LGS 2. örnek soru kitapçıkları MEB tarafından yayımlandı! 2025 LGS örnek soruları ve cevapları nereden görüntülenir?

LGS 2. örnek soru ve cevapları öğrencilerin erişimine sunuldu. Öğrencilerin çalışmalarına destek sağlamak amacıyla hazırlanan kitapçığın çözüm videolarına da sistemden erişilebiliyor. Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından onar soru; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise beşer soru olmak üzere toplam 45 soru yayında. İşte, 2025 LGS örnek soruları ve cevapları...