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Haberler Yaşam KYK bursu ne kadar oldu, kaç TL? GSB 2022-2023 KYK burs ve kredi zammı belli oldu!
Giriş Tarihi: 12.12.2022 21:59 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 22:03

KYK bursu ne kadar oldu, kaç TL? GSB 2022-2023 KYK burs ve kredi zammı belli oldu!

KYK burs sonuçları beklenirken Başkan Erdoğan son dakika yeni burs/kredi ücretlerini açıkladı. Kabine Toplantısı ardından gelen açıklama sonrası KYK bursu ne kadar, kaç TL oldu soruları yanıt aramaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesine ödenen öğrenim bursu ve kredisi her yıl artış yaşıyor. Gelecek yıl için de KYK burs/kredi zammı belli oldu. Lisans, yüksek lisans ve doktora için ayrı ayrı açıklanan miktarlar sonuçların ardından hak sahiplerine ödenecek. Peki, KYK bursu ne kadar 2023, ne zaman ödenecek? İşte, tüm merak edilenler…

KYK bursu ne kadar oldu, kaç TL? GSB 2022-2023 KYK burs ve kredi zammı belli oldu!

KYK bursu ne kadar, kaç TL oldu soruları Kabine sonrası en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Başkan Erdoğan son dakika KYK burs/kredi zammı açıklamasını gerçekleştirdi. Zamla birlikte artan lisans, yüksek lisans ve doktora burs ve kredi miktarları belirlenmiş oldu. Milyonlar üniversite öğrencisi yeni ücreti araştırıyor. Peki, KYK bursu ne kadar 2023, kaç TL, ne zaman ödenecek, sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…

KYK bursu ne kadar oldu, kaç TL? GSB 2022-2023 KYK burs ve kredi zammı belli oldu!

SON DAKİKA: KYK BURS/KREDİ ÜCRETLERİ BELLİ OLDU!

2023 KYK lisans bursu 850 TL'den 1250 liraya

Yüksek Lisans burs ücreti 1700 TL'den 2 bin 500 liraya

Doktora burs miktarı ise 2 bin 550 TL'den 3 bin 750 TL'ye yükseltildi.

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KYK bursu ne kadar oldu, kaç TL? GSB 2022-2023 KYK burs ve kredi zammı belli oldu!

BURS SONUÇLARI İÇİN KRİTİK GÜNLER!

Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 10 Kasım'da sona erdi ve sonuçlar ise 15 Aralık 2021 tarihinde ilan edildi. Bu yılın sonuç tarihi için araştırmalar başladı.

2021 yılı bilgileri göz önünde bulundurulduğunda bu sene burs başvuru sonuçlarının aralık ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.

KYK bursu ne kadar oldu, kaç TL? GSB 2022-2023 KYK burs ve kredi zammı belli oldu!

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KYK burs başvuru sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

KYK bursu ne kadar oldu, kaç TL? GSB 2022-2023 KYK burs ve kredi zammı belli oldu!

KYK BURS KREDİ ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

KYK ödemelerinin tarihine dair henüz net bir bilgi verilmedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan duyuruya göre burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin Ekim ayından itibaren üç aylık burs-kredileri hesaplara yatırılacak.

KYK, ödemeleri TC kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapıyor.

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