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Giriş Tarihi: 29.08.2024 05:59 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 05:59

KYK YURT AÇILIŞ TARİHLERİ: 2024 GSB ile KYK yurtları ne zaman açılacak, Eylül’de mi açılacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu başvuruları 24 Ağustos tarihinde sona erdi. Üniversitelerin açılmasınha kısa bir süre kala yurt açılış tarihleri araştırılmaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda bu sene de binlerce öğrenci kalacak. Yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından kazanan öğrenciler ilk kayıtlarını yaparak yurtlara giriş yapabilecek. Peki, KYK yurtları ne zaman açılacak, açılış tarihi belli oldu mu?

KYK YURT AÇILIŞ TARİHLERİ: 2024 GSB ile KYK yurtları ne zaman açılacak, Eylül’de mi açılacak?

KYK yurtları ne zaman açılacak sorusuna yanıt aranıyor. Bu yılda ikamet ettikleri şehirden başka bir şehirde üniversite eğitimine başlayacak olan öğrenciler yurt tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, KYK yurtları ne zaman, ayın kaçında açılacak? İşte, ayrıntılar

KYK YURT AÇILIŞ TARİHLERİ: 2024 GSB ile KYK yurtları ne zaman açılacak, Eylül’de mi açılacak?

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 20 Ağustos Salı günü başlatılan KYK başvuruları 24 Ağustos Cumartesi saat 23.59'da son buldu.
KYK yurt başvuru sonuçları geçtiğimiz yıl 13 Eylül'de ilan edilmişti. 2024-2025 yılı KYK yurt sonuçlarının bu yıl da eylül ayının ortalarında açıklanması ön görülüyor.

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KYK YURT AÇILIŞ TARİHLERİ: 2024 GSB ile KYK yurtları ne zaman açılacak, Eylül’de mi açılacak?

2024-2025 KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KYK yurt başvuru sonuçları e-devlet üzerinden öğrenebilecek. Bilgileri eksiksiz dolduran öğrenciler başvuru sonuçlarına erişebilecek.
KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KYK YURT AÇILIŞ TARİHLERİ: 2024 GSB ile KYK yurtları ne zaman açılacak, Eylül’de mi açılacak?

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

2024-2025 eğitim öğretim dönemi öncesinde KYK yurtlarındaki hazırlıklar başladı. Öğrenciler, eğitim alacakları şehirlerdeki Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğünden bilgi alarak yurtların açılış tarihini öğrenebilirler.

KYK YURT AÇILIŞ TARİHLERİ: 2024 GSB ile KYK yurtları ne zaman açılacak, Eylül’de mi açılacak?

KYK yurtları açılış tarihi illere göre değişiyor. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, okulların tatil olduğu yaz aylarında da gençlere hizmet vermeye devam etmektedir.
Sınav, staj, Cumhurbaşkanlığı staj programı vb. eğitim faaliyetleri sebebiyle yurtta barınmak isteyen öğrenciler için yurtlar yaz ayları boyunca hizmet vermektedir. Nöbetçi yurtlarda kalmak için yurt öğrencisi olma şartı aranmıyor.

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