KYK 2022 BURS ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

KYK burs ücretleri her yıl yeniden veriliyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından 2021 yılında aylık olarak lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans öğrencilerine 1300 TL, doktora öğrencilerine ise 1950 TL burs ve öğrenim kredisi verildi. 2022 yılına kadar alınacak burs ücretlerinde de bu miktarda devam edilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından yaptığı Millete Sesleniş konuşmasında 2022 yılında geçerli olacak KYK burs ücretlerini de açıkladı. Buna göre, lisans öğrencilerinde 850 TL, yüksek lisans öğrencilerinde bin 700 TL, doktora öğrencilerinde 2 bin 550 TL KYK bursu ödenecek.

Diğer yandan KYK burs ve kredileri yaz tatilleri dahil de olmak üzere yılın her ayı ödeniyor. Burs ödemeleri her ayın ilk günlerinde yapılıyor ancak ödemeler öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre farklı günlerde gerçekleştiriliyor.