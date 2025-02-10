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LGS 2. örnek soru kitapçıkları MEB tarafından yayımlandı! 2025 LGS örnek soruları ve cevapları nereden görüntülenir?
Giriş Tarihi: 10.02.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025
13:26
LGS 2. örnek soru kitapçıkları MEB tarafından yayımlandı! 2025 LGS örnek soruları ve cevapları nereden görüntülenir?
Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde öğrencilerle örnek sorular ve çözüm videoları paylaşmaya devam ediyor. 2. örnek soru kitapçıkları MEB tarafından yayımlandı. 2025 LGS örnek soruları ve cevapları sözle ve sayısal bölüm olmak üzere ikiye ayrılıyor. Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri başta olmak üzere sınavda çıkacak tüm ders ve konulara örneklerde değiniliyor. Peki; LGS örnek soru ve cevap anahtarı nereden görüntülenir?