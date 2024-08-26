Giriş Tarihi: 26.08.2024 06:06
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024
06:06
KYK YURT SONUÇ SORGULAMA 2024-2025: GSB Kredi ve Yurtlar Kurumu başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt başvuru sonuçları 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için araştırılmaya başladı. Üniversite kayıt işlemlerini gerçekleştiren adaylar, ikamet ettikleri illerden farklı illerde öğrenimlerine devam etmek adına Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlara başvurularını gerçekleştirdi. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar bekleniyor.Peki, KYK yurt sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?