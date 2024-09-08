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Giriş Tarihi: 08.09.2024 12:05 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 12:06

KYK yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? E-Devlet KYK yedek yurt sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

Üniversitelerin açılmasına az bir zaman kala öğrenciler yurt araştırmalarını hızlandırdı. GSB yurtlarında asli yerleştirmelerin ardından boş kalan yerler için yedek başvurular alındı. Başvuruda bulunan öğrenciler KYK yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla araştırmaya koyuldu. Peki, E-Devlet KYK yedek yurt sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? İşte detaylar.

KYK yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? E-Devlet KYK yedek yurt sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

Kredi ve Yurtlar Kurumu, boş kalan kontenjanlar için yedek yurt başvurularını aldı. Dün tamamlanan başvuru sürecinin ardından öğrenciler, KYK yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla araştırmalara başladı. Geçtiğimiz yıl her hafta Pazartesi ve Perşembe günlerinde ilan edilen sonuçların bu yıl hangi tarihte açıklanacağı merak ediliyor. Peki e-Devlet KYK yedek yurt sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? İşte detaylar.

KYK yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? E-Devlet KYK yedek yurt sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

KYK YURT YEDEK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yedek sırası bekleyen öğrenciler için yerleştirmeler devam edecek. Yurtlara yerleşmek isteyen öğrencilerin her hafta güncellenen yedek sırasını takip etmesi gerekiyor.

Geçtiğimiz yıl KYK yedek sonuçları Pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün açıklanıyordu. KYK 1. yedek yurt sonuçları e-Devlet üzerinden ilan edilecek.

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KYK yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? E-Devlet KYK yedek yurt sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

KYK YEDEK YURT YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

GSB yurt başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılıyor. Adaylar TCKN ve şifreleri ile sonuçları sorgulayabilecek. KYK yurt yerleştirme sonucu ekranında kazanılan yurt adı adresi, kayıt tarihleri ve diğer bilgileri bulunacak.

KYK yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? E-Devlet KYK yedek yurt sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

Yedek yerleştirmeler ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Başvuru sonuçları https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama internet adresinden öğrenilecek.

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