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Giriş Tarihi: 09.12.2021 08:36 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 09:40

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 2022 GSB e devlet adresinde KYK burs başvuru sonuçları sorgulanacak

Milyonlarca öğrenci KYK burs sonuçları ile ilgili son dakika açıklamasını bekliyor. Normalden daha uzun süren sınav sonuçları merakla beklenirken KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranıyor. 10 Kasım'da e devlet üzerinden kredi/burs başvurusunu tamamlayan adaylar gözlerini GSB'den gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başvuru yapan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek. Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB e devlet 2021 KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı?

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 2022 GSB e devlet adresinde KYK burs başvuru sonuçları sorgulanacak

KYK burs başvuru sonuçları son günlerde öğrencilerin bir numaralı konusu haline geldi. Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KYK burs sonuçları son dakika duyurulacak. Geçen sene 7 Aralık'ta açıklanan burs/ kredi sonuçları için gözler ilgili kurumdan gelecek açıklamaya çevrildi. Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB e devlet 2021 KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı?

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 2022 GSB e devlet adresinde KYK burs başvuru sonuçları sorgulanacak

KYK BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılması beklenen açıklamanın ardından KYK burs sonuçları sorgulama ekranına buradan ulaşabileceksiniz. Hem GSB'nin hem de E Devlet'in burs sonuçları sorgulama ekranı için tüm gelişmeleri sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs sonuçları henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız.' dedi.

KYK burs başvuruları 2020 yılında 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında alınmıştı. Değerlendirmelerin ardından başvuru sonuçları ise 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu seneki başvurular ise 5 Kasım Cuma günü başlayıp 10 Kasım Çarşamba günü tamamlandı.

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KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 2022 GSB e devlet adresinde KYK burs başvuru sonuçları sorgulanacak

KYK BURS BAŞVURULARI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda başvuru yapan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

Yapılacak değerlendirme sürecinde, öğrencilerin başarı durumu %40 oranında dikkate alınıyor. Yükseköğrenime ilk defa giren öğrencilerin ÖSYM tarafından hesaplanan puan türü ve puanı, ara sınıflarda ise yükseköğretime kayıt yaptırdığı tarihteki puan türü ve puanı üzerinden hesaplanıyor.

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 2022 GSB e devlet adresinde KYK burs başvuru sonuçları sorgulanacak

Bunun yanı sıra üniversite yerleştirme sınavında sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanında ham puan bazında ilk 100'e giren öğrencilere normal burs tutarının üç katı burs verilecek. Şehit ve gazi yakınları ile %40'ın üzerinde engeli bulunanlar, anne ve babası vefat edenler, sevgi evlerinde koruma altında ortaöğrenimlerini tamamlayanlar, Darüşşafaka lisesinde ortaöğrenimini tamamlayanlar, aktif milli sporcu öğrencileri değerlendirmeye girmeden burs hakkından yararlanabilecek.

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 2022 GSB e devlet adresinde KYK burs başvuru sonuçları sorgulanacak
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