LGS 2023 sınavı ne zaman yapılacak, ertelenecek mi, tarihi belli mi? İşte MEB LGS sınav tarihiyle ilgili son durum!

LGS sınav tarihi merakla bekleniyor. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında binlerce 8. Sınıf öğrencisinin katılım sağladığı sınavın düzenleneceği tarih için geri sayım sürerken gözler Milli Eğitimi Bakanı Mahmut Özer tarafından duyurulacak o tarihe çevrildi. Hal böyleyken "2023 LGS lise sınavı ne zaman yapılacak, ertelenecek mi, tarihi belli mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Tarihin önümüzdeki günlerde netleşmesi ve adaylara duyurulması bekleniyor. İşte 2023 LGS sınav tarihi ile ilgili detaylar ve son durum.