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Haberler Yaşam KYK borçları faizleri silindi mi, kimlerin silindi, nasıl sorgulanır? E-Devlet KYK borç sorgulama ekranı erişime açıldı
Giriş Tarihi: 25.11.2022 15:36 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 15:40

KYK borçları faizleri silindi mi, kimlerin silindi, nasıl sorgulanır? E-Devlet KYK borç sorgulama ekranı erişime açıldı

KYK borçlarına uygulanan faizlerin silinmesi konusunda beklenen açıklama geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu oldukça önemli bir açıklamada bulundu ve "KYK borçları faizleri silindi mi, kimlerin silindi, nasıl sorgulanır?" soruları yanıt aramaya başladı. Bakan Kasapoğlu Öğrenim Kredisi Borçlarında Yeni Dönem Bilgilendirme Toplantısı'nda "1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık borcu kaldırıldı." ifadesini kullandı. Peki, 2022 KYK borçları faizleri silindi mi, kimlerin silindi, nasıl sorgulanır? İşte borç sorgulama ekranı ve tüm detaylar.

KYK borçları faizleri silindi mi, kimlerin silindi, nasıl sorgulanır? E-Devlet KYK borç sorgulama ekranı erişime açıldı

Binlerce vatandaşın beklediği KYK faizlerinin silinmesine yönelik uygulamanın resmen başladığı bildirildi. 27 milyar liralık borcun kaldırıldığı açıklamasının ardından ise "KYK borçları faizleri silindi mi, kimlerin silindi, nasıl sorgulanır?" soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan Bakan Kasapoğlu, öğrenim kredisi yapılandırma işleminden yararlanacak öğrencilerin sorgulamalarının an itibarıyla e-devlette başladığını kaydetti. İşte KYK borç sorgulama ekranı ve açıklama ile beraber merak edilen o detaylar…

KYK borçları faizleri silindi mi, kimlerin silindi, nasıl sorgulanır? E-Devlet KYK borç sorgulama ekranı erişime açıldı

ÖĞRENİM SONUNDAN 2 YIL SONRA BAŞLAYACAK

Öğrenim kurumundan mezun olan ya da herhangi bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödeyecek.

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KYK borçları faizleri silindi mi, kimlerin silindi, nasıl sorgulanır? E-Devlet KYK borç sorgulama ekranı erişime açıldı

ÇALIŞMADIĞINI TEYİT ETTİĞİ TAKDİRDE...

Borçlu borcunu erteleme talebinde bulunduğunda, borçlunun çalışmadığının Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) teyit edilmesi halinde, ilk yıl herhangi bir ilave olmadan, sonraki yıllarda ise her yıl için verilen miktara yüzde 10 eklenerek kredi borcu hesaplanacak. Ancak ilgili yılda TÜFE'nin yüzde 10'dan az olması halinde TÜFE uygulanacak. Erteleme işlemi en fazla üç defa yapılabilecek.

KYK borçları faizleri silindi mi, kimlerin silindi, nasıl sorgulanır? E-Devlet KYK borç sorgulama ekranı erişime açıldı

KYK BORÇ ÖDEME VAKTİ ASKERLİK DÖNEMİNE DENK GELİRSE

Ödemenin askerlik dönemine denk gelmesi halinde, borçlunun talebi üzerine herhangi bir ilave yapılmaksızın askerlik döneminin sonuna kadar kredi borcu ertelenecek.

Maddi veya hukuki nedenlerle takibinde yarar bulunmayan ve yılları bütçe kanunlarında gösterilen miktarları aşmayan kredi borçları terkin edilecek.

KYK borçları faizleri silindi mi, kimlerin silindi, nasıl sorgulanır? E-Devlet KYK borç sorgulama ekranı erişime açıldı

SÜRESİNDE ÖDENMEYEN TAKSİTLER

Süresinde ödenmeyen taksitlere, vadesinden itibaren gecikme zammı hesaplanacak. Taksitlerin, son taksitin vade tarihine kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen taksit tutarları takip edilmek üzere ilgili vergi dairesine bildirilecek. Taksitler için zamanaşımı süresinin belirlenmesinde, son taksitin vade tarihi esas alınacak. Vergi dairelerince bu alacaklarla ilgili olarak yapılan tahsilatlar, takip eden ayın sonuna kadar Gençlik ve Spor Bakanlığına aktarılacak.

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