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Haberler Yaşam KYK bursu ne kadar, zamlandı mı? GSB ile 2023 Lisans, yüksek lisans, doktora KYK kredi ve burs ücretleri kaç TL oldu, zam geldi mi?
Giriş Tarihi: 05.04.2023 15:22 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 15:22

KYK bursu ne kadar, zamlandı mı? GSB ile 2023 Lisans, yüksek lisans, doktora KYK kredi ve burs ücretleri kaç TL oldu, zam geldi mi?

KYK burs ve kredi ücretleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ÖSYM tarafından düzenlenen üniversite sınavlarında başarılı olan öğrencilere destekleme bursu veriyor. YÖK, lisans ve lisansüstü burslarına zam yapıldığını duyurdu. Bu gelişme sonrası Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ve Gençlik ve Spor Bakanlığı burslarına zam yapılıp yapılmadığı merak konusu oldu. Devlet bursundan faydalanan binlerce öğrenci bu noktada "KYK bursları zamlandı mı, ne kadar oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, KYK bursu ne kadar oldu, kaç TL, zam geldi mi? İşte, konu ile ilgili son gelişmeler ve detaylar...

KYK bursu ne kadar, zamlandı mı? GSB ile 2023 Lisans, yüksek lisans, doktora KYK kredi ve burs ücretleri kaç TL oldu, zam geldi mi?

KYK bursu zamlandı mı, ne kadar oldu soruları arama geçmişlerindeki yerini koruyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) son dakika açıklamasına göre lisans ve lisansüstü burslarına zam yapıldı. Bu gelişme sonrası öğrenim kredisi ve bursu alan üniversite öğrencileri güncel KYK burs ücretlerini sorgulamaya başladı. KYK bursu ne kadar, zamlandı mı sorusu yanıt arıyor. Peki, 2023 Lisans, yüksek lisans, doktora KYK kredi ve burs ücretleri kaç TL oldu, zam geldi mi? İşte detaylar.

KYK bursu ne kadar, zamlandı mı? GSB ile 2023 Lisans, yüksek lisans, doktora KYK kredi ve burs ücretleri kaç TL oldu, zam geldi mi?

KYK BURSLARI ZAMLANDI MI, NE KADAR OLDU?

2023 yılında lisans ve ön lisans öğrencilerine 1250 TL, yüksek lisans öğrencilerine 2500 TL, doktara öğrencilerine ise 3750 TL burs/kredi ödeniyor.

Yükseköğretim Kurulu burslarıyla Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları arasında bir bağ bulunmuyor. Dolayısıyla KYK burs ve kredilerine zam gelmedi. Zam sadece Yükseköğretim Kurulu (YÖK) burslarına geldi.

KYK burs ve kredileri yukarıdaki miktarlardan öğrencilerin hesaplarına yatırılmaya devam edecek.

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KYK bursu ne kadar, zamlandı mı? GSB ile 2023 Lisans, yüksek lisans, doktora KYK kredi ve burs ücretleri kaç TL oldu, zam geldi mi?

2023 KYK BURSU NE KADAR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan kredi veya burs alan 1 milyon 424 bin öğrenciye 2023 yılında ödenecek rakam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurumuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK burs ve kredi ücretleri ile ilgili olarak şunları kaydetmişti:

"2023 yılı kredi burs rakamını lisans öğrencilerinde 850 liradan 1250 liraya, yüksek lisans öğrencileri için 1700 liradan 2 bin 500 liraya, doktora öğrencileri için 2 bin 550 liradan 3 bin 750 liraya çıkartıyoruz. Yeni kredi ve burs rakamlarının tüm öğrencilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

KYK bursu ne kadar, zamlandı mı? GSB ile 2023 Lisans, yüksek lisans, doktora KYK kredi ve burs ücretleri kaç TL oldu, zam geldi mi?

YÖK BURSLARINA ZAM GELDİ!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öncelikli alanlarda ve belirli programlarda lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencileri desteklemek amacıyla verdiği burs miktarlarını 2023 Nisan ayından geçerli olmak üzere farklı oranlarda artırdı.

Buna göre 100/2000 YÖK Doktora Bursu çalışanlar için 910 TL'den 2500 TL'ye, çalışmayanlar için 3825 TL'den 7500 TL'ye yükseltildi.

KYK bursu ne kadar, zamlandı mı? GSB ile 2023 Lisans, yüksek lisans, doktora KYK kredi ve burs ücretleri kaç TL oldu, zam geldi mi?

100/2000 YÖK Doktora Bursu, öncelikli alanlarda nitelikli bilgi üretecek doktoralı insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere veriliyor. Bu kapsamda devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrenciler YÖK Başkanlığı tarafından destekleniyor.

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