçelli spor geçmişi ve kariyeri ile gündemde!

KUZEY TUNÇELLİ FİNAL MÜCADELESİ NE ZAMAN?

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda milil yüzücümüz Kuzey Tunçelli, erkekler 1500m elemelerinde 14:45.27'lik derecesiyle toplam 4 seri sonunda 5. sırada yer aldı ve en hızlı 8 sporcunun yarışacağı finale yükseldi.

Final mücadelesi pazar günü saat 19.37'de gerçekleştirilecek

Kuzey Tunçelli kimdir, nereli, kaç yaşında? Milli yüzücü Kuzey Tunçelli spor geçmişi ve kariyeri ile gündemde!
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