LGS 2023 sınavı ne zaman yapılacak, ertelenecek mi, tarihi belli mi? İşte MEB LGS sınav tarihiyle ilgili son durum!

Özer, Millî Eğitim Bakanlığı olarak bölgede günlük 945 bin 215 kişiye sıcak yemek ve 196 bin 100 kişilik çorba dağıtıldığını, toplamda 1 milyon 141 bin 315 kişiye sıcak yemek ulaştırıldığını ifade etti. Meslek liselerinde kurulan ekmek üretim atölyelerinde günlük olarak 1 milyon ekmek üretilerek depremzedelere ulaştırıldığını kaydeden Özer, şunları söyledi:



"Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olan okullar, pansiyonlar, yurtlar ve öğretmenevlerinde yaklaşık 450 bin vatandaşımıza barınma hizmeti veriyoruz. Yine Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yaklaşık 5 bin kişilik arama kurtarma ekibi tüm illerimizde AFAD'a yardım ederek arama kurtarma çalışmalarına destek oluyorlar. 2 bin öğretmenimiz on ilimizdeki vatandaşlarımıza psikolojik destek vermek için sahada aktif olarak çalışıyor. Diğer illerden gelen on binlerce gönüllü öğretmenimiz de sahada hem organizasyonlarda hem çadırların, toplanma yerlerinin organizasyonunda hem gelen malzemelerin tasnif işlemlerinde aktif olarak çalışıyor. Yani sadece 10 ilde değil, 81 ildeki tüm milli eğitim camiası 10 ilin yaralarını sarmak için seferber oldu. Dolayısıyla 81 ilde eğitim öğretime ara vermeseydik diğer bu lojistik destekleriyle ilgili aksamalar yaşanacaktı. Onun için 71 ilde de bu süreci eş güdümlü bir şekilde yürütüyoruz. Yavaş yavaş diğer birimler devreye girdikçe biz çekileceğiz." dedi.