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Haberler Yaşam LGS 2. EK TERCİH TARİHLERİ 2024: MEB ile LGS 2. tercihler ne zaman, nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?
Giriş Tarihi: 22.07.2024 09:22 Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 09:22

LGS 2. EK TERCİH TARİHLERİ 2024: MEB ile LGS 2. tercihler ne zaman, nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?

LGS yerleştirme sonuçları 2024 açıklaması ardından gözler LGS 2. tercih tarihleri 2024 MEB takvimine dönüyor. e-okul lise nakil başvurusu ekranı üzerinden alınacak başvurularda boş kontenjanlar değerlendirilecek. 2 dönem sürecek nakil tercih işlemleri için LGS 2. tercihler ne zaman, lise ek tercih var mı, nasıl yapılır gibi sorulara yanıt aranıyor. İşte, LGS 2. tercih başvurusu hakkında merak edilenler...

LGS 2. EK TERCİH TARİHLERİ 2024: MEB ile LGS 2. tercihler ne zaman, nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?

LGS 2. tercih tarihleri belli oldu. Nakil işlemleri kapsamında alınacak başvurular için e-okul öğrenci sistemi kullanılacak. Öncesinde MEB üzerinden tercih sonuçlarını öğrenecek adaylar hedefledikleri liseyi görememeleri halinde lise ek tercih işlemlerine başvuracak. Peki; LGS 2. tercih başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? İşte, detaylar...

LGS 2. EK TERCİH TARİHLERİ 2024: MEB ile LGS 2. tercihler ne zaman, nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?

LGS TERCİH SONUÇLARI 22 TEMMUZ BUGÜN AÇIKLANIYOR!

LGS yerleştirme sonuçları 22 Temmuz günü meb.gov.tr üzerinden adaylar ile buluşuyor. MEB açıklaması sonrası sonuçları kontrol edebileceğiniz ekran:

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI 2024 SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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LGS 2. EK TERCİH TARİHLERİ 2024: MEB ile LGS 2. tercihler ne zaman, nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?

LİSE 2. EK TERCİH VAR MI?

MEB takvimine göre öğrenciler sonuçların ardından LGS 2. tercih işlemlerine başvurabilecek. Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih başvurularının alınması lise boş kontenjanlar ve taban puanları listesine göre gerçekleştirilecek.

LGS 2. EK TERCİH TARİHLERİ 2024: MEB ile LGS 2. tercihler ne zaman, nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?

LGS 2. TERCİH NE ZAMAN?

LGS 2. tercih tarihleri 2. dönemde değerlendirilecek. 1. nakil dönemi sonuçların ilanı ile birlikte başlayacak:

22-26 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının
Alınması

29 Temmuz-2 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının
Alınması

LGS 2. EK TERCİH TARİHLERİ 2024: MEB ile LGS 2. tercihler ne zaman, nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?

LGS 2. TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçları 29 Temmuz günü ilan edilecek. Aynı gün 2. Nakil Tercih Başvuruları alınmaya başlayacak.

05 Ağustos 2024 günü ise Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçları ilan edilecek.

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