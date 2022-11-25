KYK borçlarına uygulanan faizlerin silinmesi konusunda beklenen açıklama geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu oldukça önemli bir açıklamada bulundu ve "KYK borçları faizleri silindi mi, kimlerin silindi, nasıl sorgulanır?" soruları yanıt aramaya başladı. Bakan Kasapoğlu Öğrenim Kredisi Borçlarında Yeni Dönem Bilgilendirme Toplantısı'nda "1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık borcu kaldırıldı." ifadesini kullandı. Peki, 2022 KYK borçları faizleri silindi mi, kimlerin silindi, nasıl sorgulanır? İşte borç sorgulama ekranı ve tüm detaylar.