LGS 1. nakil ek tercih sonuçları sorgulama MEB ekranı: 2024 Lise LGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

LGS TERCİH TAKVİMİ 2024
28 Haziran 2024 Merkezî Sınav Puanlarının İlanı
28 Haziran 2024 Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı
28 Haziran-16 Temmuz 2024 Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile
Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okulların İşlemlerinin ve Kayıtlarının Tamamlanması
28 Haziran-17 Temmuz 2024 Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması
22 Temmuz 2024 Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların
İlan Edilmesi
22-26 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının
Alınması
29 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı
29 Temmuz-2 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının
Alınması
05 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı
06-14 Ağustos 2024 Boş Kalan Kontenjanlara, Hiçbir Yere Yerleşemeyen
Öğrenciler İçin İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması
16 Ağustos 2024 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları
Yerleştirmelerinin Tamamlanması
19-23 Ağustos 2024 Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması
26 Ağustos 2024 Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon
Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi
09 Eylül 2024 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı