KYK YURT BAŞVURULARI E DEVLET EKRANI 2024: GSB yeni dönem KYK yurt başvurusu ne zaman başlıyor, yurt ücretleri ne kadar oldu?

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu her yıl üniversite öğrencilerine barınma ve burs/kredi imkanı sağlıyor. 2024-2025 eğitim yılı KYK başvuruları kapsamında ikamet ettiği şehir dışında üniversite kazanan öğrenciler "KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. KYK yurt başvrusu e devlet üzerinden yapılacak. Peki, GSB ile KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak, yurt başvuru ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...