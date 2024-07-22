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LGS 2. TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK? e- Okul üzerinden nakil başvurusu nasıl yapılır? Lise ek tercih ve yerleştirme takvimi 2024
Giriş Tarihi: 22.07.2024 15:57
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024
15:57
LGS 2. TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK? e- Okul üzerinden nakil başvurusu nasıl yapılır? Lise ek tercih ve yerleştirme takvimi 2024
Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçları 22 Temmuz 2024 tarihinde açıklandı. Tercih sonuçlarının duyurulmasının ardından adaylar için nakil süreci başlayacak. Nakil takvimi doğrultusunda ilk tercihte yerleşemeyen öğrenciler LGS 2. tercih hakkını kullanacak. Peki, LGS 2. Tercihler ne zaman başlayacak? e- Okul üzerinden LGS nakil işlemleri (ek tercih) nasıl yapılır? İşte, Lise ek tercih ve yerleştirme takvimi 2024!