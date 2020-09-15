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Haberler Yaşam Laf Sokucu Sözler 2021 - Sevgiliye ve Arkadaşa Kısa, Uzun, Komik Laf Sokan Sözler

2021 - Sevgiliye ve , Uzun, Komik Laf Sokan Sözler

Genellikle sevmediğimiz arkadaşımıza, tartıştığımız sevgilimize söyleyerek bizleri anlamasını bekleriz. Hayatımızda kimi zaman mutlu kimi zaman mutsuz olduğumuz dönemlerde sosyal medya mecralarından yapacağımız kısa, uzun, komik laf sokan sözlerin doğru yere gitmesini isteriz. Çoğu zaman laf sokucu sözlerin etkileyiciliği kısa oluşları ile yakından ilgili oluyor. Sizler için derlediğimiz haberimizde Laf Sokucu Sözler 2021 ile Sevgiliye ve , Uzun, Komik Laf Sokan Sözleri bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 15.09.2020 15:17 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 10:49
Laf Sokucu Sözler 2021 - Sevgiliye ve Arkadaşa Kısa, Uzun, Komik Laf Sokan Sözler

Tartıştığımız sevgilimize, en yakın arkadaşımıza bizleri daha iyi anlayabilmelerini sağlamak için paylaşmak isteriz. Facebook, Twitter, Instagram gibi platformları kullanarak kısa, uzun ve komik laf sokan sözlerle hislerimizi ima etmeye çalışırız. Laf sokma ihtiyacı genellikle birinin bizi kızdırması, belki biraz ona ders vererek yaptığı şeyin etkisini düşünmesini sağlamaktır. Haberimizde, Laf Sokucu Sözler 2021 ile Sevgiliye ve , Uzun, Komik Laf Sokan Sözlere ulaşabilirsiniz

Laf Sokucu Sözler 2021 - Sevgiliye ve Arkadaşa Kısa, Uzun, Komik Laf Sokan Sözler

SEVGİLİYE LAF SOKUCU SÖZLER

Ey sevgili nedir yüzündeki acı yoksa kırılan hayallerim mi battı eline?

Çok fazla konuşmaya gerek yok aslında. Sen, benden daha kötülerine layıksın.

Bana kalbimdesin deme sevgili, kalabalık yerlerde sıkıntı basıyor beni.

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Laf Sokucu Sözler 2021 - Sevgiliye ve Arkadaşa Kısa, Uzun, Komik Laf Sokan Sözler

Akıllı telefonmuş. Karşı taraf aptal olunca, telefon akıllı olsa bile işe yaramıyor.

Erkek arkadaşının parası yok diye tokum" diyen de vardır, yokum" diyen de.

Benim bütünlemem yok sevgilim. Bir kere kaldın mı benden bir daha geçemezsin.

Sana değer verip aşkı bulacağıma x'e değer veririm y'yi bulurum daha iyi.

En az benim kadar annemin de ahi tutar sana. Burnumdan getirdiğin süt, onun sonuçta.

Bazı insanlar ayakkabı mağazası gibi, her numara var Allah için.

Saçlarının neden döküldüğünü anladım. Kafanın içinde tutunacak bir yer bulamadıkları için.

Laf Sokucu Sözler 2021 - Sevgiliye ve Arkadaşa Kısa, Uzun, Komik Laf Sokan Sözler

LAF SOKUCU SÖZLER 2020

Soruyorlar bana mutlu olduğun halde niye ayrılık tek konun, cevap veriyorum onlara beni sevdiğini bildiğim halde niye kaybetmek tek korkum.

Beni gözünde daha fazla büyütemezsin, zaten yeteri kadar büyümüşüm böyle bir yerlerine batıyorum.

İyi günlerde olursun en çok seven hısım dost denilen şeytanlar, kötü gün geldiği zaman bulursun her zaman bir bahane.

Benden sonra gelene geçmiş olsun de o anlar.

Kalbime derman olmayacaksan, Gönlümde taht kurmayacaksın.

Senin yaşın kadar bizim yaşantılarımız var canım!!

Sen kilogramla ölçülürsün bense gramla çünkü değerli şeyler gramla ölçülür.

Büyük konuşmak büyüklük ister, ancak büyük bir iz bırakacaksan büyük susman lazım.

Yalan oldu şehrin sessizliği.

Zoruna gittiğini duydum. Güzel yer, ben de gitmiştim!

Belki benim seni düşündüğüm kadar biri seni düşünmüştür ama ben seni düşündüğüm kadar kimseyi düşünmedim.

Laf Sokucu Sözler 2021 - Sevgiliye ve Arkadaşa Kısa, Uzun, Komik Laf Sokan Sözler

ARKADAŞA LAF SOKUCU SÖZLER

Attığınız ya da atacağınız kazıkları saklıyorum, saklıyorum ki gün gelip bana döndüğünüzde sizi ağırlayacak yerim olsun.

Dost dediğin kara günde belli olurmuş. Söndürün ışıkları, dostlarımı sayacağım!

Yanımda olması gerekenler zaten yanımda, def olup gidenler kimin umurunda?

Senin gibi bozukları kumbarada biriktirir, geleceğe yatırım yaparım. Ha, çok mu sıkıştım, hiç düşünmem hemen harcarım.

Konuştuğun kadar şerefli olsaydı hislerin, şerefini iki paralık etmezdi seçimlerin.

Demişsin ya, onun gibilerini cebimden çıkarırım diye. Dinle! Ben, senin gibilerini tespihime dizerim, tövbe tövbe diye çekerim.

Sevgiliye olduğu gibi bizi üzen arkadaşlarımızda başkalarına göre daha çok kızdırır bizi. Bu yüzden kimi zaman arkadaşlara da olan kızgınlığımızı anlatmak için laf sokmaya çalışırız.

Ağır geliyorsa konuştuklarım, demek ki, boş değilmiş söylediklerim.

Bana akıl verirken kalanı sana yetmeyecekse, benim için risk almanı istemem.

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