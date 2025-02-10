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Haberler Yaşam LGS 2. örnek soru kitapçıkları MEB tarafından yayımlandı! 2025 LGS örnek soruları ve cevapları nereden görüntülenir?
Giriş Tarihi: 10.02.2025 13:19 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 13:26

LGS 2. örnek soru kitapçıkları MEB tarafından yayımlandı! 2025 LGS örnek soruları ve cevapları nereden görüntülenir?

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde öğrencilerle örnek sorular ve çözüm videoları paylaşmaya devam ediyor. 2. örnek soru kitapçıkları MEB tarafından yayımlandı. 2025 LGS örnek soruları ve cevapları sözle ve sayısal bölüm olmak üzere ikiye ayrılıyor. Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri başta olmak üzere sınavda çıkacak tüm ders ve konulara örneklerde değiniliyor. Peki; LGS örnek soru ve cevap anahtarı nereden görüntülenir?

LGS 2. örnek soru kitapçıkları MEB tarafından yayımlandı! 2025 LGS örnek soruları ve cevapları nereden görüntülenir?

LGS 2. örnek soru ve cevapları öğrencilerin erişimine sunuldu. Öğrencilerin çalışmalarına destek sağlamak amacıyla hazırlanan kitapçığın çözüm videolarına da sistemden erişilebiliyor. Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından onar soru; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise beşer soru olmak üzere toplam 45 soru yayında. İşte, 2025 LGS örnek soruları ve cevapları...

LGS 2. örnek soru kitapçıkları MEB tarafından yayımlandı! 2025 LGS örnek soruları ve cevapları nereden görüntülenir?

2. LGS ÖRNEK SORULARI VE CEVAPLARI YAYINDA

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki Merkezî Sınava Yönelik İkinci Örnek Soru Kitapçıkları ve Çözüm Videoları MEB tarafından yayımlandı:


Sözel Bölüm Örnek Soruları için tıklayınız.

Sayısal Bölüm Örnek Soruları için tıklayınız.


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LGS 2. örnek soru kitapçıkları MEB tarafından yayımlandı! 2025 LGS örnek soruları ve cevapları nereden görüntülenir?

Sözel Bölüm Örnek Soruların Çözüm Videosu için tıklayınız.

Sayısal Bölüm Örnek Soruların Çözüm Videosu için tıklayınız.

LGS 2. örnek soru kitapçıkları MEB tarafından yayımlandı! 2025 LGS örnek soruları ve cevapları nereden görüntülenir?

LGS NE ZAMAN?

MEB takvimine göre Liselere Geçiş Sistemi Sınavı LGS 2025 yılında 15 Haziran tarihinde yapılacak.

LGS 2. örnek soru kitapçıkları MEB tarafından yayımlandı! 2025 LGS örnek soruları ve cevapları nereden görüntülenir?


Örnek sorular 8'inci sınıf Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile İngilizce derslerinin öğretim programlarında belirlenen konu ve kazanımlar esas alınarak düzenlendi.

Sorular; öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme vb. bilimsel süreç becerilerini ölçecek nitelikte hazırlandı.

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