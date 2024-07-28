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Haberler Yaşam LGS 1. nakil ek tercih sonuçları sorgulama MEB ekranı: 2024 Lise LGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 28.07.2024 23:38 Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 23:38

LGS 1. nakil ek tercih sonuçları sorgulama MEB ekranı: 2024 Lise LGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Lise yerleştirme sonuçları açıklandı. Hedefledikleri okula yerleşemeyen aday öğrenciler LGS boş kontenjanlar ile nakil işlemlerini gerçekleştirdi. Şimdi sırada sonuçlar var. LGS 1. nakil ek tercih sonuçları sorgulama e-okul öğrenci girişi ekranından araştırılıyor. Öğrencilerin heyecanı dorukta. Ek yerleştirmenin ardından 2. tercih işlemleri için yeniden nakil ekranlarına dönülecek. LGS ek tercih sonuçları açıklandı mı merak ediliyor. Peki; MEB ile 2024 LGS 1. nakil ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta, nereden öğrenilir? İşte, lise nakil takvimi...

LGS 1. nakil ek tercih sonuçları sorgulama MEB ekranı: 2024 Lise LGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

LGS 1. nakil ek tercih sonuçları sorgulama ekranı gündemdeki yerini aldı. Lise nakil sonuçlarını bekleyen adaylar yeniden aradıklarını bulamazlarsa 2. nakile yönelecek. LGS nakil sonuçları MEB ve e-okul üzerinden sorgulanacak. Öğrenciler yerleştirme takvimi üzerinden nakil tarihlerini yeniden kontrol ediyor. Peki; 2024 LGS 1. nakil ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, detaylar...

LGS 1. nakil ek tercih sonuçları sorgulama MEB ekranı: 2024 Lise LGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

LGS 1. NAKİL İŞLEMLERİ TAMAMLANDI!

MEB takvimine göre lise 1. nakil işlemleri 22-26 Temmuz tarihleri arasında alındı. İlk yerleştirme sonuçları ardından LGS boş kontenjanlar ve taban puanları ile ek tercih başvurusu yapıldı.

Şimdi sırada sonuçlar var.

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LGS 1. nakil ek tercih sonuçları sorgulama MEB ekranı: 2024 Lise LGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

LGS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

LGS nakil sonuçları sorgulama işlemleri MEB üzerinden gerçekleşecek. 29 Temmuz itibarıyla açıklanacak 1. nakil sonuçlarının saat kaçta belli olacağı kesin olarak bilinmiyor.

Peki, nereden sorgulanacak?

LGS 1. nakil ek tercih sonuçları sorgulama MEB ekranı: 2024 Lise LGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

LGS 1. NAKİL EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA

LGS ek tercih sonuçları sorgulama işlemleri MEB ve e-okul üzerinden kontrol edilecek.

LGS NAKİL SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

E-OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

LGS 1. nakil ek tercih sonuçları sorgulama MEB ekranı: 2024 Lise LGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

LGS TERCİH TAKVİMİ 2024

28 Haziran 2024 Merkezî Sınav Puanlarının İlanı

28 Haziran 2024 Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı

28 Haziran-16 Temmuz 2024 Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile
Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okulların İşlemlerinin ve Kayıtlarının Tamamlanması

28 Haziran-17 Temmuz 2024 Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması

22 Temmuz 2024 Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların
İlan Edilmesi

22-26 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının
Alınması

29 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

29 Temmuz-2 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının
Alınması

05 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

06-14 Ağustos 2024 Boş Kalan Kontenjanlara, Hiçbir Yere Yerleşemeyen
Öğrenciler İçin İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

16 Ağustos 2024 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları
Yerleştirmelerinin Tamamlanması

19-23 Ağustos 2024 Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

26 Ağustos 2024 Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon
Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

09 Eylül 2024 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

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