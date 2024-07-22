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LGS 2. EK TERCİH TARİHLERİ 2024: MEB ile LGS 2. tercihler ne zaman, nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?
Giriş Tarihi: 22.07.2024 09:22
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024
09:22
LGS 2. EK TERCİH TARİHLERİ 2024: MEB ile LGS 2. tercihler ne zaman, nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?
LGS yerleştirme sonuçları 2024 açıklaması ardından gözler LGS 2. tercih tarihleri 2024 MEB takvimine dönüyor. e-okul lise nakil başvurusu ekranı üzerinden alınacak başvurularda boş kontenjanlar değerlendirilecek. 2 dönem sürecek nakil tercih işlemleri için LGS 2. tercihler ne zaman, lise ek tercih var mı, nasıl yapılır gibi sorulara yanıt aranıyor. İşte, LGS 2. tercih başvurusu hakkında merak edilenler...