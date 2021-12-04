Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2021 2022 e devlet ile KYK burs sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 04.12.2021 07:37 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 07:38

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2021 2022 e devlet ile KYK burs sonuçları açıklandı mı?

Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde KYK burs sonuçları son dakika açıklaması bekleniyor. Başvuruların üzerinden yaklaşık 3 hafta geçerken geri ödemeli (kredi) ve geri geri ödemesiz(burs) sonuçları açıklanmadı. Geçen sene 7 Aralık'ta ilan edilen başvuru sonuçları sebebiyle KYK burs sonuçları açıklandı mı, bu hafta açıklanır mı sorusuna yanıt aranıyor. Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 2022 KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte süreçteki son durum

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2021 2022 e devlet ile KYK burs sonuçları açıklandı mı?

KYK burs sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri an be an takip ediliyor. Milyonlarca öğrenci 10 Kasım'da sona eren başvuruların ardından e devlet aracılığıyla KYK sonuçları sorgulaması yapıyor. Lisans ve önlisans öğrencilerine maddi imkan desteği sağlayacak olan burslar için gözler GSB'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 2022 KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2021 2022 e devlet ile KYK burs sonuçları açıklandı mı?

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs sonuçları henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız.' dedi.

KYK burs başvuruları 2020 yılında 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında alınmıştı. Değerlendirmelerin ardından başvuru sonuçları ise 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu seneki başvurular ise 5 Kasım Cuma günü başlayıp 10 Kasım Çarşamba günü tamamlandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2021 2022 e devlet ile KYK burs sonuçları açıklandı mı?

KYK BURS SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda başvuru yapan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

Yapılacak değerlendirme sürecinde, öğrencilerin başarı durumu %40 oranında dikkate alınıyor. Yükseköğrenime ilk defa giren öğrencilerin ÖSYM tarafından hesaplanan puan türü ve puanı, ara sınıflarda ise yükseköğretime kayıt yaptırdığı tarihteki puan türü ve puanı üzerinden hesaplanıyor.

Bunun yanı sıra üniversite yerleştirme sınavında sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanında ham puan bazında ilk 100'e giren öğrencilere normal burs tutarının üç katı burs verilecek. Şehit ve gazi yakınları ile %40'ın üzerinde engeli bulunanlar, anne ve babası vefat edenler, sevgi evlerinde koruma altında ortaöğrenimlerini tamamlayanlar, Darüşşafaka lisesinde ortaöğrenimini tamamlayanlar, aktif milli sporcu öğrencileri değerlendirmeye girmeden burs hakkından yararlanabilecek.

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2021 2022 e devlet ile KYK burs sonuçları açıklandı mı?

KYK BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılması beklenen açıklamanın ardından KYK burs sonuçları sorgulama ekranına buradan ulaşabileceksiniz. Hem GSB'nin hem de E Devlet'in burs sonuçları sorgulama ekranı için tüm gelişmeleri sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2021 2022 e devlet ile KYK burs sonuçları açıklandı mı?

Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda başvuru yapan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

Yapılacak değerlendirme sürecinde, öğrencilerin başarı durumu %40 oranında dikkate alınıyor. Yükseköğrenime ilk defa giren öğrencilerin ÖSYM tarafından hesaplanan puan türü ve puanı, ara sınıflarda ise yükseköğretime kayıt yaptırdığı tarihteki puan türü ve puanı üzerinden hesaplanıyor.

SON DAKİKA