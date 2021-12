KYK burs sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri an be an takip ediliyor. Milyonlarca öğrenci 10 Kasım'da sona eren başvuruların ardından e devlet aracılığıyla KYK sonuçları sorgulaması yapıyor. Lisans ve önlisans öğrencilerine maddi imkan desteği sağlayacak olan burslar için gözler GSB'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 2022 KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?