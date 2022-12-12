KYK bursu ne kadar oldu, kaç TL? GSB 2022-2023 KYK burs ve kredi zammı belli oldu!

KYK burs sonuçları beklenirken Başkan Erdoğan son dakika yeni burs/kredi ücretlerini açıkladı. Kabine Toplantısı ardından gelen açıklama sonrası KYK bursu ne kadar, kaç TL oldu soruları yanıt aramaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesine ödenen öğrenim bursu ve kredisi her yıl artış yaşıyor. Gelecek yıl için de KYK burs/kredi zammı belli oldu. Lisans, yüksek lisans ve doktora için ayrı ayrı açıklanan miktarlar sonuçların ardından hak sahiplerine ödenecek. Peki, KYK bursu ne kadar 2023, ne zaman ödenecek? İşte, tüm merak edilenler…