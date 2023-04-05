Haberler Yaşam KYK bursu ne kadar, zamlandı mı? GSB ile 2023 Lisans, yüksek lisans, doktora KYK kredi ve burs ücretleri kaç TL oldu, zam geldi mi?

Giriş Tarihi: 05.04.2023 15:22 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 15:22

KYK bursu ne kadar, zamlandı mı? GSB ile 2023 Lisans, yüksek lisans, doktora KYK kredi ve burs ücretleri kaç TL oldu, zam geldi mi?

KYK burs ve kredi ücretleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ÖSYM tarafından düzenlenen üniversite sınavlarında başarılı olan öğrencilere destekleme bursu veriyor. YÖK, lisans ve lisansüstü burslarına zam yapıldığını duyurdu. Bu gelişme sonrası Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ve Gençlik ve Spor Bakanlığı burslarına zam yapılıp yapılmadığı merak konusu oldu. Devlet bursundan faydalanan binlerce öğrenci bu noktada "KYK bursları zamlandı mı, ne kadar oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, KYK bursu ne kadar oldu, kaç TL, zam geldi mi? İşte, konu ile ilgili son gelişmeler ve detaylar...