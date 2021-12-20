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Haberler Yaşam KYK burs ne kadar, kaç TL? 2022 Lisans, yüksek lisans, doktora KYK burs ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 20.12.2021 21:29 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 21:31

KYK burs ne kadar, kaç TL? 2022 Lisans, yüksek lisans, doktora KYK burs ne kadar, kaç TL?

Milyonlarca öğrenci KYK burs ücretleri ile ilgili son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Bugün sona eren Kabine Toplantısı ardından öğrencilere de burs müjdesi veren Başkan Erdoğan 2022 yılında verilecek olan burs ve kredileri açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu işbirliğinde detaylar merak edilirken Lisans, yüksek lisans, doktora KYK burs ne kadar sorusu yanıt buldu. Geçen seneye oranla burs ücretleri artış yaşandı. Peki KYK burs ne kadar, kaç TL? 2022 Lisans, yüksek lisans, doktora KYK burs ve kredi ne kadar?

KYK burs ne kadar, kaç TL? 2022 Lisans, yüksek lisans, doktora KYK burs ne kadar, kaç TL?

KYK burs ne kadar, KYK burs ücretleri ne kadar oldu sorusuna milyonlarca vatandaş yanıt arıyor. KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından bu burstan faydalanacak olan binlerce kişi ödeme tarihlerini araştırıyor. Son olarak Başkan Erdoğan'dan konuya yönelik açıklama geldi. Peki 2022 KYK burs ne kadar, kaç TL? Lisans, yüksek lisans, doktora KYK burs ve kredi ne kadar?

KYK burs ne kadar, kaç TL? 2022 Lisans, yüksek lisans, doktora KYK burs ne kadar, kaç TL?

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE MÜJDE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, birçok önemli konunun ele alındığı Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından KYK burs ücretleri açıklamasında bulundu.

KYK BURS NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

2021 yılında 449 bin 355 öğrencimize burs, 1 milyon 32 öğrencimize kredi verdik. Her yıl ortalama 150 bin yeni öğrenci burs almaya hak kazanıyordu. Bu yıl yüzde 20 artışla 180 bin evladımız burs imkanına kavuşacaktır. Bu ülkede üniversite harçlarını biz kaldırdık.

Lisans: 850

Yüksek Lisans: 1700 TL

Doktora: 2550

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KYK burs ne kadar, kaç TL? 2022 Lisans, yüksek lisans, doktora KYK burs ne kadar, kaç TL?

KYK BURS ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi intternet sayfasından yapılan duyuruya göre, göre burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini en geç 19 Aralık saat 23.59'a kadar onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredileri ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak.

KYK burs ne kadar, kaç TL? 2022 Lisans, yüksek lisans, doktora KYK burs ne kadar, kaç TL?

Dr. Mehmet Kasapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;

Sayın Cumhurbaşkanımız GSB Burs ve Öğrenim Kredisi artış haberini açıkladı. Gençlerimize hayırlı, uğurlu olsun.

KYK burs ne kadar, kaç TL? 2022 Lisans, yüksek lisans, doktora KYK burs ne kadar, kaç TL?

KYK 2022 BURS ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

KYK burs ücretleri her yıl yeniden veriliyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından 2021 yılında aylık olarak lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans öğrencilerine 1300 TL, doktora öğrencilerine ise 1950 TL burs ve öğrenim kredisi verildi. 2022 yılına kadar alınacak burs ücretlerinde de bu miktarda devam edilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından yaptığı Millete Sesleniş konuşmasında 2022 yılında geçerli olacak KYK burs ücretlerini de açıkladı. Buna göre, lisans öğrencilerinde 850 TL, yüksek lisans öğrencilerinde bin 700 TL, doktora öğrencilerinde 2 bin 550 TL KYK bursu ödenecek.

Diğer yandan KYK burs ve kredileri yaz tatilleri dahil de olmak üzere yılın her ayı ödeniyor. Burs ödemeleri her ayın ilk günlerinde yapılıyor ancak ödemeler öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre farklı günlerde gerçekleştiriliyor.

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