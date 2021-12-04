Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde KYK burs sonuçları son dakika açıklaması bekleniyor. Başvuruların üzerinden yaklaşık 3 hafta geçerken geri ödemeli (kredi) ve geri geri ödemesiz(burs) sonuçları açıklanmadı. Geçen sene 7 Aralık'ta ilan edilen başvuru sonuçları sebebiyle KYK burs sonuçları açıklandı mı, bu hafta açıklanır mı sorusuna yanıt aranıyor. Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 2022 KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte süreçteki son durum