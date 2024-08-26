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Giriş Tarihi: 26.08.2024 06:06 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 06:06

KYK YURT SONUÇ SORGULAMA 2024-2025: GSB Kredi ve Yurtlar Kurumu başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt başvuru sonuçları 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için araştırılmaya başladı. Üniversite kayıt işlemlerini gerçekleştiren adaylar, ikamet ettikleri illerden farklı illerde öğrenimlerine devam etmek adına Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlara başvurularını gerçekleştirdi. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar bekleniyor.Peki, KYK yurt sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?

KYK YURT SONUÇ SORGULAMA 2024-2025: GSB Kredi ve Yurtlar Kurumu başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu başvuru sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Üniversite kayıtlarını yapan öğrenciler kalacakları yurtları öğrenmek için beklemeye başladı. Peki, 2024-2025 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK YURT SONUÇ SORGULAMA 2024-2025: GSB Kredi ve Yurtlar Kurumu başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 20 Ağustos Salı günü başlatılan KYK başvuruları 24 Ağustos Cumartesi saat 23.59'da son buldu.
KYK yurt başvuru sonuçları geçtiğimiz yıl 13 Eylül'de ilan edilmişti. 2024-2025 yılı KYK yurt sonuçlarının bu yıl da eylül ayının ortalarında açıklanması ön görülüyor.

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KYK YURT SONUÇ SORGULAMA 2024-2025: GSB Kredi ve Yurtlar Kurumu başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024-2025 KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KYK yurt başvuru sonuçları e-devlet üzerinden öğrenebilecek. Bilgileri eksiksiz dolduran öğrenciler başvuru sonuçlarına erişebilecek.
KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KYK YURT SONUÇ SORGULAMA 2024-2025: GSB Kredi ve Yurtlar Kurumu başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KİMLER KYK YURTLARINDA ÜCRETSİZ KALABİLİR?

- Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,
- Gazi ve gazi çocukları,
- Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,
- Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,
- Devlet koruması altında olanlar,
- Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.

KYK YURT SONUÇ SORGULAMA 2024-2025: GSB Kredi ve Yurtlar Kurumu başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK YURT BAŞVURUSU 12 KURUM TARAFINDAN İNCELENECEK

Başvurular 12 farklı kurum ve kuruluşla koordineli olarak değerlendirilecek.

Başvuru sırasında öğrencilerden sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin beyanları alınacak. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra 12 farklı kamu kurum ve kuruluşuyla koordineli biçimde öğrencilerin beyanları değerlendirilecek ve başvurular sonuçlandırılacak.

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