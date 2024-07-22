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Haberler Yaşam LGS 2. TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK? e- Okul üzerinden nakil başvurusu nasıl yapılır? Lise ek tercih ve yerleştirme takvimi 2024
Giriş Tarihi: 22.07.2024 15:57 Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 15:57

LGS 2. TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK? e- Okul üzerinden nakil başvurusu nasıl yapılır? Lise ek tercih ve yerleştirme takvimi 2024

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçları 22 Temmuz 2024 tarihinde açıklandı. Tercih sonuçlarının duyurulmasının ardından adaylar için nakil süreci başlayacak. Nakil takvimi doğrultusunda ilk tercihte yerleşemeyen öğrenciler LGS 2. tercih hakkını kullanacak. Peki, LGS 2. Tercihler ne zaman başlayacak? e- Okul üzerinden LGS nakil işlemleri (ek tercih) nasıl yapılır? İşte, Lise ek tercih ve yerleştirme takvimi 2024!

LGS 2. TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK? e- Okul üzerinden nakil başvurusu nasıl yapılır? Lise ek tercih ve yerleştirme takvimi 2024

LGS 2. Tercih işlemleri gündemde. LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, ek tercih süreci başladı. LGS nakil takvimi daha öncesinde yayımlanmıştı. İlk tercih sürecinde yerleşemeyen adaylar için, LGS 2. Tercih süreci başladı. Peki, LGS nakil işlemleri (ek tercih) ne zaman? e- Okul üzerinden nakil başvurusu nasıl yapılır? LGS 1. ve 2. nakil tercih takvimi!

LGS 2. TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK? e- Okul üzerinden nakil başvurusu nasıl yapılır? Lise ek tercih ve yerleştirme takvimi 2024

LGS NAKİL TAKVİMİ

Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 22 - 26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak ve 1. nakil sonuçları 29 Temmuz'da açıklanacak.

İkinci nakil tercih başvuruları ise 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek.

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LGS 2. TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK? e- Okul üzerinden nakil başvurusu nasıl yapılır? Lise ek tercih ve yerleştirme takvimi 2024

6 - 14 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 19 - 23 Ağustos tarihleri arasında alacak. 26 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

LGS 2. TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK? e- Okul üzerinden nakil başvurusu nasıl yapılır? Lise ek tercih ve yerleştirme takvimi 2024

LGS NAKİL BAŞVURU NASIL YAPILIR?

LGS nakil işlemi yapmak isteyen adaylar; e-Okul sistemi üzerinden Sınav ve Nakil İşlemleri Bölümüne girerek sürece başlayabilir.

LGS 2. TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK? e- Okul üzerinden nakil başvurusu nasıl yapılır? Lise ek tercih ve yerleştirme takvimi 2024

NAKİLLER 2 DÖNEM SÜRECEK

Yerleştirmelere esas nakiller, iki dönemde yapılacak. Her iki dönemde de merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

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