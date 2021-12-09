Milyonlarca öğrenci KYK burs sonuçları ile ilgili son dakika açıklamasını bekliyor. Normalden daha uzun süren sınav sonuçları merakla beklenirken KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranıyor. 10 Kasım'da e devlet üzerinden kredi/burs başvurusunu tamamlayan adaylar gözlerini GSB'den gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başvuru yapan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek. Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB e devlet 2021 KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı?