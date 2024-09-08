Giriş Tarihi: 08.09.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024
12:06
KYK yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? E-Devlet KYK yedek yurt sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı?
Üniversitelerin açılmasına az bir zaman kala öğrenciler yurt araştırmalarını hızlandırdı. GSB yurtlarında asli yerleştirmelerin ardından boş kalan yerler için yedek başvurular alındı. Başvuruda bulunan öğrenciler KYK yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla araştırmaya koyuldu. Peki, E-Devlet KYK yedek yurt sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? İşte detaylar.