Giriş Tarihi: 29.08.2024 05:59
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024
05:59
KYK YURT AÇILIŞ TARİHLERİ: 2024 GSB ile KYK yurtları ne zaman açılacak, Eylül’de mi açılacak?
Kredi ve Yurtlar Kurumu başvuruları 24 Ağustos tarihinde sona erdi. Üniversitelerin açılmasınha kısa bir süre kala yurt açılış tarihleri araştırılmaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda bu sene de binlerce öğrenci kalacak. Yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından kazanan öğrenciler ilk kayıtlarını yaparak yurtlara giriş yapabilecek. Peki, KYK yurtları ne zaman açılacak, açılış tarihi belli oldu mu?