Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan maddi destek KYK burs sonuçları için bekleyiş hız kesmeden devam ediyor. E-Devlet sistemi üzerinden binlerce üniversiteli 10 Kasım tarihine kadar başvurularını tamamlamıştı. Şimdilerde gözler "KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtına çevrildi. Kurum başvurulara ilişkin değerlendirmelerin devam ettiğini ifade etmişti. Peki, 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte son dakika gelişmeleri ve sonuç sorgulama ekranı...