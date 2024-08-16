Giriş Tarihi: 16.08.2024 15:28
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024
15:29
KYK YURT BAŞVURULARI E DEVLET EKRANI 2024: GSB yeni dönem KYK yurt başvurusu ne zaman başlıyor, yurt ücretleri ne kadar oldu?
KYK başvuruları başladı mı, nasıl yapılır sorusu gündemdeki yerini aldı. 13 Ağustos 2024 tarihinde YKS tercih sonuçları açıklanırken, KYK yurt başvuru tarihleri ikamet ettiği il dışında üniversite kazanan öğrenciler tarafından araştırılıyor. Bu noktada "KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, başvuru nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından her yıl öğrencilere yurt ve burs imkanı verilmekte. Peki, GSB ile 2024-2025 KYK yurt başvuruları başladı mı, e devlet ile nasıl başvuru yapılır? İşte, detaylar...