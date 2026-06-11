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LGS 2026 SINAV SAATİ VE SÜRESİ: MEB ile LGS ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Giriş Tarihi: 11.06.2026 06:26
LGS 2026 SINAV SAATİ VE SÜRESİ: MEB ile LGS ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS 2026 sınav takvimi ve oturum saatleri netleşti. 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan merkezi sınavda sözel ve sayısal bölümlerin başlama ile bitiş saatleri ile sınav süresine dair tüm detaylar adayların radarında. Peki, LGS ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte sabah ve öğle oturumu hakkında merak edilenler.