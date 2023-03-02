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Haberler Yaşam LGS 2023 sınavı ne zaman yapılacak, ertelenecek mi, tarihi belli mi? İşte MEB LGS sınav tarihiyle ilgili son durum!
Giriş Tarihi: 02.03.2023 12:11 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 12:16

LGS 2023 sınavı ne zaman yapılacak, ertelenecek mi, tarihi belli mi? İşte MEB LGS sınav tarihiyle ilgili son durum!

LGS sınav tarihi merakla bekleniyor. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında binlerce 8. Sınıf öğrencisinin katılım sağladığı sınavın düzenleneceği tarih için geri sayım sürerken gözler Milli Eğitimi Bakanı Mahmut Özer tarafından duyurulacak o tarihe çevrildi. Hal böyleyken "2023 LGS lise sınavı ne zaman yapılacak, ertelenecek mi, tarihi belli mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Tarihin önümüzdeki günlerde netleşmesi ve adaylara duyurulması bekleniyor. İşte 2023 LGS sınav tarihi ile ilgili detaylar ve son durum.

LGS 2023 sınavı ne zaman yapılacak, ertelenecek mi, tarihi belli mi? İşte MEB LGS sınav tarihiyle ilgili son durum!

2023 yılında düzenlenecek olan LGS sınavı için geri sayım resmen başladı. Öğrencilerin iyi bir lisede eğitim alabilmek için hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Hal böyleyken ise öne çıkan konu başlıkları arasında "2023 LGS sınavı ne zaman yapılacak, ertelenecek mi, tarihi belli mi?" soruları bulunuyor. Bakan Özer, sınavın ertelenip ertelenmeyeceği sorusuna detayları ilerleyen günlerde açıklayacakları şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. 2023 LGS sınav tarihi için açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'nca gelecek. İşte konuya dair son durum…

LGS 2023 sınavı ne zaman yapılacak, ertelenecek mi, tarihi belli mi? İşte MEB LGS sınav tarihiyle ilgili son durum!

LGS 2023 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CNN TÜRK canlı yayınında açıklamalarda bulundu. LGS sınav tarihine de değinen Bakan Özer, LGS ertelenecek mi sorusuna şöyle cevap verdi;

Dikkat ederseniz sınavla ilgili bir tarih açıklamadık, koşulların iyileşmesine göre açıklayacağız. Tüm öğrencilerimizi düşünecek şekilde kararlarımızı aldık. LGS sınavının tarihini de daha ilerleyen günlerde açıklayacağız.

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LGS 2023 sınavı ne zaman yapılacak, ertelenecek mi, tarihi belli mi? İşte MEB LGS sınav tarihiyle ilgili son durum!

LGS BAŞVURU TARİHİ

Liselere Geçiş Sınavı başvuru tarihi henüz açıklanmadı. 2022 yılında ise başvurular, tüm 8. sınıf öğrencileri için 4-14 Nisan'da alınmıştı.

Yaşanan büyük felaket sonrasında devletin tüm imkânlarını kullanarak vatandaşla el birliği hâlinde ve hızlı bir şekilde toparlanma sağlamaya çalıştığını kaydeden Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlık olarak tüm çocukları güvenli ve sağlıklı bir şekilde okullarıyla buluşturmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

20 Şubat'a kadar tüm Türkiye'de eğitim öğretime ara verildiğini hatırlatan Özer, 71 ilde depremle ilgili bir sıkıntı olmamasına rağmen bu aranın verilme sebebini "tüm öğretmenlerin ve millî eğitim camiasının 10 ildeki yaraları sarmak üzere seferberlik hâlinde olması" şeklinde ifade etti.

LGS 2023 sınavı ne zaman yapılacak, ertelenecek mi, tarihi belli mi? İşte MEB LGS sınav tarihiyle ilgili son durum!

Özer, Millî Eğitim Bakanlığı olarak bölgede günlük 945 bin 215 kişiye sıcak yemek ve 196 bin 100 kişilik çorba dağıtıldığını, toplamda 1 milyon 141 bin 315 kişiye sıcak yemek ulaştırıldığını ifade etti. Meslek liselerinde kurulan ekmek üretim atölyelerinde günlük olarak 1 milyon ekmek üretilerek depremzedelere ulaştırıldığını kaydeden Özer, şunları söyledi:

"Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olan okullar, pansiyonlar, yurtlar ve öğretmenevlerinde yaklaşık 450 bin vatandaşımıza barınma hizmeti veriyoruz. Yine Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yaklaşık 5 bin kişilik arama kurtarma ekibi tüm illerimizde AFAD'a yardım ederek arama kurtarma çalışmalarına destek oluyorlar. 2 bin öğretmenimiz on ilimizdeki vatandaşlarımıza psikolojik destek vermek için sahada aktif olarak çalışıyor. Diğer illerden gelen on binlerce gönüllü öğretmenimiz de sahada hem organizasyonlarda hem çadırların, toplanma yerlerinin organizasyonunda hem gelen malzemelerin tasnif işlemlerinde aktif olarak çalışıyor. Yani sadece 10 ilde değil, 81 ildeki tüm milli eğitim camiası 10 ilin yaralarını sarmak için seferber oldu. Dolayısıyla 81 ilde eğitim öğretime ara vermeseydik diğer bu lojistik destekleriyle ilgili aksamalar yaşanacaktı. Onun için 71 ilde de bu süreci eş güdümlü bir şekilde yürütüyoruz. Yavaş yavaş diğer birimler devreye girdikçe biz çekileceğiz." dedi.

LGS 2023 sınavı ne zaman yapılacak, ertelenecek mi, tarihi belli mi? İşte MEB LGS sınav tarihiyle ilgili son durum!

10 ilde ikinci dönemde tüm sınıf ve kademelerde devam şartı aranmayacağını, deprem bölgesindeki ailelerin isterlerse farklı illere öğrencilerini nakledebileceklerini de anımsatan Özer, bu yıl yapılacak LGS ve YKS'ye ilişkin alınan yeni kararları da şöyle açıkladı:

"LGS'de sadece 8'inci sınıfın birinci dönemi konuları dâhil olacak. Yani 8'inci sınıfın ikinci dönemi dâhil olmayacak. Yine YKS'de 12'nci sınıfın ikinci dönem konuları sınavda dâhil olmayacak. Bunu da tüm kamuoyuyla paylaşmış olayım. Biz Bakanlık olarak hızlı bir şekilde tüm okullarımızı çocuklarımızla buluşturmak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz."

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