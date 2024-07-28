LGS 1. nakil ek tercih sonuçları sorgulama MEB ekranı: 2024 Lise LGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

LGS 1. nakil ek tercih sonuçları sorgulama ekranı gündemdeki yerini aldı. Lise nakil sonuçlarını bekleyen adaylar yeniden aradıklarını bulamazlarsa 2. nakile yönelecek. LGS nakil sonuçları MEB ve e-okul üzerinden sorgulanacak. Öğrenciler yerleştirme takvimi üzerinden nakil tarihlerini yeniden kontrol ediyor. Peki; 2024 LGS 1. nakil ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, detaylar...