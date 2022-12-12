KYK bursu ne kadar oldu, kaç TL? GSB 2022-2023 KYK burs ve kredi zammı belli oldu!

KYK BURS KREDİ ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

KYK ödemelerinin tarihine dair henüz net bir bilgi verilmedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan duyuruya göre burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin Ekim ayından itibaren üç aylık burs-kredileri hesaplara yatırılacak.

KYK, ödemeleri TC kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapıyor.