KYK yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? E-Devlet KYK yedek yurt sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

Kredi ve Yurtlar Kurumu, boş kalan kontenjanlar için yedek yurt başvurularını aldı. Dün tamamlanan başvuru sürecinin ardından öğrenciler, KYK yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla araştırmalara başladı. Geçtiğimiz yıl her hafta Pazartesi ve Perşembe günlerinde ilan edilen sonuçların bu yıl hangi tarihte açıklanacağı merak ediliyor. Peki e-Devlet KYK yedek yurt sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? İşte detaylar.