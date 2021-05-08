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Giriş Tarihi: 08.05.2021 11:41 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 11:42

63.bölüm fragmanı yayında! Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde mutlu anlar zehir oluyor!

63.bölüm fragmanı yayınlandı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde; Kuzey ve Yıldız, yine en mutlu anlarında, büyük bir felaket haberi almış, Feride'yi kaybetme korkusu yaşamıştır. Fakat bu kez, yaşadıkları yıkım uzun sürmemiştir. Yine eski güzel ve bir arada günlerine dönmüşlerdir. Yıldız, atıl durumda olmaktan dolayı çok rahatsızdır. Yeniden eski çalışkan günlerine dönmek istemektedir. Bu yüzden Kuzey ile hummalı bir çalışmaya girerler. fragmanı ve özeti

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 63.bölüm fragmanı yayında! Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde mutlu anlar zehir oluyor!

63.bölüm fragmanı yayında. Dizinin yeni bölümünde; ikili mutlu anlarında felaket haberi almış bu durumdan nasıl kurtulacaklarını düşünmektedir. Ancak bu seferki yıkım kısa sürmüş olup eski güzel ve mutlu günlerine geri dönmüşlerdir. İşte fragmanı ve özeti

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 63.bölüm fragmanı yayında! Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde mutlu anlar zehir oluyor!

KUZEY YILDIZI İLK AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kuzey ve Yıldız, yine en mutlu anlarında, büyük bir felaket haberi almış, Feride'yi kaybetme korkusu yaşamıştır. Fakat bu kez, yaşadıkları yıkım uzun sürmemiştir. Yine eski güzel ve bir arada günlerine dönmüşlerdir.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 63. Yeni Bölüm (8 Mayıs 2021 Cumartesi) Son Fragmanı yayınlandı izle! Korku dolu anlar

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk 63.bölüm fragmanı yayında! Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde mutlu anlar zehir oluyor!

Yıldız, atıl durumda olmaktan dolayı çok rahatsızdır. Yeniden eski çalışkan günlerine dönmek istemektedir. Bu yüzden Kuzeyle hummalı bir çalışmaya girerler.

Hayatlarını güzelleştirmek için ellerinden geleni yapacaklardır. Kuzey'in bin bir hayalle giriştiği uğraş, sonunda başına büyük bir çorap örecektir. Henüz farkında değildir. Kuzey, büyük bir korkuyla yüzleşmek üzeredir.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 63.bölüm fragmanı yayında! Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde mutlu anlar zehir oluyor!
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