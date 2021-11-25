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Haberler Yaşam KYK burs/kredi başvıuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK burs başvuru sonuçları için gözler GSB açıklamasında!
Giriş Tarihi: 25.11.2021 20:53 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 20:54

KYK burs/kredi başvıuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK burs başvuru sonuçları için gözler GSB açıklamasında!

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan maddi destek KYK burs sonuçları için bekleyiş hız kesmeden devam ediyor. E-Devlet sistemi üzerinden binlerce üniversiteli 10 Kasım tarihine kadar başvurularını tamamlamıştı. Şimdilerde gözler "KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtına çevrildi. Kurum başvurulara ilişkin değerlendirmelerin devam ettiğini ifade etmişti. Peki, 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte son dakika gelişmeleri ve sonuç sorgulama ekranı...

KYK burs/kredi başvıuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK burs başvuru sonuçları için gözler GSB açıklamasında!

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları son dakika gelişmeleriyle takip edilmeye devam ediyor. 10 Kasım 2021 tarihinde sona eren başvuruların ardından gözler GSB'den gelecek açıklamaya çevrilmişti. Konuyla ilgili beklenen açıklama Bakan Kasapoğlu'ndan geldi. Bu kapsamda "KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. 2021-2022 dönemine ilişkin sağlanacak olan maddi desteğin başvurularının geçtiğimiz sene Kasım ayında açıklandığı biliniyor. Peki, 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

KYK burs/kredi başvıuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK burs başvuru sonuçları için gözler GSB açıklamasında!

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs sonuçları henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız.' dedi.

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KYK burs/kredi başvıuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK burs başvuru sonuçları için gözler GSB açıklamasında!

Ancak bir önceki değerlendirme sürecine baktığımızda, başvuruların tamamlanmasının ardından sonuçların 1 ay içerisinde erişime açılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 8 Ekim'de sona ermiş ve 7 Aralık'ta açıklanmıştı.

KYK burs/kredi başvıuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK burs başvuru sonuçları için gözler GSB açıklamasında!

KYK BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılması beklenen açıklamanın ardından KYK burs sonuçları sorgulama ekranına buradan ulaşabileceksiniz. Hem GSB'nin hem de E Devlet'in burs sonuçları sorgulama ekranı için tüm gelişmeleri sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

KYK burs/kredi başvıuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK burs başvuru sonuçları için gözler GSB açıklamasında!
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