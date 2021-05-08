Kuzey Yıldızı İlk Aşk 63.bölüm fragmanı yayında! Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde mutlu anlar zehir oluyor!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 63.bölüm fragmanı yayınlandı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde; Kuzey ve Yıldız, yine en mutlu anlarında, büyük bir felaket haberi almış, Feride'yi kaybetme korkusu yaşamıştır. Fakat bu kez, yaşadıkları yıkım uzun sürmemiştir. Yine eski güzel ve bir arada günlerine dönmüşlerdir. Yıldız, atıl durumda olmaktan dolayı çok rahatsızdır. Yeniden eski çalışkan günlerine dönmek istemektedir. Bu yüzden Kuzey ile hummalı bir çalışmaya girerler. Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı ve özeti