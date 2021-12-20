Milyonlarca öğrenci KYK burs ücretleri ile ilgili son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Bugün sona eren Kabine Toplantısı ardından öğrencilere de burs müjdesi veren Başkan Erdoğan 2022 yılında verilecek olan burs ve kredileri açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu işbirliğinde detaylar merak edilirken Lisans, yüksek lisans, doktora KYK burs ne kadar sorusu yanıt buldu. Geçen seneye oranla burs ücretleri artış yaşandı. Peki KYK burs ne kadar, kaç TL? 2022 Lisans, yüksek lisans, doktora KYK burs ve kredi ne kadar?