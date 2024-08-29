KYK YURT AÇILIŞ TARİHLERİ: 2024 GSB ile KYK yurtları ne zaman açılacak, Eylül’de mi açılacak?

KYK yurtları açılış tarihi illere göre değişiyor. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, okulların tatil olduğu yaz aylarında da gençlere hizmet vermeye devam etmektedir.

Sınav, staj, Cumhurbaşkanlığı staj programı vb. eğitim faaliyetleri sebebiyle yurtta barınmak isteyen öğrenciler için yurtlar yaz ayları boyunca hizmet vermektedir. Nöbetçi yurtlarda kalmak için yurt öğrencisi olma şartı aranmıyor.