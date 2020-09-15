Laf Sokucu Sözler 2021 - Sevgiliye ve Arkadaşa Kısa, Uzun, Komik Laf Sokan Sözler

Akıllı telefonmuş. Karşı taraf aptal olunca, telefon akıllı olsa bile işe yaramıyor.

Erkek arkadaşının parası yok diye tokum" diyen de vardır, yokum" diyen de.

Benim bütünlemem yok sevgilim. Bir kere kaldın mı benden bir daha geçemezsin.

Sana değer verip aşkı bulacağıma x'e değer veririm y'yi bulurum daha iyi.

En az benim kadar annemin de ahi tutar sana. Burnumdan getirdiğin süt, onun sonuçta.

Bazı insanlar ayakkabı mağazası gibi, her numara var Allah için.

Saçlarının neden döküldüğünü anladım. Kafanın içinde tutunacak bir yer bulamadıkları için.